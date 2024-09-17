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Gram altın fiyatları için kritik günler... İslam Memiş "Elden çıkarmayın" dedi: Yeni rekor için tarih de verdi

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
17.09.2024 11:35
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Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu hafta için ve eylül ayına ilişkin piyasalarda yaşanacak hareketlilikleri değerlendirdi. Memiş, altın yatırımcısına seslenerek gram altında yaşanacak yeni rekor için tarih verdi. Memiş, "Siz elinizdeki altınları kesinlikle çıkış yapmayınız" diyerek dikkat çekici bir açıklamada bulundu.

Eylül ayının sonlarına doğru ekonomi dünyası için kritik haftaya girildi. 18 Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı bugünlerde gözler Amerika Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na çevrilmiş durumda.

Altın için Fed'in açıklayacağı politika faizi büyük önem taşıyorkan altın ve para piyasaları uzmanı islam Memiş, YouTube kanalı üzerinden haftanın ve eylül ayının bir değerlendirmesinde bulundu.

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ALTIN İÇİN YENİ REKOR KAPIDA

Memiş, altın yatırımcısına seslenerek, yeni rekorların beklenildiğini ifade etti. Memiş, "Satış için daha erken yıl sonu 3 bin 3 bin 500 lira seviyesi ile alakalı gram altın tarafındaki beklentimiz devam etmekte. Gram altın yatırımcısına son bir aydır tek bir sloganımız vardı ons altın nereye gram altın oraya ve gram altında yeni rekorlar gelmeye devam edecek. Eylül ayındaki direnç seviyemiz 2 bin 880 lira seviyesiyle takip etmeyi sürdüreceğiz. Her ay yeni bir rekor kırmaya devam ediyor gram altın. Yıl sonu 3 bin, 3 bin 500 lira seviyesiyle alakalı beklentimiz kenarda duruyor ama bizim dolarla onsla işimiz olduğu için pozisyonumuz farklı. Siz elinizdeki altınları kesinlikle çıkış yapmayınız" diyerek yatırımcıyı uyardı.

ONS ALTIN İÇİN FED'İN KARARI ÖNEMLİ

Ons altın için ise Memiş, Fed'in politika faizini açıklamasının önem teşkil ettiğini söyledi ve, "2 bin 596, 2 bin 606, 2 bin 616 dolar seviyesine kadar önünün açık olduğunu ve bu hafta yeni rekor denemelerine devam edeceğini sık sık ifade etmiştik. Ancak yol arkadaşlarımızla birlikte bir dolar pozisyonumuz vardı. O yüzden FED sonrası biz tekrar 2 bin 550 dolar destek seviyesinden bir karar vereceğiz. Sık sık ifade ettiğim gibi bizim profesyonel bir şekilde yaptığımız hamleleri çoğu yatırımcı arkadaş, küçük yatırımcılar yapamaz. Dolayısıyla elinizdeki varlıklara sahip çıkıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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ALIM FIRSATI ŞU AN İÇİN VAR

Doların haftaya yükselerek başladığını söyleyen Memiş, "Buradaki bant aralığında bir bozulma yok. Aşağıda 33.80 lira seviyesi var. Yukarıda 34.20 lira seviyesi var. Baskılanma süreci devam ettiği için dolar tarafındaki düşüşleri alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğim" dedi.

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EURO DOLAR PARİTESİ

Euro Dolar paritesi için ise Memiş şu cümleleri kurdu:

"Euro Dolar paritesi 1.1120 seviyesinden haftaya başladı. Yükseliş isteği burada devam ediyor. Bu yıl sonuna kadar yükseliş isteğini tekrar devam ettirebilir. Ama bu haftanın özelinde 1.1150 seviyesi tutunacak mı tekrar 1.12 seviyesine kadar bu yükselişlerin sürdürecek mi? Takip etmeyi sürdüreceğim. Bu haftanın özelinde euro dolar paritesinde 1.1050 1.12 bant aralığını takip edeceğim. Geçen hafta bizim çıkış yaptığımız 1.12 seviyesi Amerika Merkez Bankası FED'in faiz politikasından dolayı tekrar bu haftanın özelinde 1.12 seviyesine kadar yükselebilir"

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Anahtar Kelimeler:
gram altın İslam Memiş
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