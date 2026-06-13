Bugün çeyrek altın kaç TL? 13 Haziran Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatları 13 Haziran 2026: Güncel Durum ve Analiz

13 Haziran 2026 tarihinde altın piyasalarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Saat 10:00 itibarıyla global ekonomik belirsizlikler devam ediyor. Bu durum, altın fiyatlarını etkiliyor. Yatırımcılar, alternatif değer saklama arayışına yöneliyor. Özellikle ons altın fiyatları, 4.219,37 Dolar seviyesine ulaşıyor. Bu durum yurt içinde de fiyat artışlarına neden oldu.

Türkiye’deki altın fiyatları dikkat çekiyor. Gram altın fiyatı 6.276,261 TL alış ve 6.277,079 TL satış seviyelerinden işlem görüyor. Bu değerler, gram altına olan talebi yansıtıyor. Çeyrek altın, alış fiyatı 10.042,02 TL, satış fiyatı ise 10.263,02 TL olarak belirlenmiş. Yarım altın fiyatları ise 20.021,27 TL alış ve 20.526,05 TL satış seviyesinde.

Cumhuriyet altını fiyatları dalgalanma gösteriyor. Alış fiyatı 41.798 TL, satış fiyatı ise 42.431 TL olarak belirlenmiş. Ata altın, 42.144 TL alış ve 42.648 TL satış fiyatı ile dikkat çekiyor. Düğün gibi özel günlerde tercih edilen ziynet altını, 40.168,07 TL alış, 40.926,56 TL satış fiyatıyla işlem görmekte.

Altın bileziklerine olan ilgi de yüksek. 14 ayar bilezik gram fiyatı 3.448,34 TL alış, 4.638,65 TL satış seviyesinde. 18 ayar bilezik fiyatları ise 4.418,25 TL alış ve 5.120 TL satış şeklinde. 22 ayar bileziklerin gram fiyatı 5.747,79 TL alış ve 6.028,80 TL satış olarak kaydedilmiş.

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıların dikkatini çekiyor. Ekonomik belirsizlikler devam ediyor, bu da altın talebini artırıyor. Güncel fiyatlar, yatırım fırsatları sunmaya devam etmekte. Yatırımcıların piyasalardaki gelişmeleri yakından takip etmesi gerekli. Alım-satım kararları bu doğrultuda şekillenmeli.