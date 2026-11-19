Güncel gram altın fiyatı 6.050 TL'den işlem görüyor. Bu noktada ons altın fiyatı 3.733 $ seviyesinde bulunurken, Dolar/TL kuru ise 50,47 TL olarak kaydedildi. Gün içerisinde gram altında sınırlı bir yükseliş gözlemlenirken, haftalık bazda ise 379 TL'lik bir geri çekilme yaşandı ve bu durum yüzde 5,89’luk bir azalma anlamına geliyor.
100.000 TL’lik bir bütçe ile gram altın alındığında, 16 adet gram altın alınabiliyor ve kalan tutar 3.200 TL oluyor. Eğer çeyrek altın tercih edilirse, bu bütçe ile 10 adet çeyrek altın almak mümkünken, elde kalan miktar 1.082 TL olarak hesaplanıyor. Geçtiğimiz haftada gram altın 6.436 TL'den kapanmıştı; son kapanış ise 6.057 TL seviyesindedir.
19 Kasım 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.049 TL
|6.050 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|9.679 TL
|9.892 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|19.297 TL
|19.784 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|41.038 TL
|41.657 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.334 TL
|4.495 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.220 TL
|4.930 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|3.732 $
|3.732 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.216 TL
|6.222 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|9.946 TL
|10.174 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|19.829 TL
|20.347 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|41.038 TL
|41.657 TL
Son olarak, piyasa hareketlerini değerlendirecek olursak;
Gram altın için destek seviyesi 5.920 TL olarak belirlenirken, direnç seviyesi ise 6.316 TL. Ons altın içinse destek 3.644 dolar, direnç 3.904 dolar seviyelerindedir. Kullanıcıların bu seviyeleri takip etmeleri faydalı olacaktır.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.216 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 621.611 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 9.892 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 3.732 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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