Bakanlık ifşa etti! Bu kırtasiye ürünü artık satılmayacak

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin sağlığını riske atabilecek ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık tarafından Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yapılan son duyuruda, bir kırtasiye ürününün kullanımının güvensiz olduğu bildirildi.

Bakanlık, piyasa gözetimi ve denetimi gerçekleştiren yetkili kuruluşların tespit ettiği güvensiz ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla kamuoyuna açıklamaya devam ediyor. Ekonomim'in haberine göre son incelemelerde Mikro marka bir kalemliğin güvenli olmadığı belirlendi.

KIRTASİYE ÜRÜNÜ İÇİN TOPLATMA KARARI

Gerçekleştirilen denetimler sonucunda söz konusu kalemliğin kullanımının güvensiz olduğu tespit edildi. Ürünle ilgili olarak piyasaya arzının yasaklanmasına karar verildi.

Bununla birlikte, güvenli olmadığı belirlenen Mikro marka kalemliğin piyasadan toplatılması yönünde de karar alındı.

GÜVENSİZ ÜRÜNLER SİSTEMDE İLAN EDİLİYOR

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında güvenlik açısından risk taşıdığı belirlenen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde yayımlayarak tüketicileri bilgilendiriyor.

Son kararla birlikte Mikro marka kalemlik de kullanımının güvensiz olduğu tespit edilen ve piyasadan toplatılmasına karar verilen ürünler arasına dahil edildi.