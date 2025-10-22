FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 22 Ekim Çarşamba 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Küresel piyasalarda altın fiyatları, 22 Ekim 2025'te önemli bir dalgalanma sergiliyor. Ons altın 4.157,52 Dolar, gram altın ise alışta 5.609,175 TL olarak belirlendi. Enflasyon ve jeopolitik riskler, yatırımcıların alım satım kararlarını doğrudan etkiliyor. Çeyrek ve yarım altın gibi değerli metaller, dikkatle izleniyor. Piyasa koşulları, uzun vadeli yatırım düşünenler için altın alımını belirleyen önemli bir faktör.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 22 Ekim Çarşamba 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Küresel piyasalarda altın fiyatları, 22 Ekim 2025 tarihinde önemli bir dalgalanma gösteriyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.157,52 Dolar olarak kaydedildi. Bu dalgalanmalar, yatırımcılar için çok kritik bir dönemi işaret ediyor. Enflasyon endişeleri ve jeopolitik riskler, altının değerinde sürekli artış veya azalışa neden olabiliyor.

Gram altın fiyatı, alışta 5.609,175 TL ve satışta 5.609,85 TL olarak belirlendi. Küçük yatırımcılar, gram altını sıklıkla tercih ediyor. Dolar bazında artan ons altın fiyatları, gram altın alım satımını etkiliyor.

Ons altının dünya genelindeki fiyatı, döviz kurlarındaki değişimlerle doğrudan ilişki gösterebilir. Merkez bankalarının faiz politikaları da bu durumu etkiliyor. Yatırımcılar için doğru zamanlama belirlemek oldukça önemlidir.

Çeyrek altın fiyatları dikkat çekici rakamlarla öne çıkıyor. Alış fiyatı 8.974,68 TL, satış fiyatı ise 9.172,10 TL olarak kaydedildi. Çeyrek altın, hem hediyelik hem de yatırım aracı olarak kullanılıyor. Bu nedenle, fiyatları dikkatle izleniyor.

Yarım altının alış fiyatı 17.893,27 TL, satış fiyatı 18.344,21 TL olarak belirlenmiştir. Cumhuriyet altınının alış fiyatı ise 40.200 TL, satış fiyatı 40.808 TL’dir. Piyasada işlem gören değerli metallerin fiyatları, yatırımcıların kararlarını etkileyen faktörlerdir.

Gremse altın için alış fiyatı 97.392 TL, satış fiyatı 99.135 TL olarak belirlendi. Ata altının alış fiyatı 40.154 TL, satış fiyatı 40.843 TL’dir. Yatırımcılar, altın ürünlerinin değerini takip ederek doğru anı yakalamaya çalışıyor.

Ziynet altın fiyatları da yatırımcıların radarında. Alış fiyatı 35.898,72 TL, satış fiyatı 36.576,22 TL olarak belirlenmiştir. Ziynet altın, sıklıkla düğün ve nişan gibi organizasyonlarda alınan bir yatırım aracı olarak değerlendiriliyor.

Bilezik fiyatlarına baktığımızda, 14 Ayar gram bilezik alış fiyatı 3.308,71 TL, satış fiyatı 4.463,39 TL’dir. 18 Ayar gram bilezik için alış fiyatı 4.226,36 TL, satış fiyatı ise 4.450 TL’dir. 22 Ayar gram bilezikte ise alış fiyatı 5.472,16 TL, satış fiyatı 5.772,64 TL olarak dikkat çekiyor. Bilezikler, hem yatırım hem de mücevher olarak kullanılıyor.

Serbest 0.995 Hassas Altın alış fiyatı 5.581,129 TL, satış fiyatı 5.581,801 TL olarak belirlenmiştir. Yatırımcılar, piyasa trendlerini takip ederek altın alım ve satım kararlarını gözden geçirmelidir. Bu sayede, altın fiyatlarındaki yükseliş ve düşüşlerden en iyi şekilde faydalanabilirler.

Altın piyasalarındaki dinamiklerin nasıl bir seyir izlediği hakkında önemli çıkarımlarda bulunmak mümkün. Piyasaların değişkenlik gösterdiği bu günlerde, yatırımcıların, fiyatlamalarla birlikte altın alım satım stratejilerini derinlemesine düşünmeleri gerektiği bir gerçektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Araç kamerası için süre daralıyor! Zorunlu olmasına 2 ay kaldıAraç kamerası için süre daralıyor! Zorunlu olmasına 2 ay kaldı
Akaryakıt tabelası değişti! İndirim geldiAkaryakıt tabelası değişti! İndirim geldi

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.609,39
5.610,03
% 0.76
09:58
Ons Altın / TL
173.740,38
173.771,32
% 0.37
10:13
Ons Altın / USD
4.139,27
4.139,79
% 0.34
10:13
Çeyrek Altın
8.975,03
9.172,39
% 0.76
09:58
Yarım Altın
17.893,96
18.344,78
% 0.76
09:58
Ziynet Altın
35.900,10
36.577,36
% 0.76
09:58
Cumhuriyet Altını
40.200,00
40.808,00
% -1.5
17:10
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Menzil'de miras kavgası! Bu sefer orada karşı karşıya geldiler

Menzil'de miras kavgası! Bu sefer orada karşı karşıya geldiler

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Yıllar sonra bir ilk!

Yıllar sonra bir ilk!

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.