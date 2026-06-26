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Çeyrek altın ne kadar? Gram yükseldi: 26 Haziran altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 43 liradan işlem görüyor. 26 Haziran 2026 Cuma güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar? Gram yükseldi: 26 Haziran altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üstünde 6 bin 28 liradan tamamlamıştı. Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6 bin 43 lira seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar? Gram yükseldi: 26 Haziran altın fiyatları 1

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin liradan, cumhuriyet altını da 39 bin 878 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar? Gram yükseldi: 26 Haziran altın fiyatları 2

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,1 yükselişle 4 bin 30 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar? Gram yükseldi: 26 Haziran altın fiyatları 3

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına gideceğine yönelik endişelerin azalması altın fiyatlarını destekliyor.

Çeyrek altın ne kadar? Gram yükseldi: 26 Haziran altın fiyatları 4

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,4 ile beklentilere paralel yükseldi. Buna karşın endeksteki yıllık artış, Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Analistler, çekirdek PCE verisinin beklentiler dahilinde artış kaydetmesinin, nisan ve mayıs aylarında petrol fiyatlarının yüksek seyrine rağmen fiyatlama davranışlarında ileriye dönük ciddi bir bozulma sinyali olarak değerlendirilmediğini belirterek, bunun gelecek dönemde petrol kaynaklı enflasyonda yavaşlama senaryolarını ön plana çıkardığını kaydetti.

Çeyrek altın ne kadar? Gram yükseldi: 26 Haziran altın fiyatları 5

Söz konusu verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar iki kez faiz artışı yapabileceğine yönelik beklentiler güç kaybederken, eylül toplantısında faiz artışı yapılabileceğine ilişkin tahminler ekim ayına doğru kaydı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.046,09
6.046,98
% 0.29
11:30
Ons Altın / TL
188.144,75
188.235,97
% 0.34
11:45
Ons Altın / USD
4.035,96
4.036,54
% 0.24
11:45
Çeyrek Altın
9.673,75
9.886,81
% 0.29
11:30
Yarım Altın
19.287,04
19.773,62
% 0.29
11:30
Ziynet Altın
38.697,98
39.429,23
% 0.3
11:30
Cumhuriyet Altını
40.050,00
40.654,00
% -1.24
17:02
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