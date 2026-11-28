Gram altın 28 Kasım’da 5.964,00 TL alış ve 5.965,00 TL satış fiyatıyla işlem görüyor; günlük değişim yüzde 2,58 yükselişe işaret ediyor. Ons altının 3.654,00 dolar, dolar/TL’nin 50,77 seviyesinde olduğu günde gram altındaki günlük artış, haftalık ölçekte daha sınırlı bir yükselişle birlikte görülüyor.
100.000 TL bütçeyle güncel satış fiyatları üzerinden 16 adet gram altın alınabiliyor; geriye 4.563,00 TL kalıyor. Aynı bütçe, 9.752,00 TL satış fiyatı üzerinden 10 çeyrek altına yetiyor ve kalan tutar 2.475,00 TL oluyor. Bu hesaplar, verilen satış fiyatlarıyla ve belirtilen bütçeyle sınırlı; alım-satım makası ya da diğer masrafları kapsamıyor.
Haftalık karşılaştırmada esas alınan kapanışlar, yedi gün önceki 5.939,00 TL ile son kapanıştaki 5.965,00 TL. Buna göre gram altın bir haftada 26,00 TL, yüzde 0,44 yükseldi. Günlük yüzde 2,58’lik değişim ile haftalık yüzde 0,44’lük artış arasındaki fark, bugünkü hareketin haftalık toplam yükselişe göre daha belirgin olduğunu gösteriyor. Yedi günlük kapanış serisinde fiyatlar düz bir çizgi izlemedi: 20 Kasım’da 5.732,00 TL’ye kadar geriledikten sonra 27 Kasım kapanışında 5.965,00 TL’ye ulaştı.
28 Kasım 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|5.964 TL
|5.965 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|9.542 TL
|9.752 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|19.025 TL
|19.505 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|40.348 TL
|40.959 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.312 TL
|4.477 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.187 TL
|4.905 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|3.654 $
|3.654 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.084 TL
|6.090 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|9.734 TL
|9.958 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|19.408 TL
|19.915 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|40.348 TL
|40.959 TL
Gram altının son yedi günlük kapanış seyrini aşağıdaki grafikte inceleyebilirsiniz.
Gram altında izlenmesi gereken destek seviyesi 5.810,00 TL, direnç seviyesi 6.042,00 TL. Ons altında ise destek 3.566,00 dolar, direnç 3.701,00 dolar olarak öne çıkıyor. Bu seviyeler kısa vadeli fiyat takibi için referans niteliğinde; tek başına yön garantisi sunmaz.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.084 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 608.400 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 9.752 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 3.654 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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