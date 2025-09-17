FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 17 Eylül Çarşamba 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün çeyrek altın kaç TL? 17 Eylül Çarşamba 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün çeyrek altın kaç TL? 17 Eylül Çarşamba 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatları 17 Eylül 2025: Günlük Durum ve Analiz

17 Eylül 2025 tarihi itibarıyla altın piyasasında fiyatlar dikkatle takip ediliyor. Saat 10:00’da ons altın fiyatı 3.675,02 Dolar seviyesinde işlem görüyor. Gram altın alış fiyatı 4.880,23 TL, satış fiyatı ise 4.880,68 TL olarak kaydedildi. Bu fiyatlar, altın yatırımcıları için önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

Gram altın dışında, günlük alım satım işlemlerinde farklı fiyatlandırmalar da bulunuyor. Çeyrek altının alış fiyatı 7.808,37 TL, satış fiyatı ise 7.979,92 TL olarak belirlendi. Yarım altın ise 15.567,94 TL alış, 15.959,83 TL satış fiyatı ile işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise çekici bir seçenek. Alış fiyatı 33.250 TL, satış fiyatı 33.753 TL olarak kaydedilmiştir.

Altın bilezik fiyatları da dikkat çekiyor. 14 ayar bilezik gram fiyatı 2.732,80 TL alış, 3.758,96 TL satış fiyatı olarak belirlenmişken, 18 ayar bilezik için alış ve satış fiyatları sırasıyla 3.495,75 TL ve 4.012 TL olarak işleme alınmıştır. 22 ayar bilezik gram fiyatları ise 4.536,31 TL alış, 4.778,09 TL satış seviyesindedir.

Gremse altın fiyatları da piyasada belirleyici bir rol oynamaktadır. Alış fiyatı 80.742 TL, satış fiyatı ise 81.524 TL olarak belirlenmiştir. Ata altının günlük fiyatları alışta 33.264 TL, satışta 33.562 TL düzeyindedir. Ziynet altını da yatırımcıların ilgisini çekiyor. Alış fiyatı 31.233,48 TL, satış fiyatı ise 31.822,05 TL olarak belirlenmiştir.

Serbest 0.995 has altın, yatırımcıların tercih ettiği bir diğer seçenek. Bu ürün için alış fiyatı 4.855,83 TL, satış fiyatı ise 4.856,28 TL seviyesinde belirlenmiştir. Tüm bu fiyatlar, altın yatırımcılarının piyasa trendlerini anlamalarına yardımcı oluyor. Global ekonomik göstergelerin altın fiyatları üzerindeki etkileri ise merakla bekleniyor.

Altın piyasasındaki gelişmeler, yatırım stratejilerini şekillendirmek isteyenleri ilgilendiriyor. Pazarın nasıl bir yön alacağı konusunda önemli ipuçları sunuyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 17 Eylül Çarşamba 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte güncel altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Bugün çeyrek altın kaç TL? 17 Eylül Çarşamba 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.869,16
4.869,67
% -0.47
10:58
Ons Altın / TL
151.395,44
151.424,01
% -0.5
11:13
Ons Altın / USD
3.665,98
3.666,37
% -0.65
11:13
Çeyrek Altın
7.790,66
7.961,90
% -0.47
10:58
Yarım Altın
15.532,62
15.923,81
% -0.47
10:58
Ziynet Altın
31.162,63
31.750,22
% -0.47
10:58
Cumhuriyet Altını
33.250,00
33.753,00
% 1.69
17:01
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal karar, fazla mesai... İsa Karakaş'tan 'imzalamayın' uyarısıTüm çalışanları ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal karar, fazla mesai... İsa Karakaş'tan 'imzalamayın' uyarısı
Bakan Şimşek'ten yıl sonu enflasyon tahmini!Bakan Şimşek'ten yıl sonu enflasyon tahmini!

Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.