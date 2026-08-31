Bugün çeyrek altın kaç TL? 31 Ağustos Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

31 Ağustos 2026 Güncel Altın Fiyatları

31 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla altın piyasasında önemli fiyat hareketleri gözlemleniyor. Saat 10:00'da ons altın fiyatı, 4,439.32 Dolar seviyesinde işlem görmekte. Bu değer, dünya genelindeki altın talebini göstermektedir. Doların değeri de bu fiyatlarla ilişkilidir.

Gram altın fiyatları ise alışta 6,886.498 TL, satışta 6,887.476 TL olarak belirlenmiştir. Yüksek enflasyon ve ekonomik belirsizlikler, yatırımcılar için gram altını cazip kılıyor. Yerel yatırımcılar, gram altını önemli bir değer saklama aracı olarak görüyor.

Çeyrek altın fiyatları, alışta 11,018.40 TL, satışta ise 11,261.02 TL olarak kaydedildi. Çeyrek altın, Türkiye'de sıkça tercih edilen geleneksel bir hediyelik altındır. Yatırımcıların bu ürüne olan ilgisi günden güne artmaktadır.

Yarım altın alış fiyatı 21,967.93 TL, satış fiyatı ise 22,522.05 TL'den işlem görmekte. Yarım altın, özellikle orta vadeli yatırımlar için çekici bir seçenek sunuyor. Cumhuriyet altını, alışta 45,381.00 TL, satışta 46,067.00 TL olarak fiyatlanmakta. Bu altın türü, yatırımcılar arasında popülerdir.

Gremse altın, alışta 109,926 TL, satışta ise 111,617 TL olarak belirlenmiştir. Ata altının alış fiyatı 44,926 TL, satış fiyatı ise 45,520 TL'dir. Ziynet altın ise alışta 44,073.59 TL, satışta ise 44,906.34 TL seviyesinden işlem görmekte. Bu fiyatlar, piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle değişmektedir.

Bilezik fiyatları da dikkat çekiyor. 14 ayar bilezik gramı, alışta 3,733.51 TL, satışta 4,970.93 TL'den işlem görmekte. 18 ayar bilezik gramı, alışta 4,686.37 TL, satışta 5,495 TL'dir. 22 ayar bilezik gramı ise alışta 6,211.20 TL, satışta 6,445.66 TL seviyesindedir. Yaz aylarının sona ermesi ile düğün sezonu talebi artırmaktadır.

Son olarak, serbest piyasada 0.995 has altın alış fiyatı 6,852.066 TL, satış fiyatı ise 6,853.039 TL'dir. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcılar için izlenmesi gereken bir konudur. Global ekonomik dinamikler, altın fiyatlarının geleceğini etkilemeye devam ediyor.