Bugün gram altın fiyatı 5.893 TL seviyesinden işlem görüyor ve günlük değişimi %2,82 oranında yükseliş gösteriyor. Aynı zamanda, ons altın fiyatı 3.623 $ ve dolar/TL kuru da 50,60 seviyesinde seyrediyor. Bu bağlamda, günün piyasa etkeni olarak gram altında görülen yükselişin yanı sıra haftalık bazda gerileyen fiyatların dikkat çektiğini söyleyebiliriz.

100.000 TL ile yapılan yatırım sonucunda gram altından 16 adet alım yapılabiliyor ve geriye 5.705 TL kalıyor. Çeyrek altına yatırım yapmak isteyenler ise yine 100.000 TL ile 10 adet alım gerçekleştirebilir ve 3.642 TL'lik bir bakiye elde edebilir. Geçen hafta gram altın, 7 gün önce 6.281 TL'den kapanmışken, son kapanış 5.902 TL'de gerçekleşti. Bu, haftalık bazda 379 TL'lik bir düşüşe ve %6,03'lük bir oransal gerilemeye işaret ediyor.

23 Kasım 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 5.893 TL 5.893 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 9.428 TL 9.636 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 18.797 TL 19.272 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 40.123 TL 40.737 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.323 TL 4.506 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.199 TL 4.940 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 3.621 $ 3.622 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.031 TL 6.038 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 9.649 TL 9.873 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 19.238 TL 19.745 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 40.123 TL 40.737 TL





Grafik, gram altının son 7 günlük fiyat değişimini göstermektedir.

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek 5.662 TL, direnç ise 6.211 TL seviyelerinde. Ons altın için ise destek 3.476 dolar, direnç 3.828 dolar olarak izleniyor. Kullanıcıların bu seviyeleri takip ederek yatırım stratejilerini belirlemeleri faydalı olabilir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular