Gram altın için yeni rakam 'Sürpriz değil, şaşırtıcı olmaz' İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere uyarı

Altın fiyatları son durum... Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları kısa bir süre ara verdiği rekor serisini yeniden sürdürerek yükseliş trendine devam ediyor. Piyasalar Fed'in faiz kararına kilitlendi, beklentiler arasında faiz indirimi var. Bu nedenle altın fiyatlarında da hareketli bir seyir görüldüğü belirtiliyor. Peki, gram altın ne kadar olacak? Altında önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir bekleniyor? Finans analisti İslam Memiş değerlendirmelerini aktardı. Peki, Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte 16 Eylül 2025 Salı güncel altın fiyatları ve altın tahminleri...

ALTINDA YENİ REKOR

Gram altında en yüksek 4912 TL seviyesi, en düşük 4881 TL seviyesi görüldü. Gram altın saat 15.10 itibarıyla 4907 TL seviyesinde seyrediyor. Ons altında en yüksek 3699 dolar seviyesi, en düşük 3674 dolar seviyesi görüldü. Ons altın saat 15.25 itibarıyla 3692 dolar seviyesinde seyrediyor.

"ÇOK HIZLI KIRDI"

Ekol TV yayınında konuşan finans analisti İslam Memiş altın ile ilgili değerlendirmelerinde şu ifadeleri kullandı:

"5 bin TL psikolojik direnç. O 4500 lirayı çok hızlı kırdı. Artık 4998 - 5 bin lira diyebiliriz gram altına. Ons altına 3697. Buna da 3700 dolar artık diyebiliriz. Yarın akşam Fed'in faiz kararı var. 21'de açıklanacak. Çok önemli. Piyasaların yüzde 96 25 baz puanlık faiz indirimini fiyatladı. Ama onun öncesinde İsrail'in Gazze kuşatması başladı. Jeopolitik gerilim tırmanıyor. Dolayısıyla jeopolitik gerilimler de altın fiyatlarını yükseldi. Hem Fed var hem Ortadoğu'daki jeopolitik gerilim var. Dolayısıyla altın fiyatları bu yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor.

"ALTIN ALMAK İÇİN UYGUN BİR VAKİT DEĞİL"

Her ne kadar böyle bir agresif yükselişler görsek de son bir aydır, artık teknik olarak satışa muhtaç bir düzeltme hareketi içerisine girmesi gerekiyor. O yüzden son iki haftadır altın yatırımcıları altın almak için fırsat kolluyorsa bence bu hafta altın almak için uygun bir vakit değil. Biraz yatırımcının kendine vakit tanıması lazım. O kar satışlarını beklemesi lazım. Yüzde 5 - yüzde 6 civarında bir kar satışıyla karşı karşıya kalabiliriz altın fiyatlarında. Muhtemelen Fed sonrasını işaret ediyor piyasalar bize. Ve özellikle altın fiyatlarında yaşanabilecek geri çekilmeyle birlikte o zaman alım fırsatlarının olduğunu söyleyebiliriz ama şu anda altın almak için bence doğru bir zaman değil.

SINIRLI BİR GERİ ÇEKİLME Mİ OLUR?

Sınırlı sınırlı. Çok agresif bir düzeltme değil de yüzde 5 - yüzde 6 civarında bir sınırlı bir geri çekilme bekliyoruz. Ondan sonra yine kaldığı yerden Kasım ayına kadar yükseliş trendini beklemeye devam ediyoruz. Özellikle Eylül ayı itibarıyla altın tarafında tatilin bittiğini, yatırımcıların Kasım ayına kadar beklemesi gerektiğini sık sık ifade ediyorum. Bu beklentim halen devam ediyor. Elinde altın bulunduran yatırımcısı eğer nakde ihtiyacınız yoksa, ev almayacaksanız, araba almayacaksanız beklemeye devam edin. Ama bu hafta ya da önümüzdeki hafta ev almak için, araba almak için bir fırsat kolluyordunuz, altın fiyatların yükselmesini bekliyordunuz, bence fırsat, bunları değerlendirmek lazım.

RAKAM VERDİ! 'SÜRPRİZ RAKAMLAR DEĞİL'

Çünkü altın fiyatlarında yüzde 5 - yüzde 6 civarında bir geri çekilme yaşanınca muhtemelen yine gram altın tarafında 4900, devamında 4850 lira seviyesi sürpriz rakamlar değil. Kısa vadeli geri çekilmelerdir. Buralarda ilave ya da ek bir fırsat olarak bunu gözlemlemeye devam edeceğiz. Ama aslında bundan sonra Kasım ayına odaklanmak lazım.

Yine o trend yine yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor.

YIL SONU GRAM ALTIN TAHMİNİ

Artık gram altın tarafında yıl sonu 5200 lira seviyesinin önü açılmış oldu. Artık dolardan da destek alan bir gram altın görmeye devam edeceğiz. Bu yıl sonuna kadar 4500 - 4750 rakamları vardı. Çabucak kırıldı ve dolayısıyla da 5200 lira seviyesinde artık kapısı açıldı. Yıl sonu rakamları 5200 lira seviyesi olursa bizim için artık şaşırtıcı olmaz. Yani trend yukarı. 3750 dolar ons altın tarafında yukarıda direnç seviyesi. Ama 2026 yılında yine 4000 - 4250 dolar, gram altın tarafında 6000 - 6350 lira seviyesi artık radarımızda. Bu seviyeler de artık sürpriz değil. Çünkü Fed muhtemelen 2026 yılında 5 kez faiz indirimi yapabilir. Yine savaşlar, yine belirsizlikler devam ediyor. Bu da güvenli liman talebini tekrar artırır.

FED'İN FAİZ KARARININ ETKİLERİ

Beklentiler önceden satın alındığı için piyasa yüzde 96 civarında 25

baz puanlık faiz indirimini fiyatladı. Hatta yıl sonuna kadar Fed bir kez daha faiz indirimi yapabilir. Bu da sürpriz olarak piyasalarda fiyatlanmayacak. Ama dediğim gibi o kademeli yükselişlerde psikolojik direnç seviyelerini yakından takip etmek lazım. Yani 3750 doları takip etmek lazım. Eğer 3750 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılırsa 3800 dolar seviyesini takip etmek lazım. Bu kademeli direnç seviyelerini takip etmek daha faydalı"

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

16 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 15.21 itibarıyla 3693 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 15.05 itibarıyla 4905 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 15.06 itibarıyla 8022 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 15.07 itibarıyla 16 bin 50 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 15.20 itibarıyla 33 bin 492 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 15.20 itibarıyla 81 bin 414 TL seviyesinde.