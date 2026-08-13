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Ulaşımı zor ama sosyal medyada gören akın ediyor

Erzincan'ın Kemah ilçesinde Munzur Dağları eteklerinde yaklaşık 2 bin 500 metre rakımda bulunan Sohmarik Yaylası, doğal güzellikleri ve zengin yaban hayatıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Ulaşımı zor ama sosyal medyada gören akın ediyor

Girlevik Şelalesi, Otlukbeli Krater Gölü, Dumanlı Tabiat Parkı ve Kemaliye gibi doğal güzellikleriyle öne çıkan Erzincan'da, Sohmarik Yaylası da son dönemde ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Ulaşımı zor ama sosyal medyada gören akın ediyor 1

Rengarenk çiçeklerle kaplanan yaylada, yüksek kesimlerde erimeyen karlar, dereler ve doğal yaşam görsel şölen sunuyor.

Ulaşımı zor ama sosyal medyada gören akın ediyor 2

"SAKLI CENNET" OLARAK NİTELENDİRİLİYOR

Göçerlerin koyun sürülerini otlattığı yayla, ulaşımın zorlu olması nedeniyle "saklı cennet" olarak nitelendiriliyor. Sosyal medyada yaylaya ait görüntüleri gören yerli ve yabancı doğaseverler bölgeye gelerek doğa yürüyüşü ve kamp yapıyor.

Ulaşımı zor ama sosyal medyada gören akın ediyor 3

Fotoğrafçılar ile belgesel çekimi yapan görüntü yönetmenlerinin de ilgisini çeken Sohmarik Yaylası, zengin bitki örtüsü ve yaban hayatıyla dikkati çekiyor.

Yaylada koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçileri ve yaban keçilerinin yanı sıra boz ayı, vaşak, kurt, tilki ve çeşitli keklik türleri de yaşamını sürdürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Erzincan
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