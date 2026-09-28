Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 28 Eylül 2026 Pazartesi altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Cuma günü gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 artışla 6 bin 745 liradan tamamlamıştı. Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,6 azalışla 6 bin 572 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 780 liradan, Cumhuriyet altını 42 bin 940 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yüzde 2,6 düşüşle 4 bin 173 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açılması için sunduğu 7 günlük ateşkes teklifini reddetmesiyle artan jeopolitik gerilim, varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.

Trump'ın açıklamasının ardından ABD ile İran arasında yakın zamanda ateşkes sağlanacağına yönelik beklentilerin zayıflamasıyla petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti.

Orta Doğu'daki enerji arzı riskleri ve ABD'deki güçlü makroekonomik göstergeler, enflasyon endişelerini artırırken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin duruşunu sürdüreceğine yönelik öngörülerle dolara talep artıyor ve altın fiyatları üzerinde satış baskısı öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de eylül Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır