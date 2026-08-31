FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 31 Ağustos Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

31 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatları dikkat çekici şekilde değişiyor. Ons altın fiyatı 4,439.32 Dolar olarak işlem görürken, gram altın alış fiyatı 6,886.498 TL seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın alış fiyatı ise 11,018.40 TL olarak kaydedildi. Yarım altın ve Cumhuriyet altını gibi çeşitli altın türleri, yatırımcıların yüksek enflasyon dönemlerinde tercih ettiği değer saklama araçları arasında yer alıyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 31 Ağustos Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

31 Ağustos 2026 Güncel Altın Fiyatları

31 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla altın piyasasında önemli fiyat hareketleri gözlemleniyor. Saat 10:00'da ons altın fiyatı, 4,439.32 Dolar seviyesinde işlem görmekte. Bu değer, dünya genelindeki altın talebini göstermektedir. Doların değeri de bu fiyatlarla ilişkilidir.

Gram altın fiyatları ise alışta 6,886.498 TL, satışta 6,887.476 TL olarak belirlenmiştir. Yüksek enflasyon ve ekonomik belirsizlikler, yatırımcılar için gram altını cazip kılıyor. Yerel yatırımcılar, gram altını önemli bir değer saklama aracı olarak görüyor.

Çeyrek altın fiyatları, alışta 11,018.40 TL, satışta ise 11,261.02 TL olarak kaydedildi. Çeyrek altın, Türkiye'de sıkça tercih edilen geleneksel bir hediyelik altındır. Yatırımcıların bu ürüne olan ilgisi günden güne artmaktadır.

Yarım altın alış fiyatı 21,967.93 TL, satış fiyatı ise 22,522.05 TL'den işlem görmekte. Yarım altın, özellikle orta vadeli yatırımlar için çekici bir seçenek sunuyor. Cumhuriyet altını, alışta 45,381.00 TL, satışta 46,067.00 TL olarak fiyatlanmakta. Bu altın türü, yatırımcılar arasında popülerdir.

Gremse altın, alışta 109,926 TL, satışta ise 111,617 TL olarak belirlenmiştir. Ata altının alış fiyatı 44,926 TL, satış fiyatı ise 45,520 TL'dir. Ziynet altın ise alışta 44,073.59 TL, satışta ise 44,906.34 TL seviyesinden işlem görmekte. Bu fiyatlar, piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle değişmektedir.

Bilezik fiyatları da dikkat çekiyor. 14 ayar bilezik gramı, alışta 3,733.51 TL, satışta 4,970.93 TL'den işlem görmekte. 18 ayar bilezik gramı, alışta 4,686.37 TL, satışta 5,495 TL'dir. 22 ayar bilezik gramı ise alışta 6,211.20 TL, satışta 6,445.66 TL seviyesindedir. Yaz aylarının sona ermesi ile düğün sezonu talebi artırmaktadır.

Son olarak, serbest piyasada 0.995 has altın alış fiyatı 6,852.066 TL, satış fiyatı ise 6,853.039 TL'dir. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcılar için izlenmesi gereken bir konudur. Global ekonomik dinamikler, altın fiyatlarının geleceğini etkilemeye devam ediyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 31 Ağustos Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TÜİK’in Temmuz verileri belli oldu! İşsizlik yeniden yükseldi TÜİK’in Temmuz verileri belli oldu! İşsizlik yeniden yükseldi
TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı: "T6X neredeyse şu anki cari fiyatlara göre çok çok daha hesaplı"TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı: "T6X neredeyse şu anki cari fiyatlara göre çok çok daha hesaplı"

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.895,41
6.896,35
% -0.18
10:41
Ons Altın / TL
214.478,13
214.531,90
% -0.17
10:56
Ons Altın / USD
4.444,12
4.444,69
% -0.23
10:56
Çeyrek Altın
11.032,66
11.275,52
% -0.18
10:41
Yarım Altın
21.996,37
22.551,05
% -0.18
10:41
Ziynet Altın
44.130,65
44.964,17
% -0.18
10:41
Cumhuriyet Altını
45.381,00
46.067,00
% -3.19
13:01
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Resmen açıkladılar! ABD Lark Adası'nı vurdu

Resmen açıkladılar! ABD Lark Adası'nı vurdu

Düğün yemeği sonrası 100'den fazla kişi hastaneye kaldırıldı

Düğün yemeği sonrası 100'den fazla kişi hastaneye kaldırıldı

Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe itirafı! “Ucuz kurtulduk”

Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe itirafı! “Ucuz kurtulduk”

Kalp krizi sonrası ilk fotoğraf! Hasta yatağından paylaştı

Kalp krizi sonrası ilk fotoğraf! Hasta yatağından paylaştı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.