Bugün çeyrek altın kaç TL? 17 Eylül Çarşamba 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatları 17 Eylül 2025: Günlük Durum ve Analiz

17 Eylül 2025 tarihi itibarıyla altın piyasasında fiyatlar dikkatle takip ediliyor. Saat 10:00’da ons altın fiyatı 3.675,02 Dolar seviyesinde işlem görüyor. Gram altın alış fiyatı 4.880,23 TL, satış fiyatı ise 4.880,68 TL olarak kaydedildi. Bu fiyatlar, altın yatırımcıları için önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

Gram altın dışında, günlük alım satım işlemlerinde farklı fiyatlandırmalar da bulunuyor. Çeyrek altının alış fiyatı 7.808,37 TL, satış fiyatı ise 7.979,92 TL olarak belirlendi. Yarım altın ise 15.567,94 TL alış, 15.959,83 TL satış fiyatı ile işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise çekici bir seçenek. Alış fiyatı 33.250 TL, satış fiyatı 33.753 TL olarak kaydedilmiştir.

Altın bilezik fiyatları da dikkat çekiyor. 14 ayar bilezik gram fiyatı 2.732,80 TL alış, 3.758,96 TL satış fiyatı olarak belirlenmişken, 18 ayar bilezik için alış ve satış fiyatları sırasıyla 3.495,75 TL ve 4.012 TL olarak işleme alınmıştır. 22 ayar bilezik gram fiyatları ise 4.536,31 TL alış, 4.778,09 TL satış seviyesindedir.

Gremse altın fiyatları da piyasada belirleyici bir rol oynamaktadır. Alış fiyatı 80.742 TL, satış fiyatı ise 81.524 TL olarak belirlenmiştir. Ata altının günlük fiyatları alışta 33.264 TL, satışta 33.562 TL düzeyindedir. Ziynet altını da yatırımcıların ilgisini çekiyor. Alış fiyatı 31.233,48 TL, satış fiyatı ise 31.822,05 TL olarak belirlenmiştir.

Serbest 0.995 has altın, yatırımcıların tercih ettiği bir diğer seçenek. Bu ürün için alış fiyatı 4.855,83 TL, satış fiyatı ise 4.856,28 TL seviyesinde belirlenmiştir. Tüm bu fiyatlar, altın yatırımcılarının piyasa trendlerini anlamalarına yardımcı oluyor. Global ekonomik göstergelerin altın fiyatları üzerindeki etkileri ise merakla bekleniyor.

Altın piyasasındaki gelişmeler, yatırım stratejilerini şekillendirmek isteyenleri ilgilendiriyor. Pazarın nasıl bir yön alacağı konusunda önemli ipuçları sunuyor.

