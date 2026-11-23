Bugün gram altın fiyatı 5.893 TL seviyesinden işlem görüyor ve günlük değişimi %2,82 oranında yükseliş gösteriyor. Aynı zamanda, ons altın fiyatı 3.623 $ ve dolar/TL kuru da 50,60 seviyesinde seyrediyor. Bu bağlamda, günün piyasa etkeni olarak gram altında görülen yükselişin yanı sıra haftalık bazda gerileyen fiyatların dikkat çektiğini söyleyebiliriz.
100.000 TL ile yapılan yatırım sonucunda gram altından 16 adet alım yapılabiliyor ve geriye 5.705 TL kalıyor. Çeyrek altına yatırım yapmak isteyenler ise yine 100.000 TL ile 10 adet alım gerçekleştirebilir ve 3.642 TL'lik bir bakiye elde edebilir. Geçen hafta gram altın, 7 gün önce 6.281 TL'den kapanmışken, son kapanış 5.902 TL'de gerçekleşti. Bu, haftalık bazda 379 TL'lik bir düşüşe ve %6,03'lük bir oransal gerilemeye işaret ediyor.
23 Kasım 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|5.893 TL
|5.893 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|9.428 TL
|9.636 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|18.797 TL
|19.272 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|40.123 TL
|40.737 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.323 TL
|4.506 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.199 TL
|4.940 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|3.621 $
|3.622 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.031 TL
|6.038 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|9.649 TL
|9.873 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|19.238 TL
|19.745 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|40.123 TL
|40.737 TL
Grafik, gram altının son 7 günlük fiyat değişimini göstermektedir.
Gram altın için destek 5.662 TL, direnç ise 6.211 TL seviyelerinde. Ons altın için ise destek 3.476 dolar, direnç 3.828 dolar olarak izleniyor. Kullanıcıların bu seviyeleri takip ederek yatırım stratejilerini belirlemeleri faydalı olabilir.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.031 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 603.082 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 9.636 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 3.622 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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