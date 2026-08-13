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Bugün çeyrek altın kaç TL? 13 Ağustos Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 13 Ağustos 2026 itibarıyla piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişim göstermeye devam ediyor. Bugün belirlenen ons altın fiyatı 4.380,11 Dolar olarak işlem görmekte. Yerel piyasalardaki gram altın fiyatı alışta 6728,33 TL, çeyrek altın fiyatı ise 10.765,34 TL seviyesindedir. Altın yatırımcıları için bu fiyatlar önemli referans noktaları sunarak, alım satım kararlarını şekillendiriyor. Gelecekte altın fiyatlarının seyri merak konusu.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 13 Ağustos Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişiklik göstermeye devam ediyor. 13 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla, saat 10:00'da tespit edilen fiyatlar dikkate alındı. Bu fiyatlar, yatırımcılar ve halk arasında altının değerine olan ilgiyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Bugün belirlenen ons altın fiyatı, 4.380,11 Dolar seviyesinde işlem görmekte. Bu rakam, Dolar bazında uluslararası piyasalardaki dalgalanmalarla değişebilir. Yerel piyasalardaki alış ve satış fiyatları, inceleyicilerin dikkatini çeken başka bir noktayı oluşturuyor.

Gram altın fiyatı alışta 6728,339 TL, satışta ise 6729,153 TL olarak kaydedildi. Altın yatırımcıları için gram altın, daha küçük yatırımlar için genellikle tercih edilen bir seçenektir. Bu fiyatlar, önemli bir referans noktası sunuyor.

Çeyrek altın, alışta 10.765,34 TL, satışta ise 11.002,17 TL ile işlem görmekte. Yarım altın için alış fiyatı 21.463,40 TL, satış fiyatı ise 22.004,33 TL seviyesindedir. Cumhuriyet altınının alış fiyatı 45.018 TL, satış fiyatı ise 45.694 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, altın yatırımcılarının alım satım kararlarında önemli bir etkendir.

Gremse altın, alışta 108.504 TL, satışta ise 109.230 TL olarak işlem görüyor. Ata altının alış fiyatı 44.193 TL, satış fiyatı ise 44.850 TL seviyelerindedir. Ziynet altın alışta 43.061,37 TL, satışta 43.874,08 TL olarak kaydedilmiştir. Bu veriler, altın türlerinin değerinin piyasalardaki alım satım hareketliliğine göre şekillendiğini gösteriyor.

Bilezik altın fiyatları da yatırımcıların ilgisini çekiyor. 14 ayar bilezik gramı, 3.665,40 TL alış ve 4.875,26 TL satış fiyatıyla işlem görmekte. 18 ayar bilezik gramı ise 4.616,61 TL alış ve 5.395 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. 22 ayar bilezik gramı alışta 6.100,53 TL, satışta 6.307,31 TL olarak belirlenmiştir.

Serbest 0.995 has altın için alış fiyatı 6.694,697 TL, satış fiyatı ise 6.695,507 TL olarak gözlemlendi. Tüm bu fiyatlar, yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin altın alım satımında dikkate almaları gereken detayları ortaya koymakta.

Gelecekte altın fiyatlarının nasıl bir seyir alacağı merakla bekleniyor. Mevcut fiyatlarla birlikte yatırımcıların stratejilerini belirlemeleri oldukça önemlidir. Altın, her zaman güvenli bir liman arayan yatırımcılar için önemli bir araç olmaya devam ediyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 13 Ağustos Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.721,27
6.722,05
% -0.71
11:57
Ons Altın / TL
209.075,04
209.158,58
% -0.69
12:12
Ons Altın / USD
4.376,83
4.377,36
% -0.71
12:12
Çeyrek Altın
10.754,02
10.990,55
% -0.71
11:57
Yarım Altın
21.440,84
21.981,10
% -0.71
11:57
Ziynet Altın
43.016,10
43.827,76
% -0.71
11:57
Cumhuriyet Altını
45.018,00
45.694,00
% 1.15
17:01
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Altın güncel altın fiyatları
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