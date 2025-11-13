Bugün çeyrek altın kaç TL? 13 Kasım Perşembe 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 13 Kasım 2025 tarihinde dikkat çekici gelişmelerle karşımıza çıkıyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altının dolar fiyatı 4.210,98 Dolar olarak kaydedildi. Bu rakam, yatırımcıların kararlarını etkileyen önemli bir değişken.

Gram altın fiyatları ise alışta 5.719,38 TL, satışta 5.720,09 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, gram altın alım satımı yapan yatırımcılar için kritik bir unsur. Gram altındaki yükseliş, döviz kurlarındaki dalgalanma ile ilişkili olarak izlenmektedir.

Ons altındaki artış, uluslararası piyasalardaki gelişmelerle doğrudan bağlantılı değerlendiriliyor.

Çeyrek altın fiyatları alışta 9.151,01 TL, satışta ise 9.352,34 TL olarak kaydedilmektedir. Çeyrek altın, Türkiye’de yaygın bir yatırım aracı ve geleneksel bir hediye. Yarım altın fiyatı alışta 18.244,83 TL, satışta 18.704,69 TL seviyesinde. Bu fiyatlar, altın yatırımında birçok kişi tarafından tercih edilmektedir.

Cumhuriyet altını fiyatları alışta 38.545 TL, satışta 39.127 TL olarak belirlenmiştir. Yatırımcılar, Cumhuriyet altınının tarihsel olarak kazanç sağladığını düşünmektedir. Gremse altın fiyatları ise alışta 95.446 TL, satışta 96.411 TL işlem görüyor.

Bilezik fiyatları da dikkat çekiyor. 14 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3.241,41 TL, satışta ise 4.354,43 TL olarak kaydedildi. 18 ayar bilezik gram fiyatı alışta 4.118,50 TL, satışta 4.695 TL seviyelerine ulaşmış durumda. Ayrıca 22 ayar bilezik gram fiyatları alışta 5.362,79 TL, satışta 5.613,40 TL olarak belirlenmiştir.

Bu tarihlerde altın fiyatları, genel ekonomik durum ve piyasa dinamikleriyle bağlantılı olarak değişiklik göstermeye devam edecek. Yatırımcılar için dikkatli bir analiz yapmak, piyasaların yönünü belirlemede kritik öneme sahip.