Bugün çeyrek altın kaç TL? 19 Ekim Pazar 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 19 Ekim 2025 tarihi itibarıyla yatırımcılar için önemli bir göstergedir. Saat 10.00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.250,82 dolar seviyesinde işlem görmektedir. Bu değer, uluslararası altın piyasasının seyrini göstermektedir.

Gram altın, alış fiyatı 5.726,532 TL ve satış fiyatı 5.727,341 TL olarak belirlenmiştir. Bireysel yatırımcılar için gram cinsinden işlem yapmak yaygın bir tercihtir. Gram altın, yatırımcıların piyasa hareketlerine esnek bir şekilde pozisyon almalarını sağlar.

Çeyrek altın fiyatları alışta 9.162,45 TL, satışta 9.364,20 TL olarak kaydedilmiştir. Çeyrek altın, düğün gibi özel günlerde en çok tercih edilen türlerden biridir.

Yarım altın fiyatları alışta 18.267,64 TL, satışta 18.728,41 TL olarak belirlenmiştir. Daha büyük yatırım yapmak isteyenler genellikle yarım altını tercih etmektedir. Bu fiyatlar, yarım altının piyasa içindeki yerini göstermektedir.

Cumhuriyet altını alışta 40.578 TL, satışta 41.191 TL seviyelerinde işlem görmektedir. Bu tür altın, yatırımcılar için güvenli bir değer saklama aracı olarak değerlendirilmektedir. Yüksek kıymeti ile dikkat çekmektedir.

Gremse altın alış fiyatı 98.277 TL, satış fiyatı 99.858 TL olarak kaydedilmiştir. Gremse altın, hediyelik eşya veya yatırım amaçlı tercih edilen bir türdür.

Ata altının alış fiyatı 40.519 TL, satış fiyatı 41.141 TL’dir. Ayrıca ziynet altını alış fiyatı 36.649,80 TL, satış fiyatı 37.342,26 TL olarak belirlenmiştir. Ziynet altını, kişisel hediyelik ve yatırım için tercih edilmektedir.

Bilezik fiyatlarına gelince, 14 ayar bilezik gramı alış fiyatı 3.339,31 TL, satış fiyatı 4.492,30 TL'dir. 18 ayar bilezik gramı alışta 4.276,57 TL, satışta 5.010 TL şeklindedir. 22 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 5.521,88 TL, satış fiyatı ise 5.814,90 TL olarak belirtilmiştir. Bilezikler, hediye ve yatırım aracı olarak tercih edilmektedir.

Son olarak, serbest 0.995 has altın fiyatları alışta 5.697,899 TL, satışta 5.698,704 TL’den işlem görmektedir. Piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurları ve siyasi-ekonomik gelişmeler altın fiyatlarını etkilemektedir. 19 Ekim 2025 tarihindeki altın fiyatları, piyasanın dinamik yapısını yansıtmaktadır.