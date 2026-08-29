Fed Başkanı Kevin Warsh'tan Şok Sıkılaşma Mesajı: Altın ve Gümüşte Sert Düşüş!

Jackson Hole Sempozyumu'nda konuşan Fed Başkanı Warsh'ın şahin açıklamaları piayasalarda soğuk duş etkisi yarattı.

Ağustos ayı boyunca küresel piyasalarda gözlenen pozitif seyir, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamalarıyla yerini sert satışlara bıraktı. Göreve geldiği Mayıs ayından bu yana Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda ilk kez kürsüye çıkan Warsh, enflasyonla mücadelede tavizsiz bir duruş sergileneceğinin altını çizdi.

Konuşmasında ABD ekonomisinde büyümenin güçlü seyrettiğini ve istihdam piyasasının dayanıklılığını koruduğunu belirten Warsh, buna karşın enflasyon rakamlarının henüz rahatlatıcı seviyede olmadığını ifade etti. Yaz aylarında açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verilerindeki gerilemeye değinen Fed Başkanı, bu durumun kalıcı bir iyileşmeye işaret etmek için yetersiz olduğunu belirtti. Son 12 aylık verilere göre enflasyonun %3,7 seviyesinde gerçekleştiğini ve %2'lik nihai hedefin oldukça üzerinde kaldığını hatırlatan Warsh, gerekirse ek faiz artışlarının gündeme gelebileceğinin sinyalini verdi.

Sıkı para politikasının kararlılıkla sürdürüleceğini ifade eden Fed Başkanı, %2'lik enflasyon hedefinin esnetilemez sabit bir ilke olduğunu vurguladı. Piyasaların beklediği gevşeme sinyallerinin aksine gelen bu açıklamalar, finansal koşulların henüz yeterince sıkılaşmadığı değerlendirmesiyle birleşince emtia piyasalarında rüzgar tersine döndü. Açıklamalar öncesinde güçlü duruşunu koruyan ons altın, konuşmanın ardından %1'i aşan bir kayıpla 4 bin 544 dolar seviyesine çekilirken, gümüş ve diğer değerli metaller de bu satış dalgasından nasibini aldı.

Piyasalar, Fed'in faiz patikasında daha esnek bir tutum sergileyeceğini umut ederken, Kevin Warsh'ın net ve kararlı duruşu küresel ölçekte risk iştahını düşürdü. Önümüzdeki dönemde açıklanacak makroekonomik verilerin, Fed'in atacağı olası ilave sıkılaştırma adımlarında belirleyici olması bekleniyor.