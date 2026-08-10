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Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın yükseldi: 10 Ağustos altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 6 bin 670 liradan işlem görüyor. 10 Ağustos 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın yükseldi: 10 Ağustos altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,56 artışla 6 bin 658 liradan tamamlamıştı. Yeni haftanın ilk gününe de alıcılı başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6 bin 670 lira seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın yükseldi: 10 Ağustos altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 944 liradan, Cumhuriyet altını da 43 bin 577 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın yükseldi: 10 Ağustos altın fiyatları 2

Altının onsu ise aynı saatlerde yüzde 0,1 yükselişle 4 bin 345 dolarda seyrediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında faiz artışı tahminlerinin güç kaybetmesi, altının olumlu seyrinde belirleyici unsur olmaya devam ediyor.

Fed'in piyasanın fiyatladığı ölçüde faiz artırmayacağı, özellikle enflasyon verilerinde yavaşlama görülmesi halinde para politikasında daha güvercin bir duruşa yönelebileceği beklentileri risk iştahını destekledi.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın yükseldi: 10 Ağustos altın fiyatları 3

ZAYIF İSTİHDAM VERİLERİ FED BEKLENTİLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Geçen hafta ABD'de tarım dışı sektörlerde istihdam temmuzda 23 bin kişi azaldı. Piyasa beklentileri, tarım dışı istihdamın bu dönemde 85 bin kişi artması yönündeydi. Özel sektör istihdamı da temmuzda 44 bin kişi artarak tahminlerin altında gerçekleşti.

Verinin ardından para piyasalarında yıl sonuna kadar Fed'e yönelik faiz artışı beklentileri zayıfladı. Bankanın eylül toplantısında politika duruşunu değiştirmeyeceği ihtimali yüzde 53'e yükselirken, olası bir faiz artırımı ihtimali ekim ayı için yüzde 71, aralık ayı için de yüzde 83 ile fiyatlanıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın yükseldi: 10 Ağustos altın fiyatları 4

PİYASALAR HAFTAYA JEOPOLİTİK RİSKLERLE BAŞLADI

Jeopolitik tarafta ise piyasalar haftaya düşük askeri gerilimle başladı. Orta Doğu'da kalıcı sükunet ve istikrarı sağlayacak bir anlaşmanın henüz sağlanamamış olması, jeopolitik risklerin varlık fiyatları üzerindeki etkisinin devam etmesine neden oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.675,26
6.676,24
% 0.24
10:16
Ons Altın / TL
207.669,53
207.752,92
% 0.27
10:31
Ons Altın / USD
4.352,58
4.353,07
% 0.25
10:31
Çeyrek Altın
10.680,41
10.915,65
% 0.24
10:16
Yarım Altın
21.294,07
21.831,30
% 0.24
10:16
Ziynet Altın
42.721,65
43.529,08
% 0.24
10:16
Cumhuriyet Altını
44.100,00
44.750,00
% -0.18
13:00
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gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını ons altın altın fiyatları
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