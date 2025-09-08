'Gram altında bu rakamı telaffuz etmek kaçınılmaz' Altını olanlara, altın alacaklara uyarı 'Hazırlıklı olmak lazım'

Altın fiyatları güne yeniden yükselişle başladı. Altının gramı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından sabah saatlerinde 4 bin 771 liradan işlem görüyordu. Peki, gram altın fiyatları ne kadar oldu? Altındaki yükseliş hareketi sürerken altın yatırımcısının gözü de rakamlarda. Peş peşe rekorların ardından bir düşüş yaşanıp yaşanmayacağı da merak ediliyor. Uzman isimden yeni haftada piyasalara dair dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

GRAM ALTIN FİYATLARI SON DURUM

Gram altın fiyatları cuma günü önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 4 bin 755 liradan tamamlamıştı. Yeni güne alış ağırlıklı başlayan altında gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 4 bin 771 lira seviyesinde bulunuyordu. Çeyrek altın 7 bin 870 liradan, cumhuriyet altını 31 bin 360 liradan satılıyordu. Altının ons fiyatı ise aynı saatlerde yüzde 0,3 artışla 3 bin 598 dolardan işlem görüyordu.

Gram altın son olarak saat 12.18 itibarıyla 4793 TL seviyesinde seyrediyor. Gram altında en yüksek 4799 TL, en düşük 4749 TL seviyesi görüldü. Ons altın ise saat 12.34 itibarıyla 3611 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. Ons altında en yüksek 3617 dolar, en düşük 3579 dolar seviyesi görüldü.

Ekol TV yayınında konuşan Altın ve Piyasa Uzmanı Gökay Tuğsavrol şu ifadeleri kullandı:

"Altın güne yeni bir rekorla başladı diyebiliriz. Özellikle gram altın TL tarafına baktığımız zaman şu an için 4850 baremine yaklaşmış bir gram altın TL var. Ons bazında ise 3600 seviyesini özellikle aşmış 3610'dan fiyatlanan bir ons altın var.

Tabii ki bunun altındaki yatan temel sebep bakıldığı zaman artık faiz indirimini fiyatlayan bir altın olduğunu görmekteyiz. Sarı metal özellikle bu hafta içerisinde Amerika enflasyonunu bekler bir vaziyette olacak. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yani bizim tarafımızdan faiz indirimi muhtemelen piyasa beklentisi içerisinde 200 - 300 baz puanlık bir faiz indirim dolar TL'de bir ufak hareketlenme olur mu diye piyasa beklentisi içerisinde diyebiliriz.

"KAR SATIŞLARININ OLABİLECEĞİNİ GÖZ ARDI ETMEYELİM"

Aynı zamanda Avrupa bölgesinden faiz açıklaması gelecek. Orada da yine muhtemelen sabit tutma yönünde bir hareket olursa burada parite anlamında euroda özellikle değer kazanma anlamında bir hareket görme ihtimalimiz olabilir. Burada genel itibarıyla dolara baktığımız zaman yatay seyirden devam ediyor. Gram altın ise şu an için yükselişini hafta başından itibaren sürdürüyor gibi gözüküyor. Fakat burada kar satışlarının olabileceğini göz ardı etmeyelim. Özellikle şunu söylemekte fayda var. Bir varlık her zaman yükselmez. Bir varlık her zaman düşmez. Elbet ki düzeltmesini, elbette ki bir kar satışını gerçekleştirebilir. Buna göre hazırlıklı olmak lazım.

Stepne TL dediğimiz veyahut da stepne paralar dediğimiz ufak yedek akçelerimizle alımlarımızı yapmak adına ufak ufak kenarda para tutmanın bana kalırsa mantıklı olacağını düşünebilirim.

ALTINDA YIL SONU BEKLENTİLERİ

Genel olarak baktığımız zaman altın daha önce konuşmalarımızda da bahsetmiştik; kaostan beslenen ve belirsizlikten beslenen bir varlık. Genel itibarıyla dünyanın ana yapısına baktığımız zaman şu an ne yazık ki savaş ortamı hakim, belirsizlik hakim, kaos hakim ve bu oranda baktığımız zaman emtialar ortaya çıkıyor. Yani altın aslında ön plana çıkıyor ve altında baktığımız zaman genel yatırımcı kuruluşların beklediği özellikle 5.000 ons beklentisi bazı kuruluşlardan 4.000 ons beklentisi var. Benim de baktığımız zaman 3600 onsu geçmemizi bekliyorduk ki şu an gerçekleşti, 3800 bandına şu an yakınlaşmasını beklediğimiz sene sonuna kadarki bir ons var. TL bazında da baktığımız zaman rakamsal olarak gerçekçi hedefler 5100 - 5200 gibi kendisini karşılar gibi duruyor.

Fakat tabii ki dolar TL'deki ufak hareketler yine altın tarafındaki kaosun artması burada 6.500 TL gibi bir rakamları da bizim telaffuz etmemizi kaçınılmaz kılıyor. Burada özellikle düşüşleri fırsat olarak görüp alan bir yatırımcı olduğunu görüyoruz genel itibarıyla. Ama onun dışında da insanlar sadece konut alacak, araç alacak gibi varlık alacakları zaman sabah saatlerinde böyle bir bozulum yaptıklarını görüyoruz. Genel itibarıyla eklemelere devam eden bir yatırımcı yapısı olduğunu söyleyebiliriz"

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı sabah saat 12.43 itibarıyla 3614 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları sabah saat 12.28 itibarıyla 4792 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı sabah saat 12.29 itibarıyla 7835 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı sabah saat 12.29 itibarıyla 15 bin 670 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı sabah saat 12.44 itibarıyla 32 bin 365 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı sabah saat 12.44 itibarıyla 78 bin 734 TL seviyesinde.