Türkiye'nin önemli kış turizm destinasyonları arasında yer alan Sarıkamış Kayak Merkezi, yeni kayak sezonunu karşılamaya hazırlanıyor. Sarıçam ağaçları arasında uzanan doğal pistleri, kristal karı ve eşsiz manzarasıyla dikkat çeken merkezde, sezon öncesi hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı.

Kayak sezonunun planlanan zamanda açılması için yürütülen çalışmalar kapsamında, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde bulunan suni karlama sistemleri de devreye alındı. Hava sıcaklıklarının uygun seviyelere düşmesiyle birlikte çalıştırılan sistemler sayesinde pistlerin karla kaplanması ve sezon hazırlıklarının hızlandırılması hedefleniyor.

Çam ormanlarının arasında uzanan kayak pistleri, havadan çekilen görüntülerde ortaya çıkan manzarasıyla da görsel şölen sundu. Beyaz örtüyle buluşmaya hazırlanan pistler, Sarıkamış'ın kış turizmindeki ayrıcalıklı konumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde bulunan Erta Soyak Otel Genel Müdürü Nihal Aras, sezon öncesi hazırlıklarının tamamlandıklarını belirti.

Nihal Aras, "2026-2027 yılı sezonu için çalışmalarımız tamamlıyoruz. 4 Aralık 2026 tarihi itibariyle otelimizi müşterilerimize açıyoruz. Şu anda rezervasyonlarımız yoğun olarak devam ediyor. Pistlerimizde 20 santim kar kalınlığımız var. Gelen yağışlar ile birlikte kar kalınlığının artacağını ve suni karlama desteğiyle kar kalınlığının yaklaşık olarak 80 santim civarında olacağını düşünüyoruz" dedi.

"OTELLER YENİ SEZONA HAZIR"

Öte yandan kayak merkezinde faaliyet gösteren oteller de yeni sezon için hazırlıklarını tamamladı. Konaklama tesislerinde misafirlerin rahat ve konforlu bir tatil geçirebilmesi amacıyla gerekli düzenlemeler yapılırken, işletmeler kayak sezonunun başlamasını beklemeye başladı.

Kristal kar kalitesi, uzun kayak pistleri ve sarıçam ormanlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Sarıkamış'ta, yeni sezonun bölge turizmine ve ekonomisine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde pistler, suni karlama çalışmaları ve otellerdeki hazırlıklarla birlikte kış sezonuna hazır hale geliyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır