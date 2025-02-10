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Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları yükseliyor... Rekor üstüne rekor! Çeyrek altın, cumhuriyet altını...

10.02.2025 10:33
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Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Çeyrek altın ne kadar? Altına yatırım yapmayı düşünenler ya da elinde altın bulunduranlar altın fiyatlarındaki değişimi araştırıyor. Altının gramı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 3 bin 344 liradan işlem görüyor.

Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları yükseliyor... Rekor üstüne rekor! Çeyrek altın, cumhuriyet altını...

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altınında fiyatlar yükseldi. Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 3 bin 308 liradan tamamlamıştı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 1,1 artışla 3 bin 344 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 540 liradan, Cumhuriyet altını 22 bin 90 liradan satılıyor.

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ONS ALTIN NE KADAR?

Altının ons fiyatı, yeni günde rekorunu tazeleyerek, yüzde 0,9 primle 2 bin 887 dolar seviyesinde seyrediyor.

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Varlık fiyatlarında, ABD'nin ek gümrük vergilerine yönelik endişelerin yeniden güç kazanmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, bu hafta gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

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ABD Başkanı Donald Trump, dün çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 oranında gümrük vergisi açıklayacağını duyurdu. Trump, Kanada ile Meksika'dan gelen alüminyum ve çeliğin de tarifelere tabi olacağını bildirdi. Yarın veya çarşamba günü için ise mütekabiliyet esasına dayalı tarifeleri duyuracağını dile getiren Trump, "Eğer onlar bizden yüzde 130 vergi alırken biz onlardan hiçbir şey almıyorsak, bu böyle kalmayacak." ifadesini kullandı.

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ALTIN YORUMU

Bu gelişmelerle birlikte analistler, ABD'nin ek gümrük vergisi kararına gelen tepkilerin ticaret savaşlarını tetiklediğini belirterek, ticaret savaşı endişelerinin güvenli liman talebini artırdığını ve bunun da altın fiyatlarını desteklediğini kaydetti.

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Günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 900 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 860 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu belirtti. (AA)

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.349,72
3.350,04
% 1.26
10:43
Ons Altın / TL
104.273,73
104.320,29
% 1.37
10:58
Ons Altın / USD
2.895,64
2.896,00
% 1.23
10:58
Çeyrek Altın
5.359,55
5.477,32
% 1.26
10:43
Yarım Altın
10.685,87
10.955,29
% 1.27
10:43
Ziynet Altın
21.438,74
21.843,58
% 1.27
10:43
Cumhuriyet Altını
22.236,00
22.572,00
% 0.2
13:00

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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