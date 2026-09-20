Pusula Holding yöneticileri İsviçre hesaplarına 15 milyon dolar ve 25 milyon euro transfer ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak holdingin para hareketlerinin incelenmesi üzerine çalışma başlatılmıştı.

PUSULA HOLDİNG YÖNETİCİLERİ İSVİÇRE BANKALARINA PARA AKTARMIŞ

Yapılan ilk tespitlere göre, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından ise yine İsviçre’deki bir hesaba 25 milyon euro para transfer edildiği belirlendi.



Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız

YURT DIŞI PARA VE KRİPTO HAREKETLERİ İNCELENECEK

Başsavcılığın talebi doğrultusunda, tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istendi. Soruşturma kapsamında ayrıca 4 fon yöneticisi ile birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin de incelendiği belirtildi.

BİRİNCİ DERECE YAKINLARININ HESAPLARI DA ARAŞTIRILACAK

MASAK incelemesi kapsamında fon yöneticilerinin birinci derece yakınlarının hesap ve varlık hareketlerinin de araştırılması talep edildi. İncelemeyle, söz konusu kişiler üzerinden yurt dışına para veya kripto varlık transferi yapılıp yapılmadığının tespit edilmesinin amaçlandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır