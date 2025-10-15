Gram altın için '7500 TL' rakamı geldi! 'Düzeltmeye muhtaç' yorumu '1 hafta, 2 hafta, 1 ay sonra olabilir ama mutlaka...'

Altın fiyatları son durum... Altın fiyatlarındaki yükseliş ve peş peşe gelen rekorlar devam ederken uzmanlardan da kritik altın değerlendirmeleri geliyor. Peki, altın daha da yükselmeye devam edecek mi? Yükselişin nedenleri neler? Uzman isimler altın yorumlarını aktardı. Peki, gram altın ne kadar oldu? 15 Ekim güncel altın fiyatları ne kadar? Ons altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte 15 Ekim 2025 Çarşamba güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

Gram altında yeni günde 5640 TL ile yeni zirveyi test etti. Gram altın en yüksek 5640 TL, en düşük 5569 TL rakamını gördü. Gram altın fiyatları saat 08.18 itibarıyla 5633 TL seviyesinde seyrediyor.

Ons altın da 4193 dolar ile yeni zirve seviyesini gördü. Ons altın fiyatında en yüksek 4190 dolar, en düşük 4140 dolar seviyesi görüldü. Ons altın fiyatı saat 08.34 itibarıyla 4187 dolar seviyesinde seyrediyor.

"ALTIN HER GÜN YENİ BİR REKOR DENEMESİ YAPIYOR"

A Haber yayınında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle altın, gümüş, platin, paladyum gibi değerli metaller zincirlerini kırdı. Dolardan bağımsız bir şekilde 8 haftadır her gün yeni bir rekor denemesini yapmaya devam ediyor. Özellikle bu nedenin arkasında herhangi bir sebep yok. Yani herhangi bir sebebe bağlayamıyoruz bu süreci. Ancak dolardan bağımsız bir şekilde dünyadaki bütün yatırımcılar panik alımlarıyla, savaş olacak, ekonomik krizler daha da şiddetlenecek algısıyla yine altın tercihine devam ediyor. O yüzden altın her gün yeni bir rekor denemesi yapıyor.

Hedef veremiyoruz. Bugüne kadar teknik olarak okunan bir piyasa vardı. Mantık olarak yorumlanabilir bir piyasa vardı. Özellikle bir aydır teknik olarak öngörülemeyen, mantık olarak yorumlanamayan bir fiyatlama var karşımızda. Yıl sonu beklentimiz özellikle 3500 ve 3750 dolar seviyesiydi teknik olarak. Ancak tamamen burada 3.500 dolar seviyesi zincirlerini kırdı. Savaş yok, herhangi bir ekonomik veri yok, ortada bir şey yokken bu kadar agresif yükselmesi bir manipülasyon fiyatlamasının içinden geçtiğini bize gösteriyor. O yüzden yine önümüzdeki aylarda bakacağız. Yani bu rüzgar tersine dönecek mi diye.

KÜÇÜK YATIRIMCI NE YAPMALI?

Gram altın tarafında da ons altın tarafında da teknik olarak düzeltme yapmadan 8 haftadır bir yükseliş trendi var. Altın fiyatları, gümüş fiyatları mutlaka yani dolar karşısındaki bütün varlıklar teknik olarak düzeltmeye muhtaç. Yani evet teknik olarak okunamayan bir piyasa var karşımızda ama öyle ya da böyle teknik olarak bir düzeltme gelecektir. Bu bir hafta sonra olabilir, iki hafta sonra olabilir, bir ay sonra olabilir ama mutlaka bir geri dönüş olacaktır. Bugünlerde biraz daha soğuk kanlı olması lazım alım yapan yatırımcısının ama elinde altın bulunduran yatırımcısına ihtiyacınız yoksa bekleyin. Yine altın tarafında bu agresif yükselişler 2026 yılında devam edebilir. Yine ons altın tarafında 5000 dolar seviyesi, gram altın tarafında 7 bin - 7 bin 500 TL seviyesi artık hedef konumunda. Daha önce de 2026 yılına ilişkin gram altın tarafında 6350, devamında 6500 lira seviyesi hedefimiz vardı. Ama görünen o ki bu seviyelerin daha da yükselecek bir gelişmeyle karşımızda olabilir diye düşünüyoruz"

"ÖNLENEMEZ BİR YÜKSELİŞİ VAR ALTININ"

TV100 yayınında konuşan ekonomist Muhammet Bayram ise altınla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Önlenemez bir yükselişi var altının. Ve vatandaş diyor ki ya düzeltme olacağını söylüyorsunuz ama altın hala artıyor. Şimdi bir şey yükselirken bu her şey iyi ama düştüğünde de siz kötü olursunuz. Yani yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Tabii altınla alakalı sene sonu tahminlerimiz vardı. Yani 2000 dolarken onsta ben zaten 4000 dolar tahminini koymuştum. TL'de de 4750'ydi ocakta. Çünkü sadece yapay olarak baktığımızda Merkez Bankası da hala almaya devam ediyor, Fed faiz indirmeye devam edecek ki Trump'ın inanılmaz baskısı var. Peki bu nereye kadar devam eder? Şimdi artık olayları okumanın zamanı da geldi. Burada olayları okuduğumuzda Ortadoğu'daki barış süreci artık kapısının aralandığını görüyoruz. Şimdi galiba İsrail'deki mecliste konuşurken Trump savunma bakanına artık rotamız Rus Ukrayna savaşı dedi. Şimdi bunlar çözülürse bir risk kalmıyor ve altının hızlı bir şekilde düşmesi lazım. Merkez bankaları alıyor. Hatta Çin diyor ki bana getirin altınınızı diyor. Ben stoklayayım. Londra yerine bana getirin. Ben bunu güvenli bir şekilde saklayacağım diyor ki ekonomik olarak şu anda Çin Londra'dan daha güvenli bir alan. Şimdi hal böyle olunca vatandaş diyor ki bu tren kaçıyor mu acaba? Şimdi trenin vagonları var. 10 tane vagon olduğunu düşünün. Birinci vagondan da trene binseniz, son vagondan da o trene binseniz gideceği yer aynı yer. O yüzden daha trenin vagonu kaçmamış olmalı ki vatandaşların çok ciddi bir talebi var.

Bence burada altına çok ağırlık vermemeliler. Yani bir sepet oluşturacaksak bunun yüzde 25'i altın. Bunun içinde altın fon olabilir. Hatta ve hatta bireysel emeklilik sistemine bunu yatırabilirler. Çok basit bir hesap var. Şimdi 10 bin TL'nizi BES'e yatırmış olsanız bireysel emeklilik fonuna, bunun yüzde 51'i altından geldi. 15 bin 100 oldu. Bir de buna yüzde 30 devlet katkısı eklendiğinde bu tutar 18 bin 510 TL oldu. Yani siz birden 10 bin 000 TL'nizi bir sene içerisinde 8 bin 510 TL artırmış oldunuz. O yüzden fiziki altın almak yerine altın fonları ve bu gibi bireysel emeklilik sistemlerin yatırım olsa çok daha kazanç elde edebilirler.

Daha da yükselme trendi devam ediyor. Şu anda kesilmiş değil. Yani burada 6 haftalık ve 8 haftalık ortalamaya bakmamız gerekiyor. 6 haftadır yükselen bir altın fiyatlaması var. Burada 8 hafta ve en fazla 10 haftalık bir ortalamada hala yükseliş tren devam ederse biz diyebiliriz ki gelecek sene sonu altının onsu şu anda 4170 iken 5000 dolar olabilir"

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

15 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.29 itibarıyla 4177 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.13 itibarıyla 5628 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.14 itibarıyla 9202 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.15 itibarıyla 18.405 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.29 itibarıyla 38.866 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 07.29 itibarıyla 94.265 TL seviyesinde.