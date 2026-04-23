Dev banka altındaki hedefi düşürdü! ‘Potansiyel’ detayına dikkat

Morgan Stanley ons altın için 2026 beklentisini 5 bin 700 dolar seviyesine çekti. Ayrıca banka, hâlâ yükseliş potansiyeli olduğunu da kaydetti.

Rümeysa Ezgi Sivritepe
Son 6 haftadır sert satış dalgasının yaşanması ile Morgan Stanley altın için tahminini revize etti. Altın fiyatları söz konusu dönemde yaklaşık yüzde 8 gerileyerek 4 bin 800 dolar seviyelerine çekildi. Dev banka, yılın ikinci yarısı için ons altın hedefini 5 bin 700 dolardan 5 bin 200 dolar olarak düzeltti.

POTANSİYEL VAR!

Her ne kadar hedef aşağı çekilmiş olsa da Morgan Stanley, mevcut fiyat seviyelerine göre altının hâlâ önemli bir yükseliş potansiyeli taşıdığına işaret etti. Bankaya göre merkez bankalarının talebi, küresel para birimlerinde değer kaybı endişeleri ve jeopolitik riskler altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.
Altın fiyatlarındaki geri çekilmede üç ana faktör belirleyici oldu. Bunlar şu şekilde:

  • Merkez bankalarının altın alımlarının yavaşlaması
  • ETF’lerden güçlü para çıkışı yaşanması
  • Teknik seviyelerin kırılması
Bu süreçte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bir ayda 52 ton altın satması dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

PİYASALAR ALTINA DEĞİL HİSSEYE YÖNELDİ

Altındaki zayıflamaya karşın küresel borsalar yükselişini sürdürdü. ABD’de S&P 500 endeksi savaş öncesi seviyelerin üzerine çıkarak yeni zirveler gördü. Bu durum, yatırımcıların kısa vadede güvenli liman yerine riskli varlıklara yöneldiğini ortaya koydu.

GÖZLER FED’İN FAİZ KARARINDA

Analistlere göre altının yönünü belirleyecek en kritik gelişmeler ABD’den gelecek veriler olacak. Özellikle enflasyon ve istihdam rakamları ile Fed’in faiz politikası, altın fiyatları üzerinde belirleyici olacak.

Morgan Stanley, altının yeniden güçlü bir yükseliş trendine girmesi için faiz indirimlerinin başlaması ve tahvil piyasalarında sakinleşme gerektiğini vurguluyor.

