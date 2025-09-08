FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

'Gram altında bu rakamı telaffuz etmek kaçınılmaz' Altını olanlara, altın alacaklara uyarı 'Hazırlıklı olmak lazım'

Altın fiyatları son durum... Altın fiyatları peş peşe rekorlar kırmaya devam ediyor. Gram altın fiyatlarında en yüksek 4799 TL seviyesi görüldü. Ons altında ise 3617 dolar seviyesi test edildi. Şimdi altın yatırımcısı fiyatların bundan sonraki seyrinin ne olacağını merak ediyor. Altın ve Piyasa Uzmanı Gökay Tuğsavrol'dan hem altını olan hem de altın almayı düşünenleri ilgilendirecek yorumlar geldi. Peki, gram altın ne kadar oldu? İşte 8 Eylül 2025 Pazartesi güncel altın fiyatları...

'Gram altında bu rakamı telaffuz etmek kaçınılmaz' Altını olanlara, altın alacaklara uyarı 'Hazırlıklı olmak lazım'
Hande Dağ

Altın fiyatları güne yeniden yükselişle başladı. Altının gramı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından sabah saatlerinde 4 bin 771 liradan işlem görüyordu. Peki, gram altın fiyatları ne kadar oldu? Altındaki yükseliş hareketi sürerken altın yatırımcısının gözü de rakamlarda. Peş peşe rekorların ardından bir düşüş yaşanıp yaşanmayacağı da merak ediliyor. Uzman isimden yeni haftada piyasalara dair dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

Gram altında bu rakamı telaffuz etmek kaçınılmaz Altını olanlara, altın alacaklara uyarı Hazırlıklı olmak lazım 1

GRAM ALTIN FİYATLARI SON DURUM

Gram altın fiyatları cuma günü önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 4 bin 755 liradan tamamlamıştı. Yeni güne alış ağırlıklı başlayan altında gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 4 bin 771 lira seviyesinde bulunuyordu. Çeyrek altın 7 bin 870 liradan, cumhuriyet altını 31 bin 360 liradan satılıyordu. Altının ons fiyatı ise aynı saatlerde yüzde 0,3 artışla 3 bin 598 dolardan işlem görüyordu.

Gram altında bu rakamı telaffuz etmek kaçınılmaz Altını olanlara, altın alacaklara uyarı Hazırlıklı olmak lazım 2

Gram altın son olarak saat 12.18 itibarıyla 4793 TL seviyesinde seyrediyor. Gram altında en yüksek 4799 TL, en düşük 4749 TL seviyesi görüldü. Ons altın ise saat 12.34 itibarıyla 3611 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. Ons altında en yüksek 3617 dolar, en düşük 3579 dolar seviyesi görüldü.

Gram altında bu rakamı telaffuz etmek kaçınılmaz Altını olanlara, altın alacaklara uyarı Hazırlıklı olmak lazım 3

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte güncel altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Gram altında bu rakamı telaffuz etmek kaçınılmaz Altını olanlara, altın alacaklara uyarı Hazırlıklı olmak lazım 4

Ekol TV yayınında konuşan Altın ve Piyasa Uzmanı Gökay Tuğsavrol şu ifadeleri kullandı:

"Altın güne yeni bir rekorla başladı diyebiliriz. Özellikle gram altın TL tarafına baktığımız zaman şu an için 4850 baremine yaklaşmış bir gram altın TL var. Ons bazında ise 3600 seviyesini özellikle aşmış 3610'dan fiyatlanan bir ons altın var.

Tabii ki bunun altındaki yatan temel sebep bakıldığı zaman artık faiz indirimini fiyatlayan bir altın olduğunu görmekteyiz. Sarı metal özellikle bu hafta içerisinde Amerika enflasyonunu bekler bir vaziyette olacak. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yani bizim tarafımızdan faiz indirimi muhtemelen piyasa beklentisi içerisinde 200 - 300 baz puanlık bir faiz indirim dolar TL'de bir ufak hareketlenme olur mu diye piyasa beklentisi içerisinde diyebiliriz.

Gram altında bu rakamı telaffuz etmek kaçınılmaz Altını olanlara, altın alacaklara uyarı Hazırlıklı olmak lazım 5

"KAR SATIŞLARININ OLABİLECEĞİNİ GÖZ ARDI ETMEYELİM"

Aynı zamanda Avrupa bölgesinden faiz açıklaması gelecek. Orada da yine muhtemelen sabit tutma yönünde bir hareket olursa burada parite anlamında euroda özellikle değer kazanma anlamında bir hareket görme ihtimalimiz olabilir. Burada genel itibarıyla dolara baktığımız zaman yatay seyirden devam ediyor. Gram altın ise şu an için yükselişini hafta başından itibaren sürdürüyor gibi gözüküyor. Fakat burada kar satışlarının olabileceğini göz ardı etmeyelim. Özellikle şunu söylemekte fayda var. Bir varlık her zaman yükselmez. Bir varlık her zaman düşmez. Elbet ki düzeltmesini, elbette ki bir kar satışını gerçekleştirebilir. Buna göre hazırlıklı olmak lazım.

Stepne TL dediğimiz veyahut da stepne paralar dediğimiz ufak yedek akçelerimizle alımlarımızı yapmak adına ufak ufak kenarda para tutmanın bana kalırsa mantıklı olacağını düşünebilirim.

Gram altında bu rakamı telaffuz etmek kaçınılmaz Altını olanlara, altın alacaklara uyarı Hazırlıklı olmak lazım 6

ALTINDA YIL SONU BEKLENTİLERİ

Genel olarak baktığımız zaman altın daha önce konuşmalarımızda da bahsetmiştik; kaostan beslenen ve belirsizlikten beslenen bir varlık. Genel itibarıyla dünyanın ana yapısına baktığımız zaman şu an ne yazık ki savaş ortamı hakim, belirsizlik hakim, kaos hakim ve bu oranda baktığımız zaman emtialar ortaya çıkıyor. Yani altın aslında ön plana çıkıyor ve altında baktığımız zaman genel yatırımcı kuruluşların beklediği özellikle 5.000 ons beklentisi bazı kuruluşlardan 4.000 ons beklentisi var. Benim de baktığımız zaman 3600 onsu geçmemizi bekliyorduk ki şu an gerçekleşti, 3800 bandına şu an yakınlaşmasını beklediğimiz sene sonuna kadarki bir ons var. TL bazında da baktığımız zaman rakamsal olarak gerçekçi hedefler 5100 - 5200 gibi kendisini karşılar gibi duruyor.

Gram altında bu rakamı telaffuz etmek kaçınılmaz Altını olanlara, altın alacaklara uyarı Hazırlıklı olmak lazım 7

Fakat tabii ki dolar TL'deki ufak hareketler yine altın tarafındaki kaosun artması burada 6.500 TL gibi bir rakamları da bizim telaffuz etmemizi kaçınılmaz kılıyor. Burada özellikle düşüşleri fırsat olarak görüp alan bir yatırımcı olduğunu görüyoruz genel itibarıyla. Ama onun dışında da insanlar sadece konut alacak, araç alacak gibi varlık alacakları zaman sabah saatlerinde böyle bir bozulum yaptıklarını görüyoruz. Genel itibarıyla eklemelere devam eden bir yatırımcı yapısı olduğunu söyleyebiliriz"

Gram altında bu rakamı telaffuz etmek kaçınılmaz Altını olanlara, altın alacaklara uyarı Hazırlıklı olmak lazım 8

8 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı sabah saat 12.43 itibarıyla 3614 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları sabah saat 12.28 itibarıyla 4792 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı sabah saat 12.29 itibarıyla 7835 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı sabah saat 12.29 itibarıyla 15 bin 670 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı sabah saat 12.44 itibarıyla 32 bin 365 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı sabah saat 12.44 itibarıyla 78 bin 734 TL seviyesinde.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
25 yıllığına kiraladı, bulduklarının hepsini taşıdı! 'Vatandaş için nimet' Yanındakilere bakınca bambaşka25 yıllığına kiraladı, bulduklarının hepsini taşıdı! 'Vatandaş için nimet' Yanındakilere bakınca bambaşka
İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi ağustosta 51,9'a yükseldiİSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi ağustosta 51,9'a yükseldi

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.795,33
4.795,78
% 0.84
13:11
Ons Altın / TL
149.269,74
149.291,93
% 1.88
13:26
Ons Altın / USD
3.617,38
3.617,77
% 0.87
13:26
Çeyrek Altın
7.672,53
7.841,10
% 0.84
13:11
Yarım Altın
15.297,10
15.682,20
% 0.84
13:11
Ziynet Altın
30.690,11
31.268,49
% 0.84
13:11
Cumhuriyet Altını
32.025,00
32.509,00
% 0.84
12:33
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın Altın altın fiyatları ata altın canlı altın fiyatları çeyrek altın fiyatı güncel altın fiyatları kapalı çarşı altın fiyatları gram altın fiyatları ne kadar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İzmir'deki karakol saldırısının tüm ayrıntıları ortaya çıktı

İzmir'deki karakol saldırısının tüm ayrıntıları ortaya çıktı

İzmir'de karakola saldırı! 2 polis şehit oldu! Saldırgan 16 yaşında

İzmir'de karakola saldırı! 2 polis şehit oldu! Saldırgan 16 yaşında

Rekabet Kurulu'ndan yemek kartı sektöründeki 4 şirkete soruşturma

Rekabet Kurulu'ndan yemek kartı sektöründeki 4 şirkete soruşturma

Çalışma hayatına güvenceli esneklik! Çalışanı da işvereni de ilgilendiriyor

Çalışma hayatına güvenceli esneklik! Çalışanı da işvereni de ilgilendiriyor

Altında son durum! Yükseliş sürüyor: Gram ve çeyrek fiyatı...

Altında son durum! Yükseliş sürüyor: Gram ve çeyrek fiyatı...

Ağustosta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!

Ağustosta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.