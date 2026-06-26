Bugün çeyrek altın kaç TL? 26 Haziran Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

26 Haziran 2026 tarihinde altın fiyatlarında önemli gelişmeler yaşandı. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.030,76 Dolar olarak belirlendi. Bu rakam, yatırımcıların dikkatini çekti. Global piyasalarda dalgalanmalara neden oldu. Altın, güvenli liman özelliğiyle bilinen bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Dünya genelindeki ekonomik belirsizlikler karşısında sıkça tercih ediliyor.

Türkiye'deki altın fiyatlarına baktığımızda gram altının alış fiyatı 6.042,631 TL olarak kaydedildi. Gram altının satış fiyatı ise 6.043,471 TL olarak belirlendi. Gram altın, küçük yatırımcılar için popüler bir yatırım aracı. Bu fiyatlar, altın alım satımı yapanlar için önemli bir gösterge niteliğine sahip.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre çeyrek altının alış fiyatı 9.668,21 TL'dir. Çeyrek altının satış fiyatı ise 9.881,08 TL olarak kaydedildi. Çeyrek altın, değerli bir hediye seçeneği. Düğünler ve özel günlerde sıkça tercih ediliyor. Yarım altın fiyatları da dikkat çekiyor. Alış fiyatı 19.275,99 TL, satış fiyatı ise 19.762,15 TL olarak işlem görüyor. Yarım altın, yatırım amacıyla yapılan alımlarda tercih edilen bir seçenek.

Cumhuriyet altınının alış fiyatı 40.050 TL, satış fiyatı 40.654 TL olarak belirlendi. Gremse altın fiyatları ise alışta 98.190 TL, satışta ise 99.411 TL seviyelerine ulaştı. Ata altının alış fiyatı 40.488 TL, satış fiyatı 40.831 TL olarak kaydedildi. Ziynet altın fiyatları da dikkat çeken bir diğer alan. Alış fiyatı 38.672,84 TL, satış fiyatı ise 39.403,43 TL olarak belirlendi.

Bunların yanı sıra altın takı piyasasında önemli bir alan olan bilezik fiyatları merak ediliyor. 14 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 3.304,21 TL, satış fiyatı ise 4.462,23 TL. 18 ayar bilezik gramı alış fiyatı 4.235,02 TL, satış fiyatı 4.945 TL olarak işlem görüyor. 22 ayar bilezik gramı fiyatları ise 5.513,59 TL alış, 5.770,96 TL satış olarak belirlendi.

Son olarak, serbest piyasa altın fiyatları arasında 0.995 saflıkta has altın alış fiyatı 6.012,418 TL'dir. Satış fiyatı ise 6.013,254 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, piyasa dinamiklerine bağlı olarak sürekli değişiklik gösterebilir. Yatırımcıların dikkatle takip etmesi gerekiyor. Altın, değerli bir yatırım aracı olarak hediyelik amacıyla tercih edilmeye devam ediyor. Hisse senedi, döviz veya gayrimenkul gibi seçeneklerle denge oluşturulması, yatırımcılar için daha sağlıklı bir portföy sağlayabilir.