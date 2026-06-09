BİM'e Philips tıraş makinesi geliyor! 12 Haziran 2026 BİM kataloğu

BİM’e bu hafta teknoloji ürünlerinden mutfak gereçlerine kadar zengin bir içerik geliyor. Öne çıkanlar arasında Onvo ve Dijitsu büyük ekran televizyonlar, Rks elektrikli bisikletler, Philips ve Arzum kişisel bakım ile küçük ev aletleri yer alıyor. Mutfaklar için Chef's ve Lav markalı tencere, sahan ve saklama kaplarının yanı sıra Lotto markalı spor giyim ürünleri ve tekstil çeşitleri de yer alacak. Ayrıca Rookie scooter, paten ve çeşitli eğitici oyuncaklar da geliyor.
BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Onvo senna 65 inç frameless ultra hd qled google tv 65uq9500f 24,900 TL
- Onvo senna 65 inç frameless ultra hd qled google tv 65uq9500f 24,900 TL
- Rks katlanabilir rsııı pro x elektrikli bisiklet 29,900 TL
- Dijitsu 55 inç 4k ultra hd qled google tv dq33/38000 19,990 TL
- Rks nitro pro katlanır kalın teker elektrikli bisiklet 28,900 TL
- Imex şarjlı mini el fanı 299 TL
- Kumtel katlanır mini masaüstü vantilatör 279 TL
- Onvo bluetooth hoparlör 3,990 TL
- House Pratik kablosuz görüntülü kapı zili 790 TL
- Qu katlanabilir şarjlı damacana pompası 249 TL
- Baseus koltuk arkası eşya ve telefon tutucu 299 TL
- Energizer pil çeşitleri 129 TL
İndirimli elektronik ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayın.
Philips vücut tıraş makinesi bg1024/15 1,290 TL
- Philips vücut tıraş makinesi bg1024/15 1,290 TL
- Philips 6'sı 1 arada erkek bakım seti mg3915/15 1,390 TL
- Philips sakal kesme makinesi bt3617/15 1,790 TL
- Qu dijital sakal bakım seti erkek 590 TL
- Arzum okka minio duo türk kahve makinesi 2'li 3,590 TL
- Heifer power x şarjlı süpürge 6,750 TL
- Fakir tosty 6 dilim tost makinesi 2,490 TL
- Onvo çay makinesi inox 1,590 TL
- Fakir brila buharlı ütü 1,690 TL
- Fakir sport sürahi ve smoothie blender set 1,690 TL
- Fakir doğrayıcı 1,290 TL
- Polosmart smart tartı psc104 590 TL
- Blaupunkt döner başlıklı diş fırçası p40 950 TL
Philips ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.
Rookie 2 tekerlekli ışıklı scooter 1,590 TL
- Rookie 2 tekerlekli ışıklı scooter 1,590 TL
- Corby akrobat araba csg10 1,590 TL
- Rookie ayarlanabilen dönüşen tekerlekli 2 in 1 twisty paten 1,285 TL
- Dede futbol kalesi ve top seti 499 TL
- Dede askılı pota 379 TL
- Mgs kaydırak 879 TL
- Welly lisanslı metal arabalar 239 TL
- Ahşap bultak yapboz çeşitleri 89 TL
- Pelüş avokado yastık 499 TL
- Parmak kukla çeşitleri 5'li 119 TL
- Piccolo Mondi bebek oyuncakları sesli müzikli 359 TL
- Erpa sevimli ördek ve yavruları 219 TL
- Mgs ayıcıklı yürüyüş arkadaşım 319 TL
- Moli Toys buz tuzağı 129 TL
- Mgs süper kamyon ~84 cm 839 TL
- Mgs dino ilk arabam 589 TL
- Childgen tekli oyun hamuru ~125 g 32 TL
- Gokidy sevimli sürpriz oyuncak 89 TL
- Hot Wheels enerji parkuru 1,090 TL
- North Pacific voleybol topu 245 TL
- North Pacific basketbol topu 245 TL
- North Pacific futbol topu 245 TL
- Çıkartmalı aktiviteli boyama kitapları 54 TL
- Martı Çocuk 3 boyutlu öğrenme kitapları 189 TL
- Martı Çocuk balon banyo kitapları 99 TL
- Kids babies ilk kitaplarım ~15x15 cm 34 TL
- Keçe aktivite kitabı 369 TL
- Oyuncak kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
Lotto tshirt erkek 259 TL
- Lotto tshirt erkek 259 TL
- Lotto şort erkek 269 TL
- Lotto tshirt kadın 259 TL
- Ev elbisesi kadın 259 TL
- Pijama takımı erkek 389 TL
- Bermuda pijama takımı kadın 339 TL
- BabyCo bebek baskılı pike seti 249 TL
- BabyCo bebek penye lastikli çarşaf 119 TL
- Chicco hastane çıkışı seti 5'li 449 TL
- Chicco biberon ~250 ml 319 TL
- BabyCo müslin emzirme örtüsü 199 TL
- BabyCo müslin puset örtüsü 249 TL
- BabyCo kollu bebek body 75 TL
- BabyCo askılı bebek body 67 TL
- BabyCo bebek mama önlüğü 2'li 99 TL
- Bebek ağız mendili 4'lü 69 TL
- Nakışlı keçe anne bebek çantası 89 TL
- Kare kasnak 219 TL
- Oval kasnak 219 TL
- Punch nakış çanta kiti ~35x40 cm 269 TL
- Runner kiti 249 TL
- Çanta yapım kiti ~25x12 cm 199 TL
- Keten iplik ~20 mt 59 TL
- Maisonette ayak havlusu ~50x85 cm 139 TL
- Articolo dikiş seti 95 TL
- Üçbaşak dikiş ipi ~500 mt 2'li 79 TL
- Kanaviçe kiti ~22 cm 99 TL
- Altın Başak yazma ipliği ~20 gr 15 TL
- Articolo suda eriyen tela 39 TL
- Altın Başak dikiş ipliği seti 5'li 95 TL
Sizin için indirimli moda ürünlerinden seçtiklerimiz burada.
Hobby Life tek fiyat plastik ürün çeşitleri 59 TL
- Hobby Life tek fiyat plastik ürün çeşitleri 59 TL
- Kilitli saklama kabı seti 4'lü 149 TL
- Kapaklı kase seti 3'lü 79 TL
- Mikser kabı ~3 L 75 TL
- Rendeli saklama karıştırma kabı 159 TL
- Hobby Life 4 bölmeli organizer saklama kutu 99 TL
- Timex plastic pasta/kek taşıma kabı 179 TL
- Sürahi ~1.85 L 85 TL
- Çatal kaşıklı bölmeli yemek taşıma kabı ~500 ml 119 TL
- Fırçalı sıvı sabunluk 109 TL
- Yapışkanlı duvar baharatlığı 349 TL
- Renkli süzgeçli badya ~7 L 75 TL
- Şeffaf askı seti 6'lı 65 TL
- Mandal çeşitleri 20'li 39 TL
- Termo iki bölmeli çanta 289 TL
- Termo sırt çantası 349 TL
- Krinkıl bel çantası kadın 299 TL
- Bel çantası 299 TL
- Chef's kavanoz kapağı çeşitleri 3 TL
- Chef's sahan ~20 cm 269 TL
- Paşabahçe kapaksız kavanoz çeşitleri ~1000 cc 22 TL
- Paşabahçe kapaksız kavanoz çeşitleri ~660 cc 17 TL
- Paşabahçe kapaksız kavanoz çeşitleri ~425 cc 15 TL
- Chef's kek kalıbı çeşitleri 179 TL
- Chef's karnıyarık tencere ~26 cm 499 TL
- Chef's sütlük ~14 cm 209 TL
- Bonera derin tencere ~14 cm 319 TL
- Vega kase ~215 cc 26 TL
- Lav kilitli saklama kabı ~400 cc 89 TL
- Lav kilitli saklama kabı ~800 cc 119 TL
- Lav kilitli saklama kabı ~1200 cc 139 TL
- Lav kilitli saklama kabı ~1900 cc 179 TL
- Borosilikat pipetli kapaklı cam bardak ~700 ml 199 TL
- Savaşan emaye ayaklı kek standı ~31 cm 299 TL
- Savaşan emaye ayaklı şekerlik/kurabiyelik ~14 cm 349 TL
- Glass in love cam çerezlik seti ~12 cm 89 TL
- Glass in love cam baharatlık ~240 cc 22 TL
- Bambu bölmeli sunum tabağı çeşitleri 119 TL
- Bambu servis gereçleri 4'lü 65 TL
- Bambu tepsi ~33x25 cm 199 TL
Mutfak ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.
Bu içerik 9 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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