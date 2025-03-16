Elinde kesme altın olanlar dikkat! Satışı yasaklandı... 'Düşük fiyat' konusuna böyle yanıt verdi

Kesme altın satışlarında suistimalleri önlemeye yönelik düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yapılacağı duyurulan "kıymetli maden piyasasında kayıt dışılığın önlenmesine yönelik ilave adımlara" ilişkin düzenleme gerçekleştirilmişti. Buna göre; kuyum işletmeleri ve vergi levhasında kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle iştigal ettiği belirtilen gerçek kişiler haricindekilere, "kesme altın" olarak da bilinen çekili kıymetli madenlerin satışı yapılamayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, düzenleme, altının ince bir şerit haline getirilmesi işleminin ardından şeridin çeşitli şekillerde kesilmesi veya işlenmesi suretiyle oluşturulan ve "çekili altın" ya da "kesme altın" şeklinde tabir edilen ürünlerin alım satımında son dönemlerde artış görülmesi üzerine yapılmıştı.

Çekili altının herhangi bir standardının bulunmaması ve yatırım amacıyla alım gerçekleştiren gerçek kişilere satışının suistimale açık olmasının yanı sıra vatandaşlar ve sektör temsilcileri tarafından iletilen şikayetler de atılan adımda göz önünde bulundurulmuştu.

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri ve vergi levhasında kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle iştigal ettiği belirtilen Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler haricindekilere çekili kıymetli madenlerin satışı yapılamayacak. (AA)

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; elinde çekili altını olanlar için herhangi bir karar verilmezken kuyumcuların inisiyatifine bağlı olarak satış yapılabileceği aktarılıyor. Fakat kuyumcuların hurda niyetine düşük fiyattan alabileceği belirtiliyor.

ELİNDE KESME ALTIN OLANLAR NE YAPACAK?

Öte yandan Ekol TV yayınında konuşan finans analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hafta içinde zaten bunun sinyalini vermişti. Yani yeni bir düzenleme geleceğine dair açıklama yapmıştı. O beklediğimiz yasak kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Artık Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın teknik olarak hani kayıt dışı ekonomide takip edemediği bir altın modeli olarak karşılarına çıkıyor. İşte düşük ayardı, sahteydi, bunun da istismar edildiğini iddia ederek böyle bir yasak kararı getiriyorlar. Ama sonuç itibarıyla bu yasak kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Türkiye genelinde altın yatırımcıları, fiziki altın yatırımı yapan yatırımcılar artık çekili altın astar altın bulamayacaklar ve bundan sonraki süreçlerde yine paket gram altın almak zorunda kalacak yatırımcılar.

Bu yasak satışa geldi, bozmaya gelmedi. O yüzden elinde çekili altın bulunduran vatandaşlarımız kuyumcusuna giderek gönül rahatlığıyla bozdurabilecek. Herhangi bir korku panik gerek yok. Yani bozdurmada bir sorun yok ortada şu anda. Satışın tamamına yasak geldi. Bundan sonra bu altınlar olmayacak piyasada.

"DÜŞÜK FİYATA ALAMAZ, İSTİSMARDIR"

Eğer bir esnaf veya kuyumcunuz gidip bunu almıyorsa hemen kuyumcunuzu değiştirin. Bu art niyettir, kötü niyettir, almak zorunda. Nasıl sattıysa aynı şekilde alacak. Düşük fiyata da alamaz, istismardır. Eğer vatandaşlar bu tip tekliflerle karşı karşıya kalırsa kuyumcusunu direkt değiştirsin. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Vatandaş da kesinlikle taviz vermemesi lazım. Ekrandaki fiyat neyse o fiyattan bozmak zorunda"

"DEĞİŞTİRMELERİ GEREKECEK"

CNN Türk yayınında konuşan kuyumcu Nasri Amcalar ise şu ifadeleri kullandı:

"Bundan sonra yapılabilecek vatandaş için tek çare bu altınlarını getirip sarrafiye ürün gruplarında dediğimiz çeyrek altın, yarım altın, ata altın, tam altın gibi altınlara dönüştürebilirler ya da mücevher takı ürünlerine dönüştürebilir ya da daha fazla hani gene aynı şekilde yatırımım devam etsin, fazla işçilik ödemeyeyim derlerse 22 ayar bilezik tercih edebilirler. Yani bunu diğer ürün gruplarıyla değiştirmeleri gerekecektir"