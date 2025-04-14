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Gram altın için 5100 TL rakamını verdi! Uzmanlardan kritik yorum 'Aşırı kayıpları da meydana getirebilir'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
14.04.2025 09:08
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Gram altın ne kadar olacak? Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Küresel gelişmeler altın fiyatlarında etkili olmaya devam ederken altın yatırımcısı altının bundan sonrası seyrini araştırıyor. Uzmanlardan ise altın fiyatlarına dair kritik yorumlar geldi.

Gram altın için 5100 TL rakamını verdi! Uzmanlardan kritik yorum 'Aşırı kayıpları da meydana getirebilir'

Altın rekor üstüne rekor kırarken pek çok kişi parasını altına adeta park etti. Ancak altın yatırımcıları altının bundan sonraki seyrinin ne olacağını ve ne kadar getiri elde edeceğini ya da düşüş yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor. Uzmanlardan altın fiyatları ile ilgili kritik değerlendirmeler geldi.

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TGRT Haber yayınında konuşan ekonomist Prof. Dr. Mahmut Demirbaş şu ifadeleri kullandı:

"Ons bazında uluslararası piyasaya bakarsak normalde biz daha önce Aralık ayı itibarıyla 3243- 3345 bandında, 3100 bandını geçecek demiştik Aralıkla Ocak'ta ve şu anda 3100 bandının da üzerinde. Geçen hafta biraz kar realizasyonu yapıldı, 2900'e kadar geldi ama sonra yine 3243 bandına geldi.

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"OTURMASI GEREKEN RAKAM 3150-3300 BANDI"

Normal şartta altının uluslararası piyasada olması gereken değeri 3150 ile 3300 dolar arası şu anda. Yani bu 3500'ü de bulur, 3600'ü de bulur, 3700'ü de bulur ama nihayet itibarıyla oturması gereken rakam 3150 - 3300 bandında olduğu şu anda ortaya çıkıyor.

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"BUNDAN SONRAKİ KISIMLAR AŞIRI KARLILIK SAĞLADIĞI GİBİ AŞIRI KAYIPLARI DA MEYDANA GETİREBİLİR"

Bundan sonraki kısımlar aşırı karlılık sağladığı gibi aşırı kayıpları da meydana getirebilir. Çünkü biz önümüzdeki dönemde evet altında şu anda 3243'ü gördük ama baz olarak baktığımız zaman altındaki yıllık yüzde 12 gibi görüyoruz. Son bir yıl içerisindeki altındaki değer kazancı yüzde 34. Değer kazancı yüzde 34 olduğu için bu yüzde 34'ün yaklaşık yüzde 20'den fazlalık kısmı son 2 ay içerisinde gerçekleşti.

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Önümüzdeki dönemde bu şekilde yüksek volitede getiri getireceğini düşünmüyorum. Ama 3150 - 3300 bandının istikrarlı bir yapı olarak önümüzde duracağını altında söyleyebiliriz. Yani şu anda gözüken bu"

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"YENİ REKORLARI ŞUNA RAĞMEN GÖRDÜK"

Habertürk yayınında konuşan ve Trump'ın hamleleriyle birlikte altındaki durumu değerlendiren Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'ın değerlendirmelerinden satır başları şu şekilde:

"Özellikle geçen hafta perşembe ve cuma altın tarafında yeni rekorları gördük. Aslında yeni rekorları şuna rağmen gördük; Çin dışındaki diğer ülkelere 90 gün süre tanıdı, dolayısıyla tarifeleri erteledi. Aslında bu altını baskılaması gerekir. Fakat bunu yaparken öte taraftan asıl düşmanı Çin'e çok güçlü tarife uyguladı, yüzde 145'e kadar çıkardı. Çin de karşılıklı misilleme yaparak yüzde 125'e çıkardı. Dolayısıyla piyasa çok rahatlayamadı, hatta piyasa dedi ki dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında bu ticaret savaşı nereye evrilecek... Her iki taraf da çok sert görünüyor ve uzlaşma yanlısı değil, dolayısıyla bu tarife meselesi devam edecek.

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Bir de şu var tabii; yani 90 gün ertelendi ama bunu tamamen ertelendi olarak görmemek lazım. Müzakereler nasıl gidecek, müzakereler sonucunda yeni bir durum oluşacak mı... Dolayısıyla asıl aslında altındaki perşembe cuma günkü rekorun sebebi Çin'le Amerika arasındaki bir tarife savaşı demek çok yanlış olmayacaktır. 3245 doları gördü ons altın, 3975'i gördü gram altın en yüksek seviye. Hatta kapalı çarşıda 4036'dan kapadı, yani ekran fiyatıyla kapalı çarşı arasındaki fiyatın da farklı olduğunu görüyoruz.

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Tabii sadece bu değil; hatırlayalım Trump'ın yakın vadede İran'la ilgili bir takım açıklamaları var, bu da jeopolitik risk fiyatlamasına girdi, nükleer kriz var biliyorsunuz, askeri bir müdahaleye ima eden sözleri vardı, bu da kısmi olarak geldi, Fed tutanakları geldi, oraya bakıyoruz, orada da Fed'in işi zor. Amerika'nın TÜFE'si geldi, ÜFE'si geldi, beklenti altı, daha fazla faiz indirebilir fiyatlamalarıyla altın rekor kırdı.

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şimdi herkes şunu merak ediyor; altın bu hafta rekorla mı devam edecek yoksa bir satış bir düzeltme gelecek mi kar satışı gelecek mi? Asya piyasalarının açılışı çok önemli. Ben bir düşüşle başlamasını beklerim, şaşırtıcı olmaz. Çünkü Trump önemli bir geri adım attı; dedi ki akıllı telefonlar, bilgisayarlar, diğer elektronik ürünlere tüm dünya Çin de dahil olmak üzere ben tarife uygulamayacağım dedi karşılıklı olarak. Bu bence şu ana kadar tarifeler konusundaki en büyük geri adımı diyebilirim. Çünkü Çin'in Amerika'nın yaptığı ihracatın yüzde 22'si bu ürünlerden oluşuyor. Aslında Çin'e üstü kapalı bir geri adım atıyor.

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Kısa vadede kar satışı gelebilir veya yatayda da gidebilir ama şurası net Trump'ın bu tarifeleri bu
belirsizlikler devam ettiği sürece orta uzun vadede altında daha güçlü yükselişleri gördüğümüz bir süreç olabilir. Onun için kar satışına karşı dikkatli olalım.

GRAM ALTIN İÇİN RAKAM VERDİ

Ben bu sene en az 4560 gram altında, en yüksek 5100'lü seviyeleri bekliyorum, senaryoya göre bunun ortası kabaca 4750 - 4800'ler görülebilir gibi geliyor gram altın tarafında"

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