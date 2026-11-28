Gram altın 28 Kasım’da 5.964,00 TL alış ve 5.965,00 TL satış fiyatıyla işlem görüyor; günlük değişim yüzde 2,58 yükselişe işaret ediyor. Ons altının 3.654,00 dolar, dolar/TL’nin 50,77 seviyesinde olduğu günde gram altındaki günlük artış, haftalık ölçekte daha sınırlı bir yükselişle birlikte görülüyor.

100.000 TL bütçeyle güncel satış fiyatları üzerinden 16 adet gram altın alınabiliyor; geriye 4.563,00 TL kalıyor. Aynı bütçe, 9.752,00 TL satış fiyatı üzerinden 10 çeyrek altına yetiyor ve kalan tutar 2.475,00 TL oluyor. Bu hesaplar, verilen satış fiyatlarıyla ve belirtilen bütçeyle sınırlı; alım-satım makası ya da diğer masrafları kapsamıyor.

Haftalık karşılaştırmada esas alınan kapanışlar, yedi gün önceki 5.939,00 TL ile son kapanıştaki 5.965,00 TL. Buna göre gram altın bir haftada 26,00 TL, yüzde 0,44 yükseldi. Günlük yüzde 2,58’lik değişim ile haftalık yüzde 0,44’lük artış arasındaki fark, bugünkü hareketin haftalık toplam yükselişe göre daha belirgin olduğunu gösteriyor. Yedi günlük kapanış serisinde fiyatlar düz bir çizgi izlemedi: 20 Kasım’da 5.732,00 TL’ye kadar geriledikten sonra 27 Kasım kapanışında 5.965,00 TL’ye ulaştı.

28 Kasım 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 5.964 TL 5.965 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 9.542 TL 9.752 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 19.025 TL 19.505 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 40.348 TL 40.959 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.312 TL 4.477 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.187 TL 4.905 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 3.654 $ 3.654 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.084 TL 6.090 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 9.734 TL 9.958 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 19.408 TL 19.915 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 40.348 TL 40.959 TL





Gram altının son yedi günlük kapanış seyrini aşağıdaki grafikte inceleyebilirsiniz.

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altında izlenmesi gereken destek seviyesi 5.810,00 TL, direnç seviyesi 6.042,00 TL. Ons altında ise destek 3.566,00 dolar, direnç 3.701,00 dolar olarak öne çıkıyor. Bu seviyeler kısa vadeli fiyat takibi için referans niteliğinde; tek başına yön garantisi sunmaz.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular