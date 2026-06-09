BİM'e Philips tıraş makinesi geliyor! 12 Haziran 2026 BİM kataloğu

BİM’e bu hafta teknoloji ürünlerinden mutfak gereçlerine kadar zengin bir içerik geliyor. Öne çıkanlar arasında Onvo ve Dijitsu büyük ekran televizyonlar, Rks elektrikli bisikletler, Philips ve Arzum kişisel bakım ile küçük ev aletleri yer alıyor. Mutfaklar için Chef's ve Lav markalı tencere, sahan ve saklama kaplarının yanı sıra Lotto markalı spor giyim ürünleri ve tekstil çeşitleri de yer alacak. Ayrıca Rookie scooter, paten ve çeşitli eğitici oyuncaklar da geliyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Onvo senna 65 inç frameless ultra hd qled google tv 65uq9500f 24,900 TL

Onvo senna 65 inç frameless ultra hd qled google tv 65uq9500f 24,900 TL

Rks katlanabilir rsııı pro x elektrikli bisiklet 29,900 TL

Dijitsu 55 inç 4k ultra hd qled google tv dq33/38000 19,990 TL

Rks nitro pro katlanır kalın teker elektrikli bisiklet 28,900 TL

Imex şarjlı mini el fanı 299 TL

Kumtel katlanır mini masaüstü vantilatör 279 TL

Onvo bluetooth hoparlör 3,990 TL

House Pratik kablosuz görüntülü kapı zili 790 TL

Qu katlanabilir şarjlı damacana pompası 249 TL

Baseus koltuk arkası eşya ve telefon tutucu 299 TL

Energizer pil çeşitleri 129 TL

İndirimli elektronik ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayın.

Philips vücut tıraş makinesi bg1024/15 1,290 TL

Philips vücut tıraş makinesi bg1024/15 1,290 TL

Philips 6'sı 1 arada erkek bakım seti mg3915/15 1,390 TL

Philips sakal kesme makinesi bt3617/15 1,790 TL

Qu dijital sakal bakım seti erkek 590 TL

Arzum okka minio duo türk kahve makinesi 2'li 3,590 TL

Heifer power x şarjlı süpürge 6,750 TL

Fakir tosty 6 dilim tost makinesi 2,490 TL

Onvo çay makinesi inox 1,590 TL

Fakir brila buharlı ütü 1,690 TL

Fakir sport sürahi ve smoothie blender set 1,690 TL

Fakir doğrayıcı 1,290 TL

Polosmart smart tartı psc104 590 TL

Blaupunkt döner başlıklı diş fırçası p40 950 TL

Philips ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Rookie 2 tekerlekli ışıklı scooter 1,590 TL

Rookie 2 tekerlekli ışıklı scooter 1,590 TL

Corby akrobat araba csg10 1,590 TL

Rookie ayarlanabilen dönüşen tekerlekli 2 in 1 twisty paten 1,285 TL

Dede futbol kalesi ve top seti 499 TL

Dede askılı pota 379 TL

Mgs kaydırak 879 TL

Welly lisanslı metal arabalar 239 TL

Ahşap bultak yapboz çeşitleri 89 TL

Pelüş avokado yastık 499 TL

Parmak kukla çeşitleri 5'li 119 TL

Piccolo Mondi bebek oyuncakları sesli müzikli 359 TL

Erpa sevimli ördek ve yavruları 219 TL

Mgs ayıcıklı yürüyüş arkadaşım 319 TL

Moli Toys buz tuzağı 129 TL

Mgs süper kamyon ~84 cm 839 TL

Mgs dino ilk arabam 589 TL

Childgen tekli oyun hamuru ~125 g 32 TL

Gokidy sevimli sürpriz oyuncak 89 TL

Hot Wheels enerji parkuru 1,090 TL

North Pacific voleybol topu 245 TL

North Pacific basketbol topu 245 TL

North Pacific futbol topu 245 TL

Çıkartmalı aktiviteli boyama kitapları 54 TL

Martı Çocuk 3 boyutlu öğrenme kitapları 189 TL

Martı Çocuk balon banyo kitapları 99 TL

Kids babies ilk kitaplarım ~15x15 cm 34 TL

Keçe aktivite kitabı 369 TL

Oyuncak kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Lotto tshirt erkek 259 TL

Lotto tshirt erkek 259 TL

Lotto şort erkek 269 TL

Lotto tshirt kadın 259 TL

Ev elbisesi kadın 259 TL

Pijama takımı erkek 389 TL

Bermuda pijama takımı kadın 339 TL

BabyCo bebek baskılı pike seti 249 TL

BabyCo bebek penye lastikli çarşaf 119 TL

Chicco hastane çıkışı seti 5'li 449 TL

Chicco biberon ~250 ml 319 TL

BabyCo müslin emzirme örtüsü 199 TL

BabyCo müslin puset örtüsü 249 TL

BabyCo kollu bebek body 75 TL

BabyCo askılı bebek body 67 TL

BabyCo bebek mama önlüğü 2'li 99 TL

Bebek ağız mendili 4'lü 69 TL

Nakışlı keçe anne bebek çantası 89 TL

Kare kasnak 219 TL

Oval kasnak 219 TL

Punch nakış çanta kiti ~35x40 cm 269 TL

Runner kiti 249 TL

Çanta yapım kiti ~25x12 cm 199 TL

Keten iplik ~20 mt 59 TL

Maisonette ayak havlusu ~50x85 cm 139 TL

Articolo dikiş seti 95 TL

Üçbaşak dikiş ipi ~500 mt 2'li 79 TL

Kanaviçe kiti ~22 cm 99 TL

Altın Başak yazma ipliği ~20 gr 15 TL

Articolo suda eriyen tela 39 TL

Altın Başak dikiş ipliği seti 5'li 95 TL

Sizin için indirimli moda ürünlerinden seçtiklerimiz burada.

Hobby Life tek fiyat plastik ürün çeşitleri 59 TL

Hobby Life tek fiyat plastik ürün çeşitleri 59 TL

Kilitli saklama kabı seti 4'lü 149 TL

Kapaklı kase seti 3'lü 79 TL

Mikser kabı ~3 L 75 TL

Rendeli saklama karıştırma kabı 159 TL

Hobby Life 4 bölmeli organizer saklama kutu 99 TL

Timex plastic pasta/kek taşıma kabı 179 TL

Sürahi ~1.85 L 85 TL

Çatal kaşıklı bölmeli yemek taşıma kabı ~500 ml 119 TL

Fırçalı sıvı sabunluk 109 TL

Yapışkanlı duvar baharatlığı 349 TL

Renkli süzgeçli badya ~7 L 75 TL

Şeffaf askı seti 6'lı 65 TL

Mandal çeşitleri 20'li 39 TL

Termo iki bölmeli çanta 289 TL

Termo sırt çantası 349 TL

Krinkıl bel çantası kadın 299 TL

Bel çantası 299 TL

Chef's kavanoz kapağı çeşitleri 3 TL

Chef's sahan ~20 cm 269 TL

Paşabahçe kapaksız kavanoz çeşitleri ~1000 cc 22 TL

Paşabahçe kapaksız kavanoz çeşitleri ~660 cc 17 TL

Paşabahçe kapaksız kavanoz çeşitleri ~425 cc 15 TL

Chef's kek kalıbı çeşitleri 179 TL

Chef's karnıyarık tencere ~26 cm 499 TL

Chef's sütlük ~14 cm 209 TL

Bonera derin tencere ~14 cm 319 TL

Vega kase ~215 cc 26 TL

Lav kilitli saklama kabı ~400 cc 89 TL

Lav kilitli saklama kabı ~800 cc 119 TL

Lav kilitli saklama kabı ~1200 cc 139 TL

Lav kilitli saklama kabı ~1900 cc 179 TL

Borosilikat pipetli kapaklı cam bardak ~700 ml 199 TL

Savaşan emaye ayaklı kek standı ~31 cm 299 TL

Savaşan emaye ayaklı şekerlik/kurabiyelik ~14 cm 349 TL

Glass in love cam çerezlik seti ~12 cm 89 TL

Glass in love cam baharatlık ~240 cc 22 TL

Bambu bölmeli sunum tabağı çeşitleri 119 TL

Bambu servis gereçleri 4'lü 65 TL

Bambu tepsi ~33x25 cm 199 TL

Mutfak ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.

Bu içerik 9 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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