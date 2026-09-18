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Karadeniz’de bereket patladı! Denizden bin 300 ton çıktı

Karadeniz’de sezonun başlamasıyla balıkçıların yüzünü güldüren gelişmeler yaşandı. Trabzon açıklarındaki yoğunluk, önceki yıllara kıyasla dikkat çekici seviyeye ulaştı.

Karadeniz’de bereket patladı! Denizden bin 300 ton çıktı

1 Eylül’de denizlerde av yasağının sona ermesiyle birlikte yeni sezon için denize açılan balıkçı tekneleri, Trabzon’da palamut bolluğuyla karşılaştı. Teknelerin limanlara kasa kasa palamutla döndüğü belirtilirken, avlanan balık miktarının önceki yıllara kıyasla yüzde 50 civarında yükseldiği bildirildi.

Trabzon açıklarında sezonun başlamasıyla palamut avında dikkat çeken bir yoğunluk oluştu. 1 Eylül’den bu yana Trabzon’da karaya çıkarılan palamut miktarı bin 300 tona ulaşırken, av miktarının geçmiş yıllara göre yaklaşık yüzde 40-50 arttığı kaydedildi. Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan da sezonun oldukça bereketli başladığını belirterek Karadeniz’de palamut avının yoğun şekilde devam ettiğini söyledi. Kaplan, Trabzon açıklarında avlanan palamutların vatandaşlara uygun fiyatlarla sunulduğunu ifade etti.

Karadeniz’de bereket patladı! Denizden bin 300 ton çıktı 1

TRABZON’DA 1.300 TON PALAMUT KARAYA ÇIKARILDI

Trabzon’da 1 Eylül’den bugüne kadar karaya çıkarılan bin 300 ton palamudun yalnızca kentteki karaya çıkış noktalarından elde edilen miktar olduğunu belirten İsa Kaplan, sezonun oldukça verimli başladığını söyledi.

Kaplan, Trabzon açıklarında bugüne kadar bin 300 ton palamut avlandığını ve bu balıkların halkın tüketimine sunulduğunu ifade etti. Kentte büyüklü küçüklü toplam bin 68 tekne bulunduğunu aktaran Kaplan, 12 metre üzerindeki büyük ve asıl av teknesi sayısının ise 66 olduğunu belirtti.

Palamut avının yoğun biçimde sürdüğünü kaydeden Kaplan, vatandaşların şu anda palamudu oldukça uygun fiyatlarla tükettiğini söyledi. Geçmiş yıllarla kıyaslandığında palamut avında yüzde 40-50 civarında artış olduğunu belirten Kaplan, elde edilen ilk av miktarının oldukça bereketli ve iyi seviyede olduğunu ifade etti.

Karadeniz’de bereket patladı! Denizden bin 300 ton çıktı 2

PALAMUT AVCILIĞI KARADENİZ BOYUNCA SÜRÜYOR

Şu anda palamut avı yapıldığı için hamsi ağı atılmadığını belirten Kaplan, balıkçıların yoğun biçimde palamut avcılığına yöneldiğini söyledi. Karadeniz Bölgesi’nde boğazlardan Trabzon tarafına kadar palamut avcılığının devam ettiğini aktaran Kaplan, avın Artvin’e kadar sürdüğünü ifade etti.

Kaplan, açıklanan bin 300 tonluk miktarın yalnızca Trabzon’da karaya çıkarılan palamutları kapsadığının altını çizdi. Trabzon’da 12 karaya çıkış noktası bulunduğunu belirten Kaplan, bunların 9’unun aktif olarak kullanıldığını söyledi.

Teknelerin ve karaya çıkarılan balık miktarlarının SUBİS (Su Ürünleri Bilgi Sistemi) üzerinden takip edildiğini aktaran Kaplan, teknelerin ne kadar balık çıkardığının günü gününe, hatta dakika dakika kontrol edildiğini belirtti. Kaplan, açıklanan rakamların tahmini olmadığını, net veriler olduğunu vurguladı.

BİN 21 DENETİM YAPILDI, 18 İŞLETMEYE CEZA KESİLDİ

Balıkçılık faaliyetlerinin kurallara uygun yürütülmesi amacıyla denetimlerin de devam ettiğini belirten Kaplan, toplam bin 21 denetim gerçekleştirildiğini açıkladı. Kaplan, kurallara uygun avcılık yapmadığı belirlenen 18 işletmeye ceza uygulandığını söyledi.

Denetimlerin yalnızca denizde gerçekleştirilmediğini belirten Kaplan, karada ve halde de kontrollerin sürdüğünü ifade etti.

Karadeniz’de bereket patladı! Denizden bin 300 ton çıktı 3

SICAK HAVA PALAMUDUN GÖRÜNÜMÜNÜ ETKİLİYOR

Son günlerde vatandaşların palamutla ilgili dikkatini çeken konuya da değinen Kaplan, sıcak havanın tutulan balığın yapısında gevşemeye yol açabildiğini söyledi. Bu nedenle bazı vatandaşların palamudu bayat zannedebildiğini belirten Kaplan, söz konusu durumun bayatlamadan ziyade sıcaklığın balıkta oluşturduğu gevşeklik ve salmayla ilgili olduğunu ifade etti.

Bu konuyla ilgili denetimler gerçekleştirdiklerini belirten Kaplan, balıkçıların buz kullanımını daha aktif hale getirmesi için rehberlik yapıldığını ve gerekli bilgilendirmelerin gerçekleştirildiğini söyledi. Kaplan, yaşanan gevşemenin mevsim sıcaklıklarından kaynaklandığını belirtti.

“Bir yıl hamsi, bir yıl palamut olur” şeklindeki klasik söze de değinen Kaplan, bu yılı palamut sezonu olarak değerlendirdiklerini söyledi. Kaplan, mevcut durumda palamudun dünyanın en ucuz protein kaynaklarından biri olduğunu ifade etti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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palamut Trabzon Karadeniz av sezonu balık sezonu balıkçılık
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