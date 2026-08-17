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Dondurma devi iflas koruma istedi: Ambalaj başını yaktı

ABD'li ünlü dondurma markası Rebel Creamery'nin rakibi Van Leeuwen'le yaşadığı ambalaj anlaşmazlığında 23,8 milyon dolarlık tazminat cezasına çarptırılması sonrası iflas koruma başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Şirketin kararı temyize taşırken operasyonlarına devam ettiği kaydedildi.

Dondurma devi iflas koruma istedi: Ambalaj başını yaktı
Hande Dağ

ABD'nin ünlü dondurma markası Rebel Creamery'nin ticari marka ihlali davasında verilen 23,785 milyon dolarlık tazminat kararı sonrası ABD İflas Mahkemesi'ne başvurup iflas koruma talebinde bulunduğu öğrenildi. Şirket tazminat kararını temyize taşıdı. Öte yandan şirketin finansal operasyonlarını tekrar yapılandırması hedeflediği aktarıldı.

Dondurma devi iflas koruma istedi: Ambalaj başını yaktı 1

23,8 MİLYON DOLARLIK TAZMİNAT

CNBC-e'nin aktardığı detaylara göre; Walmart, Kroger ve Safeway gibi ABD genelindeki büyük zincir marketlerde satılan dondurma markası Rebel Creamery, iflas kayıtlarında yaklaşık 13,78 milyon dolar varlık ve 23,85 milyon dolar borç bildirdi. Şirketin teminatsız yükümlülüklerinin neredeyse tamamının rakibi Van Leeuwen Ice Cream lehine hükmedilen 23,785 milyon dolarlık mahkeme kararından oluştuğu kaydedildi.

Reuters'ın haberine göre Rebel temsilcileri, bu borcun ihtilaflı olduğunu ve hukuki sürecin temyiz aşamasında devam ettiğini belirtti.

Dondurma devi iflas koruma istedi: Ambalaj başını yaktı 2

İKİ DONDURMA DEVİ ARASINDA HUKUKİ SAVAŞ

Söz konusu iki dondurma devi arasındaki hukuki savaş 2021'de başladı. Van Leeuwen, Rebel’in ambalaj tasarımlarında kendi özgün tarzını kopyaladığını öne sürüp dava açtı. Mahkeme; tek renkli karton bardaklar, pastel renk paleti, siyah el yazısı karakterler ve minimalist tasarımı Van Leeuwen’in ticari görünümü olarak tanımladı. ABD Bölge Yargıcı Eric Komitee, 16 Temmuz tarihli kararında Rebel’in bu tasarımı kasten ihlal ettiğine ve tüketiciler nezdinde kafa karışıklığı yarattığına hükmetti. Yargıç Komitee, Rebel’in mevcut ambalajlı ürünlerin satışını durdurmasına ve kutularını yeniden tasarlamasına karar verdi.

Dondurma devi iflas koruma istedi: Ambalaj başını yaktı 3

TAZMİNAT MİKTARINDA SATIŞ PAYI İNDİRİMİ

Van Leeuwen süreçte Rebel’in elde ettiği kârdan 36,4 milyon dolar talep etmişti. Fakat mahkeme, markanın satış başarılarının bir kısmının ambalajdan ziyade keto ve sağlıklı dondurma kategorisine olan talepten kaynaklandığını belirtip tazminat tutarında yüzde 33 oranında indirim yaptı. Bu durumda ödenecek net tutar 23,785 milyon dolar oldu.

ŞİRKET OPERASYONLARINI SÜRDÜRÜYOR

Gönüllü iflas başvurusunda varlık ve yükümlülük aralığını 10 milyon ila 50 milyon dolar arasında gösteren Rebel'in, elinde 5,22 milyon dolar nakit, 2,59 milyon dolar alacak ve 5,65 milyon dolar stok bulunduğunu bildirdiği aktarıldı. Austin Archibald’ın yönetici olarak yer aldığı süreçte şirketin, temyiz davası sürerken ticari faaliyetlerini sürdürmeyi ve alacaklılara yönelik yapılandırma planını devreye sokmayı amaçladığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
iflas dondurma marka
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