Bugün çeyrek altın kaç TL? 25 Haziran Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 25 Haziran 2026 tarihinde yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Saat 10:00 itibarıyla güncel fiyatlar, takip edilen önemli veriler arasında yer alıyor.

Bugün ons altın fiyatı 3.977,42 Dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu değer, yatırımcıların alım kararlarını gözden geçirmesine olanak tanıyor. Gram altın fiyatları 5.950,528 TL alış ve 5.951,486 TL satış olarak belirlenmiştir. Bu fiyat aralığı, küçük yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir.

Çeyrek altın fiyatları alışta 9.520,84 TL, satışta 9.730,68 TL seviyesindedir. Yarım altın ise alışta 18.982,18 TL, satışta 19.461,36 TL olarak belirlendi. Bu altın türleri, özel etkinliklerde hediye olarak sıkça sunulduğu için fiyatlar dikkatle izleniyor.

Cumhuriyet altını fiyatları, 40.557 TL alış ve 41.166 TL satış seviyelerinde işlem görüyor. Hemen ardından Ata altın fiyatları, alışta 40.140 TL ve satışta 40.499 TL olarak kaydedildi. Ayrıca, ziynet altını alışta 38.083,38 TL ve satışta 38.803,69 TL olarak belirlenmiş durumda.

Çeşitli bilezik türlerinin fiyatları da dikkat çekiyor. 14 ayar bilezik gramı alışta 3.275 TL, satışta ise 4.429,93 TL'ye satılmakta. 18 ayar bilezik gramı alışta 4.198,92 TL, satışta 4.945 TL olarak işlem görüyor. 22 ayar bilezik gramı ise alışta 5.466,13 TL, satışta ise 5.723,74 TL'ye yükseldi. Bilezikler, yatırım ve takı ihtiyacı için tercih edilmektedir.

Serbest piyasada 0.995 saflıkta has altın fiyatları alışta 5.920,775 TL, satışta ise 5.921,729 TL olarak belirlenmiştir. Bu veriler, Türkiye'deki altın piyasasının dinamiklerini gösteriyor. Gelecek günlerde uluslararası piyasalardaki gelişmelerle altın fiyatlarında yeni dalgalanmalar yaşanabilir.