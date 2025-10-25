FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 25 Ekim Cumartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

25 Ekim 2025 verilerine göre altın fiyatları yatırımcılar için güncel bir ilgi noktası olmuştur. Ons altın fiyatı 4.112,22 dolara ulaşırken, gram altın alış fiyatı 5.544,31 TL, satış fiyatı ise 5.545,35 TL olarak belirlenmiştir. Çeyrek altın 8.870,89 TL'den işlem görmekte. Gremse, ziynet ve bilezik altın fiyatları da dikkat çekmektedir, farklı türler yatırım portföylerinde önemli bir yer kaplamaktadır.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 25 Ekim Cumartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar
Ezgi Sivritepe

25 Ekim 2025'te saat 10:00 itibariyle altın fiyatları yatırımcıların ilgi odağıdır. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, enflasyonist baskılar bu durumu etkilemektedir. Bugün ons altının dolara karşı fiyatı 4.112,22 olarak belirlenmiştir.

Gram altın, yerel yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaktadır. Alış fiyatı 5.544,31 TL'dir. Satış fiyatı ise 5.545,35 TL olarak belirlenmiştir. Altın yatırımcıları, gram altındaki fiyatları dikkatle izlemektedir. Dünya altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, bu izleme sürecinde göz önünde bulundurulmaktadır.

Çeyrek altın fiyatları da yatırımcılar için önemli bir yatırım aracı haline gelmiştir. Çeyrek altın alış fiyatı 8.870,89 TL'dir. Satış fiyatı ise 9.066,64 TL'dir. Yarım altın fiyatları alışta 17.686,35 TL, satışta ise 18.133,28 TL olarak işlem görmektedir. Cumhuriyet altını alış fiyatı 39.147 TL, satış fiyatı ise 39.739 TL seviyesine ulaşmıştır. Bu fiyatlar, altın alım satımında yaygın alternatif yatırım araçları arasında yer almaktadır.

Gremse altın da önemli bir yatırım aracı olarak dikkat çekmektedir. Gremse altın alış fiyatı 95.151 TL'dir. Satış fiyatı ise 96.394 TL olarak belirlenmiştir. Ata altının alış fiyatı 39.201 TL, satış fiyatı 39.684 TL olmuştur. Ayrıca, ziynet altın fiyatları yatırımcılar için önemli bir referans teşkil etmektedir. Ziynet altın alış fiyatı 35.483,58 TL, satış fiyatı ise 36.155,66 TL'dir.

Bilezik altın fiyatları da yatırımcıların ilgisini çekmektedir. 14 ayar bilezik gramı alış fiyatı 3.231,21 TL olarak işlem görmektedir. Satış fiyatı ise 4.353,75 TL'dir. 18 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 4.115,84 TL, satış fiyatı ise 4.697 TL'dir. 22 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 5.346,22 TL, satış fiyatı ise 5.612,41 TL'dir.

Serbest 0.995 has altın fiyatları da yatırımcılar için dikkatle izlenen bir parametredir. Bu kategoride alış fiyatı 5.516,59 TL, satış fiyatı ise 5.517,62 TL'dir. Altın yatırımı, farklı türler ve fiyatlarla yatırımcıların portföylerinde önemli bir yer kaplamaktadır. Günlük fiyatlar, piyasalardaki belirsizlikler karşısında altının güvenli bir liman olarak varlığını sürdürdüğünü göstermektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 25 Ekim Cumartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kilosu 8 TL'ye düştü! 'Talep yoğun'Kilosu 8 TL'ye düştü! 'Talep yoğun'
Her ay 3 gün sürüyor! Her yerden sadece bunun için geliyorlarHer ay 3 gün sürüyor! Her yerden sadece bunun için geliyorlar

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.544,31
5.545,35
% -0.5
23:59
Ons Altın / TL
172.416,20
172.528,27
% -0.5
23:59
Ons Altın / USD
4.111,84
4.112,61
% -0.36
23:59
Çeyrek Altın
8.870,89
9.066,64
% -0.5
23:59
Yarım Altın
17.686,35
18.133,28
% -0.5
23:59
Ziynet Altın
35.483,58
36.155,66
% -0.5
23:59
Cumhuriyet Altını
39.147,00
39.739,00
% -0.03
17:04
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.