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Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 27 Temmuz altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 6 bin 237 liradan işlem görüyor. 27 Temmuz 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 27 Temmuz altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Cuma günü ons fiyatındaki sınırlı artışa paralel alış ağırlıklı bir seyir izlenen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,24 artışla 6 bin 167 liradan tamamladı. Yeni güne de alıcılı başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,12 artışla 6 bin 237 lira seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 27 Temmuz altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 244 liradan, cumhuriyet altını da 40 bin 825 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 27 Temmuz altın fiyatları 2

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 1 artışla 4 bin 95 dolardan işlem görüyor. Orta Doğu'da ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması altının pozitif seyrinde etkili oldu.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 27 Temmuz altın fiyatları 3

Axios haber sitesine isim vermeden konuşan iki kaynak, ABD Başkanı Donald Trump'ın cuma günü İran'a yönelik daha fazla saldırı planına onay vermediğini iddia etti.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 27 Temmuz altın fiyatları 4

İran Ordusu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya da dün yaptığı açıklamada, ABD saldırılarının son iki gecedir durduğunu, buna bağlı olarak misillemelerinin de durduğunu söyledi. Taraflardan gelen olumlu haberlerle petrol fiyatları geriledi. Bu durumun enflasyonist endişeleri azaltması ve tahvil faizlerinde görülen düşüş, piyasalarda altın başta olmak üzere kıymetli madenlere olan talebi artırdı.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 27 Temmuz altın fiyatları 5

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.241,61
6.242,43
% 1.21
10:06
Ons Altın / TL
194.342,80
194.391,11
% 1.33
10:21
Ons Altın / USD
4.103,73
4.104,36
% 1.26
10:21
Çeyrek Altın
9.986,57
10.206,37
% 1.21
10:06
Yarım Altın
19.910,72
20.412,74
% 1.21
10:06
Ziynet Altın
39.946,27
40.700,62
% 1.21
10:06
Cumhuriyet Altını
40.836,00
41.453,00
% -0.32
13:01
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gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını ons altın altın fiyatları
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