'Gram altında 3 bin 500 TL çok uzun olmayan vadede görülür' deyip yıl ortası ve yıl sonu için rakam verdi

Altın fiyatları ne kadar olacak? Gram altın tahmini nasıl? Altın yükselecek mi düşecek mi? Piyasalar küresel gelişmeleri dikkatle takip ederken bir yandan da iç piyasada vatandaşlar altının bundan sonraki seyrini merak ediyor. Altın fiyatlarındaki hareketlilik özellikle gram altın fiyatının ne kadar olacağına dair vatandaşları, tahminlere odaklanmaya yönlendirirken uzman isimlerden de gram altın fiyatına dair değerlendirmeler geliyor. Son olarak ekonomist Soner Kuru, gram altın için 2025 öngörülerini aktardı.

Habertürk yayınında konuşan ekonomist Soner Kuru, altınla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"FİYATI YUKARI YÖNDE TETİKLİYOR"

"Son bir yılda dolar bazında neredeyse sadece yüzde 30 gibi bir yükseliş üzerine tabii parite etkisini de koyunca çok daha fazla bir hareket... Yani burada özellikle şey çok etkili FED politikaları, küresel enflasyon ama Trump gerçeği özellikle küresel belirsizlik ortamını arttırdığı için bir noktada bu belirsizlik altın alımlarına insanları itiyor. Bir yandan bireysel yatırımcıların altın aldığını görüyoruz. Bir de küresel tarafta Merkez Bankalarının altın alımları var, başta Çin olmak üzere. Çin ve Rusya'nın alımları, Türkiye de bu noktada altın rezervlerini biriktiriyor. Fiyatı yukarı yönde tetikliyor. Genel itibarıyla beklentiler 2025'te de 2024 kadar güçlü olmasa da altın tarafında özellikle ons bazında fiyatın yukarı yönde devam edeceği yönünde. Çünkü Merkez Bankalarının altın alımları devam edecek gibi görünüyor.

GRAM ALTIN 3500 TL'Yİ GÖRECEK Mİ?

3500 liralar tabii görülür, çok da uzun olmayan bir vadede görülür onu söyleyelim. Bizim beklentimiz açıkçası yıl ortasına doğru geldiğimizde ons bazında 3 bin dolara doğru gelmesi, orada 40 liralar kurla yıl ortasına geldiğimizde 3800 liraların görülmesini muhtemel görüyoruz. 2025 sonu itibarıyla ise 3200 ons tahminimiz var açıkçası, bu da dolar bazında yüzde 15'lik bir yükselişe tekabül ediyor, kurun da yıl sonu itibarıyla genel itibarıyla böyle 42 - 43 - 44 liralarda olmasını bekliyoruz, gelen raporlar bu yönde. Bu da böyle 4 bin 300 4 bin 500 lira bandında yani 2025 sonunda gram altının 4 bin liraların üzerinde 4 bin 300 - 4 bin 500 aralığında bir yerde olmasını beklediğimizi ifade edebilirim, yükseliş devam ediyor tabii ki.

Yüzde 40 gibi bir yükseliş öngörümüz var bizim. Enflasyon zaten beklentiler de yüzde 28 - 30 bandında, enflasyonun biraz daha üzerinde bir yükseliş öngörülüyor. O da ons bazındaki o küresel tarafta beklenen oynaklıkla ilgili.

ALTIN HALA GÜVENLİ LİMAN MI?

Bu sadece ezber değil günümüzde bir pratik. Özellikle hatırlayalım; bu Rusya Ukrayna Savaşı'nın patlak vermesiyle birlikte bütün Batı, Rusya'nın finansal varlıklarını dondurdu. Elde ne kaldı? İşte altın rezervleri. Altın bu noktada ekonomik bir cephane. Şimdi dünya nereye doğru gidiyor? Özellikle Trump'la birlikte Amerika Çin arasındaki belki ticaret savaşı başlığı altında birçok noktada rekabet ortaya çıkacak, yaptırımlar gündemde. Burada yaptırımlardan en az etkilenecek varlık finansal varlık; altın. Bu noktada ülkelerin de bu tip yaptırımlardan en az etkilenmek gayesiyle altın alımına yöneldiğini görüyoruz. Neredeyse 2023 yılında Çin toplam rezervinin yüzde 10 -15'i kadar sadece bir yılda altına aldı. 2024'te resmi veri açıklanmadı ama benzer bir hikaye olmuş olmasını tahmin ediyoruz. Hikaye 2025'te de yine çok değişecek gibi görünmüyor, küresel büyük merkez bankalarının altın alımı noktasında.

Özellikle altının ana fiyatlanması tabii küresel piyasalardan bize geliyor. Diğer taraftan yaz aylarında bizde iç piyasada bir miktar talep artıyor düğün mevsiminden dolayı ama orada bizi daha çok etkileyen talep değil finansal koşullar, doların ne olacağı. Çünkü bugün kapalı çarşıdan gidip altın aldığınızda aslında hibrit bir ürün alıyorsunuz. Hem Dolar TL fiyatı etkili hem ons altın fiyatı etkili. O yüzden içeride bizi küreselden ayıran ana koşul dolar TL'nin fiyatı. O noktada beklentiler çok böyle yukarı yönde gideceği değil, enflasyondaki yükselişin altında kalacağı dolar TL'nin. 2024'te de benzer bir manzara vardı. Bu ezberle birlikte baktığımızda açıkçası tabii ki düğün mevsimi gibi konular da etkili ama doların fiyatı, kurun fiyatı en etkili parametre gramın belirlenmesinde"