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Fon soruşturmasında SPK'dan Başsavcılığa yazı: "Tedbirler yeniden değerlendirilsin"

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yazı göndererek fon soruşturması kapsamındaki tedbirlerin yeniden değerlendirilmesini istedi.

Fon soruşturmasında SPK'dan Başsavcılığa yazı: "Tedbirler yeniden değerlendirilsin"

Fon soruşturmasında SPK incelemesi sonrası 106 kişi ve kuruluşa yönelik tedbir kararı kalkmıştı. SPK, Başsavcılıktan tedbirlerin yeniden değerlendirilmesini istedi.

SPK'DAN BAŞSAVCILIĞA YAZI GÖNDERİLDİ

SPK Başkanı imzalı yazıda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma kapsamında piyasa dolandırıcılığı yapıldığı ve bu yolla suç geliri elde edildiğine yönelik kuvvetli suç şüphesi bulunduğu yönündeki tespitlerine yer verildi. Yazıda ayrıca, SPK karar organının 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla 131 fonun TEFAS’ta alım ve satım işlemlerine kapatıldığı hatırlatıldı.

"TÜZEL KİŞİLER VE FONLAR AÇISINDAN YENİDEN DEĞERLENDİRİLSİN"

SPK, Başsavcılığa yaptığı bildirimde soruşturmadaki suç şüphesine yönelik tespitlere itiraz etmezken, 26 Eylül tarihli müzekkerede 'sorumlu tüzel kişiler' ve 'sorumlu fonlar' listelerinde yer alan şirket ve fonlar yönünden tedbirlerin yeniden değerlendirilmesinin faydalı olacağını bildirdi.

Başsavcılık tarafından şirket ve fonlara yönelik tedbirlerin kaldırılması, SPK’nın 131 fonun TEFAS’ta işleme kapatılması ve tasfiyesine yönelik kararlarını ise ortadan kaldırmadığı belirtildi. SPK’nın yatırımcıların korunması ve sermaye piyasasının düzenli işleyişi kapsamında aldığı idari kararlar ayrı şekilde uygulanmaya devam ediyor.

TEDBİRLER GERÇEK KİŞİLER YÖNÜNDEN DEVAM EDİYOR

Fon soruşturmasında gerçek kişiler, para hareketleri ve mal varlığı değerlerine ilişkin incelemeler devam ederken; adli makamların bir taraftan suçtan kaynaklandığı değerlendirilen kazançların ve sorumluların tespitine, diğer taraftan ise mağdur yatırımcıların haklarının korunması ve piyasalarda ilave mağduriyet oluşmamasına yönelik süreci birlikte yürüttüğü belirtildi.

İşte Başsavcılığa gönderilen yazı:

Fon soruşturmasında SPK dan Başsavcılığa yazı: "Tedbirler yeniden değerlendirilsin" 1

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
SPK fon soruşturması
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