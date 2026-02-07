Bugün çeyrek altın kaç TL? 7 Şubat Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

7 Şubat 2026 tarihinde altın fiyatlarında önemli değişiklikler gözlemleniyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.952,79 Dolar seviyesine ulaştı. Türkiye'de gram altın ise 6.942,605 TL alış ve 6.943,53 TL satış fiyatına çıkarak dikkat çekiyor. Bu durum, yatırımcıların ilgisini artırmakta.

Günlük piyasalarda ons altının alış fiyatı 215.928,92 TL olarak kaydedildi. Satış fiyatı ise 215.999,56 TL oldu. Döviz ve altın fiyatlarına olan ilgi arttığı için ons altın önemli bir gösterge haline geliyor. Ülkemizde çeyrek altın fiyatları da dikkat çekici seviyelere ulaştı. Çeyrek altın alış fiyatı 11.108,17 TL, satış fiyatı ise 11.352,67 TL olarak belirlendi.

Yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları da yukarı yönlü artış gösterdi. Yarım altın alış fiyatı 22.146,91 TL, satış fiyatı ise 22.705,34 TL oldu. Cumhuriyet altını alış fiyatı 48.452 TL, satış fiyatı ise 49.182 TL olarak belirlendi. Bu artışlar, altın yatırımcıları için önemli fırsatlar sunmakta.

Gremse altın fiyatları 118.413 TL alış ve 120.475 TL satış ile öne çıkıyor. Ata altın fiyatları 48.827 TL alış, 49.594 TL satış olarak işlem görüyor. Ziynet altın fiyatları da 44.432,67 TL alış, 45.271,82 TL satış ile dikkat çekiyor. Altın ürünlerinin çeşitliliği, yatırımcılara farklı alternatifler sunuyor.

Bilezik fiyatlarına bakıldığında, 14 ayar bilezik gramı 4.003,28 TL alış, 5.302,21 TL satış olarak belirlenmiş. 18 ayar bilezik gramı ise 5.133,89 TL alış, 6.120 TL satış fiyatlarıyla işlem görmekte. 22 ayar bilezik gramı 6.649,57 TL alış ve 6.998,61 TL satış ile dikkat çekiyor.

Serbest 0.995 has altın fiyatı, 6.907,892 TL alış ve 6.908,812 TL satış olarak belirlenmiş durumda. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların yeni stratejiler geliştirmelerini zorunlu kılıyor. Global piyasalardaki belirsizlikler, altına olan ilgiyi artırmakta. Yatırımcıların bu süreçte dikkatli ve bilinçli kararlar alması önemli.