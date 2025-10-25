Bugün çeyrek altın kaç TL? 25 Ekim Cumartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

25 Ekim 2025'te saat 10:00 itibariyle altın fiyatları yatırımcıların ilgi odağıdır. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, enflasyonist baskılar bu durumu etkilemektedir. Bugün ons altının dolara karşı fiyatı 4.112,22 olarak belirlenmiştir.

Gram altın, yerel yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaktadır. Alış fiyatı 5.544,31 TL'dir. Satış fiyatı ise 5.545,35 TL olarak belirlenmiştir. Altın yatırımcıları, gram altındaki fiyatları dikkatle izlemektedir. Dünya altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, bu izleme sürecinde göz önünde bulundurulmaktadır.

Çeyrek altın fiyatları da yatırımcılar için önemli bir yatırım aracı haline gelmiştir. Çeyrek altın alış fiyatı 8.870,89 TL'dir. Satış fiyatı ise 9.066,64 TL'dir. Yarım altın fiyatları alışta 17.686,35 TL, satışta ise 18.133,28 TL olarak işlem görmektedir. Cumhuriyet altını alış fiyatı 39.147 TL, satış fiyatı ise 39.739 TL seviyesine ulaşmıştır. Bu fiyatlar, altın alım satımında yaygın alternatif yatırım araçları arasında yer almaktadır.

Gremse altın da önemli bir yatırım aracı olarak dikkat çekmektedir. Gremse altın alış fiyatı 95.151 TL'dir. Satış fiyatı ise 96.394 TL olarak belirlenmiştir. Ata altının alış fiyatı 39.201 TL, satış fiyatı 39.684 TL olmuştur. Ayrıca, ziynet altın fiyatları yatırımcılar için önemli bir referans teşkil etmektedir. Ziynet altın alış fiyatı 35.483,58 TL, satış fiyatı ise 36.155,66 TL'dir.

Bilezik altın fiyatları da yatırımcıların ilgisini çekmektedir. 14 ayar bilezik gramı alış fiyatı 3.231,21 TL olarak işlem görmektedir. Satış fiyatı ise 4.353,75 TL'dir. 18 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 4.115,84 TL, satış fiyatı ise 4.697 TL'dir. 22 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 5.346,22 TL, satış fiyatı ise 5.612,41 TL'dir.

Serbest 0.995 has altın fiyatları da yatırımcılar için dikkatle izlenen bir parametredir. Bu kategoride alış fiyatı 5.516,59 TL, satış fiyatı ise 5.517,62 TL'dir. Altın yatırımı, farklı türler ve fiyatlarla yatırımcıların portföylerinde önemli bir yer kaplamaktadır. Günlük fiyatlar, piyasalardaki belirsizlikler karşısında altının güvenli bir liman olarak varlığını sürdürdüğünü göstermektedir.