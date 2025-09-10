FİNANS

Gram altın 'bu rakamı muhakkak görecek' deyip açıkladı! Tahmini revize ettiler

Altın fiyatları son durum... Gram altın sert yükselişlerini devam ettirirken altın yatırımcısı rakamlardan gözünü alamıyor. Bir yandan da piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararı ile Fed'in faiz kararına odaklandı. Peki, altın fiyatlarını bundan sonra süreçte neler bekliyor? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Nasri Amcalar, bu yıl için gram altın tahminini aktarıp altındaki yükselişe etki edecek ihtimalleri değerlendirdi.

Hande Dağ

Altın fiyatları son durum... Altın fiyatları peş peşe yükselişlere imza atarken altın yatırımcısının da rakamlara kilitlenmişti. Şimdi ise piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nın faiz kararında. Yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 17 Eylül'de de Fed faiz kararını açıklayacak. Peki, piyasalarda son durum ne? Gram altın fiyatları ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları ve uzman ismin altın tahminleri...

Ekol TV yayınında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Nasri Amcalar şu ifadeleri kullandı:

"Piyasalara aslında baktığımız zaman bu ay itibarıyla Merkez Bankası'nın bir faiz indirimini zaten fiyatlandırmaya başladı. Dolar TL ve euro TL'de kısmi bir yükselişler söz konusu. Biz yarın bir 250 baz puanlık bir faiz indirimi tahminimiz var, beklentiler bu yönde, piyasanın beklentileri de bu yönde. Zaten baktığımız zaman bir dezenflasyon sürecine girmiş bulunmaktayız ve bundan sonra artık faizler yavaş yavaş düşmeye başlayacaktır.

Bu yıl içerisinde baktığımız zaman Aralık ayı itibarıyla politika faizlerinin yüzde 40'ın altında yani yüzde 37 - yüzde 38 bandında biz zaten bitirilmesini öngörüyoruz ki piyasa beklentileri de zaten bu şekilde şu anda ilerliyor. Önümüzdeki süreçte zaten tahminler bu yönde gerçekleşecektir ve piyasaların beklediği şekilde olacaktır.

Bu ay itibarıyla 1 Eylül'de gram altın TL 4.500 lira ile başladı. Şu anda 4.900 liraya geçti. Ons fiyatında çok hızlı bir yükseliş yaşandı. Ons altının fiyatı 3.300 dolardan 3640 dolara kadar yükseldi. Bu da gram altın TL'nin çok hızlı bir şekilde yükselmesine sebep oldu.

"FAİZLERİN DÜŞMESİYLE DÖVİZDE YUKARI DOĞRU KIPIRDAMA OLURSA GRAM ALTIN FİYATINA YANSIYACAKTIR"

Aslına baktığımız zaman gram altının fiyatını hem ons fiyatı belirliyor hem de dolar TL belirliyor. Çünkü iki çarpanlı bir fiyat üzerinden belirleniyor. Faizlerin düşmesiyle dövizde de bir yukarıya doğru kıpırdama olursa şayet bunun fiyatları altının gram fiyatına da muhakkak yansıyacaktır. Daha da yukarıya çıkacaktır.

YIL SONU ALTIN TAHMİNLERİ

Biz bu yıla başlarken gram altın TL'de 2025 yılı içerisinde 5000 TL gibi bir hedef seviyemiz vardı. Ama biz Eylül ayı içerisinde baktığımız zaman 4900 lirayı geçti. Neredeyse 5000 liralı seviyelere yaklaşmış bulunuyoruz. Bu yıl içerisinde 5.500 lirayı göreceğini biz tahmin ediyoruz. Yani bu yılı 5500 TL seviyesinde kapatacaktır muhtemelen. 5500'ü muhakkak görecektir bu yıl içerisinde"

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

10 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı sabah saat 13.58 itibarıyla 3656 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları sabah saat 13.42 itibarıyla 4853 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı sabah saat 13.44 itibarıyla 7935 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı sabah saat 13.44 itibarıyla 15 bin 863 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı sabah saat 13.56 itibarıyla 32 bin 969 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı sabah saat 13.56 itibarıyla 80 bin 143 TL seviyesinde.

