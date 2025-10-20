Bugün çeyrek altın kaç TL? 20 Ekim Pazartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

20 Ekim 2025 Günlük Altın Fiyatları Analizi

Bugün, 20 Ekim 2025, altın fiyatlarında önemli gelişmeler yaşandı. Saat 10:00 itibarıyla altın, yatırımcılar için güvenli bir liman olmaya devam ediyor. Piyasalardaki belirsizlikler, küresel ekonomik koşullar fiyatları etkileyen önemli etkenlerdir.

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 4.236,84 Dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu değer, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Ons altın fiyatlarının yükselmesi, yerel piyasalarda dalgalanmalara neden olmaktadır.

Gram altın alış fiyatı 5.710,744 TL, satış fiyatı ise 5.711,432 TL. Gram altın, bireysel yatırımcılar arasında popülerliğini koruyor. Bu fiyatlar, yatırımcıların gelecek beklentilerini ve ekonomik istikrar arayışlarını yansıtıyor.

Çeyrek altın fiyatları da önemli bir artış gösterdi. Çeyrek altın alış fiyatı 9.137,19 TL, satış fiyatı ise 9.338,19 TL. Gelenekselleşmiş bir yatırım aracı olan çeyrek altın, özel günlerde hediye olarak tercih ediliyor.

Yarım altın, alış fiyatı 18.217,27 TL, satış fiyatı ise 18.676,38 TL. Bu fiyatlar da yatırımcıların ilgisini çekiyor. Cumhuriyet altını fiyatları ise alış 40.578 TL, satış 41.191 TL olarak kaydedildi. Cumhuriyet altını, yüksek değeriyle cazip bir seçenek olmaya devam ediyor.

Gremse altın fiyatları da dikkat çekiyor. Gremse altın, alış fiyatı 97.797 TL, satış fiyatı ise 99.360 TL. Ata altının alış fiyatı 40.321 TL, satış fiyatı ise 40.936 TL olarak işlem görmekte. Ziynet altını için ise alış fiyatı 36.548,76 TL, satış fiyatı 37.238,54 TL olarak takip ediliyor.

Bilezik fiyatları da dalgalanmalardan etkileniyor. 14 Ayar bilezik gramı, alış fiyatı 3.322,74 TL, satış fiyatı ise 4.472,39 TL. 18 Ayar bilezik gramı alış fiyatı 4.230,89 TL, satış fiyatı 4.690 TL olarak belirlendi. 22 Ayar bilezik gramı ise 5.494,95 TL alış ve 5.785,80 TL satış fiyatlarıyla işlem görüyor.

Altın piyasasındaki hareketlilik, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Küresel ekonomik faktörler, piyasa dinamikleriyle birlikte altın fiyatlarının seyrini belirleyecek en önemli etkenlerdir. Yatırım yapmadan önce dikkatli değerlendirme yapmak, piyasanın bu değişken ikliminde önem arz ediyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...