'Gram altın o rakamı görürse...' Uzman isim kritik seviyeyi verdi! Yatırımcıya 'dikkat' dedi

Gram altın ne kadar olacak, daha da düşecek mi? Altın yükselecek mi? Altın almak isteyen de elinde altın bulunduran da altın fiyatlarında son dönemde yaşanan dalgalanma ve bir yükselip bir düşme hareketini takip ediyor. Rekor üstüne rekor kıran altında düşüş hareketi görülmesi sonrası bundan sonrasına dair yönün ne olacağı merak edilmeye başlandı. Uzman isimden dikkat çeken değerlendirmeler geldi. İşte altında son durum...

"CİDDİ SATIŞLARLA GERİ DÖNDÜ"

A Para yayınında konuşan emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen şu ifadeleri kullandı:

"Ons altının yükselmesinde birkaç tane sebep vardı ve bu sebeplerden en güçlüleri bir tarafta tarife savaşlarının getirdiği belirsizlik, diğer tarafta ise jeopolitik riskler. Şimdi bu hafta içerisinde atılan iki adım aslında bunların giderilmesine yönelik. Bu anlamda da buradaki risklerin azalmaya başladığını, risk fiyatlamasının da düştüğünü söyleyebiliriz. O yüzden de zaten iki defa 3400 dolar üzerine çıkmasına rağmen ons altının buradan ciddi satışlarla geri döndüğünü görüyoruz. Kar satışlarının geldiğini görüyoruz.

"ONS ALTINDA GERİLEMEYE NEDEN OLABİLİR"

Ama 3220 seviyesinin altında bir kapanış ise şimdilik görmüyoruz. Neden görmüyoruz peki? Biraz önce de söylediğim gibi ilk adımlar atıldı ama hala bir belirsizlik ve endişe var. Bunların giderildikten sonra veya bunun devam etmesi durumunda yani atılan adımların devam etmesi ve alınan kararlardaki istikrar aslında burada ons altında gerilemeye neden olabilir. Hem jeopolitik risklerin hem buradaki tarife savaşlarıyla oluşan belirsizliğin gitmesi burada risk fiyatlamasını azalmasına yol açacaktır.

"YATIRIMCILARIN DİKKATLİ OLMASI LAZIM"

O yüzden de burada bir miktar izlemek lazım. Kısa vadede ons altında 3220 dolar seviyesi önemli. Bu seviyenin altındaki kapanışlar bize sırasıyla 3150 ve 3000 seviyelerinin görünmesine yol açabilir. Ki buradaki atılacak adımlar dediğim gibi hem jeopolitik riskler yani Rusya, Ukrayna, ABD, Türkiye tarafında yapılacak olan toplantılar önemli. Buradan çıkacak karar bir uzlaşma olursa burada 3220 seviyesinin altına geçildiğini görebiliriz. Bu anlamda yatırımcıların dikkatli olması lazım.

Diğer taraftan tarife savaşları; ABD ile Çin arasındaki tarifeler düşürüldü. Burada daha geniş bir anlaşmaya gidilmesi durumunda gene keza 3220 seviyesinin altında kapanışlar görebiliriz. Rakamları verdim. Sırasıyla 3150 ve 3000 seviyelerine doğru bir geri çekilme görürüz.

Tam tersine risklerin yeniden işte tarife savaşlarında tarifeler konusunda bir uzlaşmaya varılamamış olması veya toplantılardan herhangi bir sonuç çıkmaması, bir barış anlaşması olmaması durumunda burada ons altının güçlü kalmaya ve yatay piyasadaki hareketine devam ettiğini görürüz.

"3350 SEVİYESİNİ ÖNEMSİYORUM! GEÇİLMEDEN..."

3350 seviyesini önemsiyorum. 3350 seviyesi geçilmeden yeni bir yukarı yönlü hareket veya alıcıların güçlendiğini görmemiz zor.

"GRAM ALTIN 4000 ÜZERİNDE KALDIĞI SÜRECE..."

Aynı şekilde gram altın tarafına da bakacak olursak bu kapsam altında uzun zamandan beri aslında gram altının ilk defa ağırlıklı ortalamaların altında kaldığını görüyoruz. Bir miktar satış baskısının olduğu gerçek.

Döviz kurunun daha stabil olduğu bir dönemin içerisindeyiz. Önceki bu son aylarda yaşadığımız o türbülanstan sonra döviz kurları miktar daha stabil. Bu anlamda baktığımız zaman da gram altında ons altına paralel hareket etme ihtimali mevcut. Bu anlamda da ne diyebilirim? Burada da 4000 üzerinde kaldığı sürece yatay piyasada yukarı yönlü salınımlar olabilir ama daha yatay bir piyasa olmasını bekliyorum.

Eğer ons altında 3000 seviyeleri, 3150 seviyeleri gündeme gelirse burada gram altın tarafında da 3850 seviyelerine doğru geri çekilme olduğunu görebiliriz.

"4135 ÜZERİNDE KAPANIŞLAR GÖRMEYE BAŞLARSAK ALICILARIN ARTTIĞI BİR PİYASA GÖREBİLİRİZ"

Ne zaman yukarı yönlü bir hareket başlayabilir diye bakacak olursak burada da eğer 4135 üzerinde kapanışlar görmeye başlarsak gram altın tarafında burada da yukarı yönlü eğilimin arttığı, alıcıların arttığı bir piyasa görebiliriz"