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Fiyatı ilanda 111 TL, almak isteyene 6 bin TL: Harekete geçildi

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; bir ilan sitesinde 111 TL fiyat yazıp satın almak isteyene ise 6 bin TL fiyat veren otomobil yedek parça satıcısına 1 milyon TL ceza uygulanmasına karar verildi.

Fiyatı ilanda 111 TL, almak isteyene 6 bin TL: Harekete geçildi
Hande Dağ

Ticaret Bakanlığından, bir ilan sitesinde 111 TL fiyat yazıp satın almak isteyenlerden ise 6 bin TL fiyat isteyen otomobil yedek parça satıcısıyla ilgili açıklama geldi.

Fiyatı ilanda 111 TL, almak isteyene 6 bin TL: Harekete geçildi 1

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun internet üzerinden yayımlanan otomobil yedek parçası ilanlarında tüketiciyi yanıltan fiyat uygulamasını tespit ettiğini duyurdu.

Fiyatı ilanda 111 TL, almak isteyene 6 bin TL: Harekete geçildi 2

İLANDA 111 TL, ALMAK İSTEYENE 6 BİN TL

Kaplan, yapılan incelemede bir internet satış platformunda otomobil yedek parçalarının 111 TL fiyatla ilana konulduğu, ancak satın almak isteyen tüketicilerden aynı ürün için farklı tarihlerde 5.000 TL ve 6.000 TL talep edildiğinin belirlendiğini açıkladı.

1 MİLYON 83 BİN 706 TL İDARİ PARA CEZASI

Reklam verenin, Ticaret Bakanlığı tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri sunmaması üzerine idari süreç uygulandığını belirten Kaplan, tüketiciyi yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu değerlendirilen reklamlar nedeniyle 1 milyon 83 bin 706 TL idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verildiğini kaydetti.

Kaplan "Tüketicinin doğru bilgilendirilmesi, şeffaf fiyatlandırma ve dürüst ticaret ilkelerinin korunması için denetimlerimiz kararlılıkla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Fiyatı ilanda 111 TL, almak isteyene 6 bin TL: Harekete geçildi 3

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı fiyat ilan
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