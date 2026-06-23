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Çeyrek altın ne kadar? Gram düştü: 23 Haziran altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 152 liradan işlem görüyor. 23 Haziran 2026 Salı güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar? Gram düştü: 23 Haziran altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün ons fiyatındaki artışla paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,3 üstünde 6 bin 204 liradan tamamlamıştı. Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,8 altında 6 bin 152 lira seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar? Gram düştü: 23 Haziran altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 260 liradan, Cumhuriyet altını da 40 bin 833 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar? Gram düştü: 23 Haziran altın fiyatları 2

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 1,8 düşüşle 4 bin 117 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar? Gram düştü: 23 Haziran altın fiyatları 3

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz artırımı yapacağı beklentisiyle güçlenen doların ve yükselen tahvil faizlerinin etkisiyle düşerken Orta Doğu'da kalıcı barış sağlanması için ABD ile İran arasında süren görüşmeler de varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.

Çeyrek altın ne kadar? Gram düştü: 23 Haziran altın fiyatları 4

Altın, yakın zamanda düşen petrol fiyatlarından bir nebze destek bulsa da doların gücünü koruması değerli metal üzerinde satış baskısının devam etmesine neden oluyor.

Çeyrek altın ne kadar? Gram düştü: 23 Haziran altın fiyatları 5

Analistler, bu hafta açıklanacak ABD'nin ilk çeyreğe ilişkin nihai büyüme ve kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirtti.

Fed'in geçen haftaki "şahin" toplantısının ardından, faiz artırımı beklentilerinin güçlendiğine işaret eden analistler, söz konusu verilerde bankanın gelecek dönemde atacağı para politikası adımlarına dair daha fazla ipucu aranacağını söyledi.

Öte yandan bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verisi takip edilecek.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
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Saat
Gram Altın
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6.160,86
% -1.62
10:07
Ons Altın / TL
191.411,90
191.461,78
% -1.72
10:22
Ons Altın / USD
4.118,36
4.118,99
% -1.74
10:22
Çeyrek Altın
9.855,92
10.073,00
% -1.62
10:07
Yarım Altın
19.650,23
20.146,01
% -1.62
10:07
Ziynet Altın
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40.168,80
% -1.62
10:07
Cumhuriyet Altını
41.973,00
42.605,00
% 0.45
17:00
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