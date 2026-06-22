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Çeyrek altın ne kadar? Gram yükseldi: 22 Haziran altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, haftaya yükselişle başlamasının ardından 6 bin 268 TL'den işlem görüyor. 22 Haziran 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar? Gram yükseldi: 22 Haziran altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Cuma günü ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,3 altında 6 bin 204 liradan tamamlamıştı. Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üstünde 6 bin 268 lira seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar? Gram yükseldi: 22 Haziran altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 496 liradan, Cumhuriyet altını da 41 bin 797 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar? Gram yükseldi: 22 Haziran altın fiyatları 2

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 1 artışla 4 bin 198 dolardan seyrediyor.

Çeyrek altın ne kadar? Gram yükseldi: 22 Haziran altın fiyatları 3

ABD ile İran arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydetmesinin küresel enerji arzında uzun süreli bir kesintiye dair endişeleri hafifletmesi ve petrol fiyatlarını tekrar 80 doların altına geriletmesi altın fiyatlarını destekliyor.

Çeyrek altın ne kadar? Gram yükseldi: 22 Haziran altın fiyatları 4

ABD Merkez Bankasının (Fed) daha agresif bir sıkılaştırma döngüsüne girebileceği yönündeki endişelerin azalması altın fiyatlarındaki yükselişi destekledi.

Çeyrek altın ne kadar? Gram yükseldi: 22 Haziran altın fiyatları 5

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verisinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.278,58
6.279,39
% 1.19
09:50
Ons Altın / TL
195.027,93
195.077,41
% 1.08
10:05
Ons Altın / USD
4.197,62
4.198,17
% 1.02
10:05
Çeyrek Altın
10.045,73
10.266,80
% 1.19
09:50
Yarım Altın
20.028,67
20.533,59
% 1.19
09:50
Ziynet Altın
40.182,91
40.941,60
% 1.19
09:50
Cumhuriyet Altını
41.783,00
42.415,00
% 0.31
13:01
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