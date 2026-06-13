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Bugün çeyrek altın kaç TL? 13 Haziran Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları 13 Haziran 2026 tarihinde dünya genelinde önemli bir artış gösteriyor. Global ekonomik belirsizlikler, özellikle ons altın fiyatlarının 4.219,37 Dolar seviyesine çıkmasına neden oldu. Türkiye’de gram altın fiyatı 6.276,261 TL seviyesindeyken, çeyrek altın 10.042,02 TL’den işlem görmektedir. Yatırımcılar, artan talep doğrultusunda piyasalardaki gelişmeleri yakından izlemelidir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 13 Haziran Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatları 13 Haziran 2026: Güncel Durum ve Analiz

13 Haziran 2026 tarihinde altın piyasalarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Saat 10:00 itibarıyla global ekonomik belirsizlikler devam ediyor. Bu durum, altın fiyatlarını etkiliyor. Yatırımcılar, alternatif değer saklama arayışına yöneliyor. Özellikle ons altın fiyatları, 4.219,37 Dolar seviyesine ulaşıyor. Bu durum yurt içinde de fiyat artışlarına neden oldu.

Türkiye’deki altın fiyatları dikkat çekiyor. Gram altın fiyatı 6.276,261 TL alış ve 6.277,079 TL satış seviyelerinden işlem görüyor. Bu değerler, gram altına olan talebi yansıtıyor. Çeyrek altın, alış fiyatı 10.042,02 TL, satış fiyatı ise 10.263,02 TL olarak belirlenmiş. Yarım altın fiyatları ise 20.021,27 TL alış ve 20.526,05 TL satış seviyesinde.

Cumhuriyet altını fiyatları dalgalanma gösteriyor. Alış fiyatı 41.798 TL, satış fiyatı ise 42.431 TL olarak belirlenmiş. Ata altın, 42.144 TL alış ve 42.648 TL satış fiyatı ile dikkat çekiyor. Düğün gibi özel günlerde tercih edilen ziynet altını, 40.168,07 TL alış, 40.926,56 TL satış fiyatıyla işlem görmekte.

Altın bileziklerine olan ilgi de yüksek. 14 ayar bilezik gram fiyatı 3.448,34 TL alış, 4.638,65 TL satış seviyesinde. 18 ayar bilezik fiyatları ise 4.418,25 TL alış ve 5.120 TL satış şeklinde. 22 ayar bileziklerin gram fiyatı 5.747,79 TL alış ve 6.028,80 TL satış olarak kaydedilmiş.

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıların dikkatini çekiyor. Ekonomik belirsizlikler devam ediyor, bu da altın talebini artırıyor. Güncel fiyatlar, yatırım fırsatları sunmaya devam etmekte. Yatırımcıların piyasalardaki gelişmeleri yakından takip etmesi gerekli. Alım-satım kararları bu doğrultuda şekillenmeli.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 13 Haziran Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.276,26
6.277,08
% 0.31
23:59
Ons Altın / TL
195.185,69
195.248,27
% 0.31
23:59
Ons Altın / USD
4.219,10
4.219,65
% 0.16
23:59
Çeyrek Altın
10.042,02
10.263,02
% 0.31
23:59
Yarım Altın
20.021,27
20.526,05
% 0.31
23:59
Ziynet Altın
40.168,07
40.926,56
% 0.31
23:59
Cumhuriyet Altını
41.798,00
42.431,00
% 2.79
17:04
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Altın güncel altın fiyatları
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