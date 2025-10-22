Bugün çeyrek altın kaç TL? 22 Ekim Çarşamba 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Küresel piyasalarda altın fiyatları, 22 Ekim 2025 tarihinde önemli bir dalgalanma gösteriyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.157,52 Dolar olarak kaydedildi. Bu dalgalanmalar, yatırımcılar için çok kritik bir dönemi işaret ediyor. Enflasyon endişeleri ve jeopolitik riskler, altının değerinde sürekli artış veya azalışa neden olabiliyor.

Gram altın fiyatı, alışta 5.609,175 TL ve satışta 5.609,85 TL olarak belirlendi. Küçük yatırımcılar, gram altını sıklıkla tercih ediyor. Dolar bazında artan ons altın fiyatları, gram altın alım satımını etkiliyor.

Ons altının dünya genelindeki fiyatı, döviz kurlarındaki değişimlerle doğrudan ilişki gösterebilir. Merkez bankalarının faiz politikaları da bu durumu etkiliyor. Yatırımcılar için doğru zamanlama belirlemek oldukça önemlidir.

Çeyrek altın fiyatları dikkat çekici rakamlarla öne çıkıyor. Alış fiyatı 8.974,68 TL, satış fiyatı ise 9.172,10 TL olarak kaydedildi. Çeyrek altın, hem hediyelik hem de yatırım aracı olarak kullanılıyor. Bu nedenle, fiyatları dikkatle izleniyor.

Yarım altının alış fiyatı 17.893,27 TL, satış fiyatı 18.344,21 TL olarak belirlenmiştir. Cumhuriyet altınının alış fiyatı ise 40.200 TL, satış fiyatı 40.808 TL’dir. Piyasada işlem gören değerli metallerin fiyatları, yatırımcıların kararlarını etkileyen faktörlerdir.

Gremse altın için alış fiyatı 97.392 TL, satış fiyatı 99.135 TL olarak belirlendi. Ata altının alış fiyatı 40.154 TL, satış fiyatı 40.843 TL’dir. Yatırımcılar, altın ürünlerinin değerini takip ederek doğru anı yakalamaya çalışıyor.

Ziynet altın fiyatları da yatırımcıların radarında. Alış fiyatı 35.898,72 TL, satış fiyatı 36.576,22 TL olarak belirlenmiştir. Ziynet altın, sıklıkla düğün ve nişan gibi organizasyonlarda alınan bir yatırım aracı olarak değerlendiriliyor.

Bilezik fiyatlarına baktığımızda, 14 Ayar gram bilezik alış fiyatı 3.308,71 TL, satış fiyatı 4.463,39 TL’dir. 18 Ayar gram bilezik için alış fiyatı 4.226,36 TL, satış fiyatı ise 4.450 TL’dir. 22 Ayar gram bilezikte ise alış fiyatı 5.472,16 TL, satış fiyatı 5.772,64 TL olarak dikkat çekiyor. Bilezikler, hem yatırım hem de mücevher olarak kullanılıyor.

Serbest 0.995 Hassas Altın alış fiyatı 5.581,129 TL, satış fiyatı 5.581,801 TL olarak belirlenmiştir. Yatırımcılar, piyasa trendlerini takip ederek altın alım ve satım kararlarını gözden geçirmelidir. Bu sayede, altın fiyatlarındaki yükseliş ve düşüşlerden en iyi şekilde faydalanabilirler.

Altın piyasalarındaki dinamiklerin nasıl bir seyir izlediği hakkında önemli çıkarımlarda bulunmak mümkün. Piyasaların değişkenlik gösterdiği bu günlerde, yatırımcıların, fiyatlamalarla birlikte altın alım satım stratejilerini derinlemesine düşünmeleri gerektiği bir gerçektir.