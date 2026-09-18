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Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 18 Eylül 2026 Cuma altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 6 bin 885 liradan işlem görüyor. 18 Eylül 2026 Cuma güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 18 Eylül 2026 Cuma altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün gram altın önceki kapanışa göre yüzde 2,07 artışla 6 bin 805 liradan günü tamamlamıştı. Güne alıcılı başlayan gram altın saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,17 artışla 6 bin 885 lira seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 18 Eylül 2026 Cuma altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 263 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 864 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise yüzde 1,06 artışla 4 bin 387 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 18 Eylül 2026 Cuma altın fiyatları 2

Jeopolitik tarafta Suudi Arabistan ile Yemen'deki Husiler arasındaki çatışmalara dair endişeler sürmesine karşın Orta Doğu'dan piyasalara petrol sevkiyatı için alternatif yollar bulunabileceğine dair beklentiler, petrol fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu. Bu gelişmelerle kasım vadeli Brent petrolün fiyatı yüzde 1,3 azalışla 103,4 dolar seviyesinde seyrediyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 18 Eylül 2026 Cuma altın fiyatları 3

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın nereye evrileceği konusunda kritik bir karar aşamasında olduğunu ifade ederek "Önümde vermem gereken önemli bir karar var. İçeri girip onları yok etmek istiyor muyum, istemiyor muyum?" dedi.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 18 Eylül 2026 Cuma altın fiyatları 4

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin, enflasyonist baskıları azaltacağına yönelik umutları artırması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) uyguladığı para politikasıyla enflasyonu kontrol altına alacağına yönelik iyimserlikle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,94'te yatay seyrediyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 18 Eylül 2026 Cuma altın fiyatları 5

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, İngiltere'de perakende satışlar, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi ve Avro Bölgesi'nde cari dengenin takip edileceğini belirtti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.893,42
6.894,28
% 1.35
10:45
Ons Altın / TL
214.316,29
214.393,26
% 1.32
11:00
Ons Altın / USD
4.393,60
4.394,16
% 1.21
11:00
Çeyrek Altın
11.029,47
11.272,15
% 1.35
10:45
Yarım Altın
21.990,00
22.544,30
% 1.35
10:45
Ziynet Altın
44.116,56
44.949,38
% 1.35
10:45
Cumhuriyet Altını
45.154,00
45.828,00
% 0.5
17:06
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