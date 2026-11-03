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ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK Aktüel 4-10 Kasım 2026 Kataloğu
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ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK Aktüel 4-10 Kasım 2026 Kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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4-10 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli yeni Şok aktüel kataloğunda hangi fırsatlar var? Şokta bu hafta evinizi yenileyecek leopar desenli tekstil, züccaciye ve Arzum küçük ev aletleri indirimde. En güncel Şok market indirimlerini listelediğimiz Şok katalog broşürünü kaçırmayın. Şok aktüel ürünler raflarda yerini alırken siz de Şok ta bu hafta geçerli aktüel fırsatları hemen incelemek için okumaya devam edin!

ŞOK raflarına bu hafta şık leopar desenli triko kazak, çanta, pijama takımı, battaniye ve nevresim setleri geliyor. Mutfakta cam kapaklı emaye tencereler, LAV bardak setleri ve Paşabahçe züccaciye ürünleri öne çıkarken; küçük ev aletlerinde Arzum Okka kahve makineleri ile su ısıtıcı dikkat çekiyor. Teknolojide ise Torima mini kamera, wireless powerbank ve figürlü bluetooth hoparlör çeşitleri var. İşte detaylar!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Arzum Okka Intenso kapsül kahve makinesi OK0045 3,999 TL

ŞOK ta bu hafta neler var? ŞOK Aktüel 4-10 Kasım 2026 Kataloğu 3

  • Arzum Okka Minio Go Türk kahvesi makinesi OK0056-0300 2,199 TL
  • Arzum Piano su ısıtıcı AR3152 2,099 TL
  • Torima TRM-CMR35 mini kamera 750 TL
  • Torima panda & ayı figürlü telefon tutucu 299 TL

Cam kapaklı siyah emaye tencere 14 cm 350 TL

ŞOK ta bu hafta neler var? ŞOK Aktüel 4-10 Kasım 2026 Kataloğu 4

  • Cam kapaklı siyah emaye tencere 16 cm 399 TL
  • Cam kapaklı siyah emaye tencere 18 cm 450 TL
  • Çelik kızartma telli cam kapaklı siyah emaye kızartma tenceresi 22 cm 499 TL
  • Cambu borosilikat french press 225 TL

Ranforce çift kişilik nevresim seti 999 TL

ŞOK ta bu hafta neler var? ŞOK Aktüel 4-10 Kasım 2026 Kataloğu 5

  • Dinarsu ultrasoft çift kişilik battaniye 999 TL
  • Sarar Battaniye pamuklu soft scotch çift kişilik battaniye 450 TL
  • Pamuklu soft scotch tv battaniyesi 299 TL
  • Kadın kaşkorse bato slip 2'li 150 TL
  • Kadın kaşkorse slip 2'li 125 TL
  • Kadın düğmeli pijama takımı 799 TL

Bianco Lucci kadın leopar desenli triko kazak 799 TL

ŞOK ta bu hafta neler var? ŞOK Aktüel 4-10 Kasım 2026 Kataloğu 6

  • Kadın fular 100 TL
  • Pelüş makyaj çantası büyük boy 350 TL
  • Pelüş makyaj çantası küçük boy 299 TL
  • Kadın omuz çantası charmlı 599 TL
  • Dinarsu fırın eldiveni 125 TL

Bu içerik 3 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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