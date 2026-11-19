Güncel gram altın fiyatı 6.050 TL'den işlem görüyor. Bu noktada ons altın fiyatı 3.733 $ seviyesinde bulunurken, Dolar/TL kuru ise 50,47 TL olarak kaydedildi. Gün içerisinde gram altında sınırlı bir yükseliş gözlemlenirken, haftalık bazda ise 379 TL'lik bir geri çekilme yaşandı ve bu durum yüzde 5,89’luk bir azalma anlamına geliyor.

100.000 TL’lik bir bütçe ile gram altın alındığında, 16 adet gram altın alınabiliyor ve kalan tutar 3.200 TL oluyor. Eğer çeyrek altın tercih edilirse, bu bütçe ile 10 adet çeyrek altın almak mümkünken, elde kalan miktar 1.082 TL olarak hesaplanıyor. Geçtiğimiz haftada gram altın 6.436 TL'den kapanmıştı; son kapanış ise 6.057 TL seviyesindedir.

19 Kasım 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.049 TL 6.050 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 9.679 TL 9.892 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 19.297 TL 19.784 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 41.038 TL 41.657 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.334 TL 4.495 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.220 TL 4.930 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 3.732 $ 3.732 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.216 TL 6.222 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 9.946 TL 10.174 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 19.829 TL 20.347 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 41.038 TL 41.657 TL





Son olarak, piyasa hareketlerini değerlendirecek olursak;

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 5.920 TL olarak belirlenirken, direnç seviyesi ise 6.316 TL. Ons altın içinse destek 3.644 dolar, direnç 3.904 dolar seviyelerindedir. Kullanıcıların bu seviyeleri takip etmeleri faydalı olacaktır.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular