Dev bankadan kritik altın tahmini: Rakamı güncellediler

Altın fiyatları bir aşağı bir yukarı hareketli seyrini sürdürürken küresel gelişmeler, jeopolitik gerilimler ve enflasyon / faiz endişelerinden etkilenmeye devam ediyor. Son olarak dev bankalar da tahminlerinde revizyon yaptı.

CNBC-e'de yer alan habere göre; ABD merkezli yatırım bankası Bank of America (BofA), Fed'in beklenenden daha şahin (sıkı) bir para politikası izleyeceğini gerekçe gösterip altın tahminlerinde kesintiye gitti. Buna göre bankanın, 2026 için ortalama altın fiyatı öngörüsünü yüzde 14 oranında azaltıp ons başına 4360 dolara düşürdüğü aktarıldı.

Diğer yandan BofA'nın, kısa vadeli bu aşağı yönlü revizyona karşılık uzun vadeli yükseliş trendinin arkasında durduğu kaydedildi. Bankanın araştırma birimi tarafından yapılan açıklamada, Fed'in faiz sıkılaştırma döngüsü sona erdiğinde altının ons başına 5000 dolar seviyesine ulaşmasının hala güçlü bir ihtimal olduğunun vurgulandığı belirtildi.

JPMORGAN'DAN DA TAHMİN GELMİŞTİ

Altın tahminlerinde frene basan bir diğer kurum da JPMorgan. Geçtiğimiz hafta küresel finans devi JPMorgan'ın da Fed'in erken bir faiz artırımına gitme olasılığının altın fiyatları üzerinde baskı yarattığını belirttiği anımsatıldı.

JPMorgan'ın erken faiz hamleleri sebebiyle kısa vadeli risklerin aşağı yönlü olduğunu ifade etmesine karşılık tıpkı BofA gibi uzun vadeli görünümde pozitif kalmaya devam ettiğini ve 2027'e kadar uzanan süreçte yükseliş beklentisini koruduğunu açıkladığı vurgulandı.