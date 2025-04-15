Gram altın için 5000 TL'ye 'çok rahat' dedi! 'Almaya korkmasınlar' Altın alacaklara 'düşüş' uyarısı

Altında son durum ne? Gram altın ne kadar olacak? Piyasalardaki dikkat çeken hareketliliğin ardından altında peş peşe rekorlar yaşanmıştı. Gram altın 4000 TL'ye dayanırken bir düşüş yaşanıp yaşanmayacağı ve altının üst seviyelerde bundan sonra hangi rakamı göreceği merak ediliyor. Uzman isimden ons altın ve gram altın fiyatına dair dikkat çeken bir tahmin geldi. İşte altın piyasasında son durum ve tahminler...

"REKORLAR DEVAM EDECEK"

Ekol TV yayınında konuşan altın ve para piyasaları uzmanı Nasri Amcalar şu ifadeleri kullandı:

"Altın her zaman bir güvenli liman olarak Türkiye'de tercih edildiği gibi önümüzdeki zamanlarda da tercih edilecektir. Bu artık dünya çapında da aynı şekilde olmaya başladı. Hem bireysel yatırımcılar hem de dünya çapında önde gelen finans kuruluşları, merkez bankaları hep yatırımlarını altından yana kullanıyorlar, hep altın rezervlerini, altın stoklarını artırmadan yana politikaları izliyorlar. Bu altının ons fiyatındaki rekorlar önümüzdeki zamanda da önümüzdeki günlerde de devam edecektir.

"FİYATLARI YUKARIYA DOĞRU TAŞIYOR"

Bu yükselişin temel unsurlarından bazıları; Çin'le Amerika arasındaki gümrük tarifelerinin karşılıklı olarak yükseltilmesi, Ortadoğu'daki İsrail ile Filistin arasındaki ateşkesin bozulması, hala çözülemeyen Rusya Ukrayna krizi, yani bunlar üst üste geldiği zaman ons fiyatındaki fiyatları yukarıya doğru taşıyor ve yeni rekorların gelmesini sağlıyor.

"ALIM FIRSATI DENİLEBİLİR"

Önümüzdeki günlerde de bu rekorların gelmesini bekliyoruz. Ancak şöyle bir şey söylenebilir; hani belki kısa vadeli çok az da olsa düşüşler yaşanabilir ons altınla gram altın TL'de. Bunlar yatırımcıyı korkutmasın, bunlar aslında yatırımcı için birer alım fırsatı denilebilir. Çünkü bu tarz şeyleri görebileceğiz.

ONS ALTIN GRAM ALTIN FİYATI İÇİN TAHMİNİNİ AKTARDI

Ama bu yıl içerisinde genel olarak baktığımız zaman ons altında 3500 doları, gram altın TL'de de 4500 - 5000 liralı seviyeleri muhakkak göreceğimizi tahmin ediyoruz. Çünkü önümüzde Amerika Merkez Bankası Fed'in de faiz politikaları, kararları var, Fed'in de bir faiz indirmesini bekliyoruz yani bu da bir parasal gevşeme demek. Parasal gevşeme de olduğu zaman ons fiyatındaki fiyatları tekrardan yukarıya taşacaktır, yeni rekorları bize muhakkak gösterecektir. Bakalım önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz bunları.

"ALMAYA KORKMASINLAR"

Almaya korkmasınlar, yani uzun vade düşünen vatandaşlar, yatırımcılar yatırımlarını hani bu fiyatlardan da bu seviyelerden de yapabilirler. Çünkü bu sene içerisinde dediğim gibi 4500 - 5000 bandını çok rahat bir şekilde göreceğimizi tahmin ediyoruz. Önümüzdeki günlerde izlenecek politikalar ve dünyada beklediğimiz haberler bizi aslında yanıltmayacağını hep beraber göreceğiz"