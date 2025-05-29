Gram altında herkesin merak ettiği '5000 TL' için 'rahatlıkla' dedi! Rekor için o ihtimale vurgu yaptı

Altın fiyatlarında son durum... Peş peşe gelen soluksuz rekorların ardından altında dalgalı seyir devam ediyor. Birkaç gündür düşüş hareketi gösteren altının küresel gelişmelerden etkilendiği belirtiliyor. Bu nedenle altın yatırımcısının kafası, altının bundan sonraki yönü konusunda karışık. Uzman isimler ise altın fiyatlarına dair beklentileri değerlendirmeyi sürdürüyor. Peki, gram altın ne kadar olacak? Altın düşecek mi, yükselecek mi? İşte detaylar...

GRAM ALTINDA SON DURUM

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,4 değer kaybıyla 4 bin 116 lira seviyesinde bulunuyordu. Son olarak gram altın saat 15.20 itibarıyla 4163 TL seviyesinde seyrediyor.

ONS ALTINDA SON DURUM

Altının ons fiyatı da sabah saatlerinde, önceki kapanışına göre yüzde 0,4 azalışla 3 bin 275 dolar seviyesinden işlem görüyordu. Son olarak ons altın da saat 15.36 itibarıyla 3312 dolar seviyesinde seyrediyor.

"OLUMLU HABERLER DEVAM EDERSE BİRAZ DAHA DÜŞÜŞ BEKLEMEKTEYİZ"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Nasri Amcalar, Ekol TV yayınında altına dair değerlendirmelerini aktardı.

"Altın bu haftaya nasıl başladı? Artık rekorlardan geri dönüş mü var?" sorusuna yanıt veren Amcalar, "Geçen hafta 4.250 lira seviyesine kadar altın yükselmişti. Bugün itibarıyla gram altın TL 4.150 liraya kadar bir düşüş sağladı. Yani 4-5 gündür altında üst üste bir düşüş yaşanıyor. Bu da Amerika'yla Avrupa Birliği arasındaki bir ticaret anlaşması söz konusu. Onun etkisi var. Rusya Ukrayna arasında ikinci müzakerelerin tekrar İstanbul'da görüşülmesi haberleri tekrardan barış gündemi söz konusu. Bunlar da güvenli liman olan, altına olan ilgiyi biraz daha uzaklaştırıyor. Ons fiyatında da biraz düşüş söz konusu. Bundan dolayı da altında önümüzdeki günlerde eğer olumlu haberler devam ederse biraz daha düşüş beklemekteyiz" dedi.

"ONS ALTINDA YENİ REKORLARI FED'İN FAİZ İNDİRMESİYLE BERABER GÖRECEĞİZ"

"Yıl sonu için 4500 - 5000 seviyeleri bekleniyordu gram altında. Hala bu beklenti devam ediyor mu?" sorusunu da yanıtlayan Amcalar "Beklentimiz devam ediyor. Altındaki yükseliş yani Amerika Merkez Bankası Fed eğer faiz indirim döngüsüne tekrar başladığı andan itibaren ons altında tekrar yukarı yönlü çıkışlar yaşanacaktır. Ons altında tekrar hani yeni rekorları anca Fed'in faiz indirmesiyle beraber göreceğiz. Bu da gram altın TL'de yeni rekorlar 4500 - 5000 bandını rahatlıkla görebileceğimizi tahmin edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.