ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK Aktüel 4-10 Kasım 2026 Kataloğu

ŞOK raflarına bu hafta şık leopar desenli triko kazak, çanta, pijama takımı, battaniye ve nevresim setleri geliyor. Mutfakta cam kapaklı emaye tencereler, LAV bardak setleri ve Paşabahçe züccaciye ürünleri öne çıkarken; küçük ev aletlerinde Arzum Okka kahve makineleri ile su ısıtıcı dikkat çekiyor. Teknolojide ise Torima mini kamera, wireless powerbank ve figürlü bluetooth hoparlör çeşitleri var. İşte detaylar!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Haftanın gıda fırsatları

Haftanın kişisel bakım ve kozmetik fırsatları

Arzum Okka Intenso kapsül kahve makinesi OK0045 3,999 TL

Arzum Okka Minio Go Türk kahvesi makinesi OK0056-0300 2,199 TL

Arzum Piano su ısıtıcı AR3152 2,099 TL

Torima TRM-CMR35 mini kamera 750 TL

Torima panda & ayı figürlü telefon tutucu 299 TL

Cam kapaklı siyah emaye tencere 14 cm 350 TL

Cam kapaklı siyah emaye tencere 16 cm 399 TL

Cam kapaklı siyah emaye tencere 18 cm 450 TL

Çelik kızartma telli cam kapaklı siyah emaye kızartma tenceresi 22 cm 499 TL

Cambu borosilikat french press 225 TL

Ranforce çift kişilik nevresim seti 999 TL

Dinarsu ultrasoft çift kişilik battaniye 999 TL

Sarar Battaniye pamuklu soft scotch çift kişilik battaniye 450 TL

Pamuklu soft scotch tv battaniyesi 299 TL

Kadın kaşkorse bato slip 2'li 150 TL

Kadın kaşkorse slip 2'li 125 TL

Kadın düğmeli pijama takımı 799 TL

Bianco Lucci kadın leopar desenli triko kazak 799 TL

Kadın fular 100 TL

Pelüş makyaj çantası büyük boy 350 TL

Pelüş makyaj çantası küçük boy 299 TL

Kadın omuz çantası charmlı 599 TL

Dinarsu fırın eldiveni 125 TL

Bu içerik 3 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.