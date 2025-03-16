FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın
  4. Elinde kesme altın olanlar dikkat! Satışı yasaklandı... 'Düşük fiyat' konusuna böyle yanıt verdi

Elinde kesme altın olanlar dikkat! Satışı yasaklandı... 'Düşük fiyat' konusuna böyle yanıt verdi

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
16.03.2025 08:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde 'kesme altın' ya da 'çekili altın' şeklinde tabir edilen ürünlerin alım satımında artış görülmüş, satışta suistimalleri önlemeye yönelik düzenleme gerçekleştirilerek kuyum işletmeleri ve vergi levhasında kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle iştigal ettiği belirtilen gerçek kişiler haricindekilere, "kesme altın" olarak da bilinen çekili kıymetli madenlerin satışı yapılamayacağına karar verilmişti. Peki, elinde 'kesme altın' olanlar ne yapacak? İşte detaylar...

Elinde kesme altın olanlar dikkat! Satışı yasaklandı... 'Düşük fiyat' konusuna böyle yanıt verdi

Kesme altın satışlarında suistimalleri önlemeye yönelik düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yapılacağı duyurulan "kıymetli maden piyasasında kayıt dışılığın önlenmesine yönelik ilave adımlara" ilişkin düzenleme gerçekleştirilmişti. Buna göre; kuyum işletmeleri ve vergi levhasında kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle iştigal ettiği belirtilen gerçek kişiler haricindekilere, "kesme altın" olarak da bilinen çekili kıymetli madenlerin satışı yapılamayacak.

thumbs_b_c_84420b088fdf2163e3f8513d712218f3

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, düzenleme, altının ince bir şerit haline getirilmesi işleminin ardından şeridin çeşitli şekillerde kesilmesi veya işlenmesi suretiyle oluşturulan ve "çekili altın" ya da "kesme altın" şeklinde tabir edilen ürünlerin alım satımında son dönemlerde artış görülmesi üzerine yapılmıştı.

thumbs_b_c_4902211abbe248f884208a089f508838

Çekili altının herhangi bir standardının bulunmaması ve yatırım amacıyla alım gerçekleştiren gerçek kişilere satışının suistimale açık olmasının yanı sıra vatandaşlar ve sektör temsilcileri tarafından iletilen şikayetler de atılan adımda göz önünde bulundurulmuştu.

thumbs_b_c_e4612d627ba172ae6e8e8a22117261bb

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri ve vergi levhasında kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle iştigal ettiği belirtilen Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler haricindekilere çekili kıymetli madenlerin satışı yapılamayacak. (AA)

thumbs_b_c_c270f2074e57977cfe2d2371fe4e0609

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; elinde çekili altını olanlar için herhangi bir karar verilmezken kuyumcuların inisiyatifine bağlı olarak satış yapılabileceği aktarılıyor. Fakat kuyumcuların hurda niyetine düşük fiyattan alabileceği belirtiliyor.

thumbs_b_c_19548ce96177ca81399efae4cfa8bbdf

ELİNDE KESME ALTIN OLANLAR NE YAPACAK?

Öte yandan Ekol TV yayınında konuşan finans analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hafta içinde zaten bunun sinyalini vermişti. Yani yeni bir düzenleme geleceğine dair açıklama yapmıştı. O beklediğimiz yasak kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Artık Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın teknik olarak hani kayıt dışı ekonomide takip edemediği bir altın modeli olarak karşılarına çıkıyor. İşte düşük ayardı, sahteydi, bunun da istismar edildiğini iddia ederek böyle bir yasak kararı getiriyorlar. Ama sonuç itibarıyla bu yasak kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Türkiye genelinde altın yatırımcıları, fiziki altın yatırımı yapan yatırımcılar artık çekili altın astar altın bulamayacaklar ve bundan sonraki süreçlerde yine paket gram altın almak zorunda kalacak yatırımcılar.

İ1

Bu yasak satışa geldi, bozmaya gelmedi. O yüzden elinde çekili altın bulunduran vatandaşlarımız kuyumcusuna giderek gönül rahatlığıyla bozdurabilecek. Herhangi bir korku panik gerek yok. Yani bozdurmada bir sorun yok ortada şu anda. Satışın tamamına yasak geldi. Bundan sonra bu altınlar olmayacak piyasada.

thumbs_b_c_0d744006ea9ce4b07f2b4762501623de

"DÜŞÜK FİYATA ALAMAZ, İSTİSMARDIR"

Eğer bir esnaf veya kuyumcunuz gidip bunu almıyorsa hemen kuyumcunuzu değiştirin. Bu art niyettir, kötü niyettir, almak zorunda. Nasıl sattıysa aynı şekilde alacak. Düşük fiyata da alamaz, istismardır. Eğer vatandaşlar bu tip tekliflerle karşı karşıya kalırsa kuyumcusunu direkt değiştirsin. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Vatandaş da kesinlikle taviz vermemesi lazım. Ekrandaki fiyat neyse o fiyattan bozmak zorunda"

thumbs_b_c_d7e018e6c7ec445614caa478e976e00e

"DEĞİŞTİRMELERİ GEREKECEK"

İ2

CNN Türk yayınında konuşan kuyumcu Nasri Amcalar ise şu ifadeleri kullandı:

"Bundan sonra yapılabilecek vatandaş için tek çare bu altınlarını getirip sarrafiye ürün gruplarında dediğimiz çeyrek altın, yarım altın, ata altın, tam altın gibi altınlara dönüştürebilirler ya da mücevher takı ürünlerine dönüştürebilir ya da daha fazla hani gene aynı şekilde yatırımım devam etsin, fazla işçilik ödemeyeyim derlerse 22 ayar bilezik tercih edebilirler. Yani bunu diğer ürün gruplarıyla değiştirmeleri gerekecektir"

Canlı Borsa
Talebe yetişemiyor! Okulu bırakmak zorunda kalmıştı, patron olduTalebe yetişemiyor! Okulu bırakmak zorunda kalmıştı, patron oldu
Listeler Resmi Gazete'de! 600 firmaya...Listeler Resmi Gazete'de! 600 firmaya...
ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.515,21
3.516,44
% -0.05
23:59
Ons Altın / TL
109.229,99
109.491,91
% -0.04
23:59
Ons Altın / USD
2.984,18
2.985,22
% -0.13
23:59
Çeyrek Altın
5.624,34
5.749,37
% -0.05
23:59
Yarım Altın
11.213,52
11.498,75
% -0.05
23:59
Ziynet Altın
22.497,35
22.927,16
% -0.05
23:59
Cumhuriyet Altını
23.480,00
23.835,00
% -0.23
12:54
Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Altın kesme altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Usta isimden acı haber

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Usta isimden acı haber

Saat 22.00'de dikkat çeken hareket!

Saat 22.00'de dikkat çeken hareket!

Orta Doğu yine karıştı! Trump harekete geçti, Husilerden ilk açıklama geldi: Karşılıksız kalmayacak

Orta Doğu yine karıştı! Trump harekete geçti, Husilerden ilk açıklama geldi: Karşılıksız kalmayacak

Yurt dışına giderken götürebileceğiniz para miktarı değişti

Yurt dışına giderken götürebileceğiniz para miktarı değişti

Elinde kesme altın olanlar dikkat! 'Düşük fiyat' konusuna yanıt verdi

Elinde kesme altın olanlar dikkat! 'Düşük fiyat' konusuna yanıt verdi

Maaş promosyonunda rekor! Türkiye tarihindeki en yüksek rakam...

Maaş promosyonunda rekor! Türkiye tarihindeki en yüksek rakam...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.