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Gram altında son durum (10 Haziran 2025 Salı) Cumhuriyet altını, çeyrek altın fiyatı... ABD - Çin yine etkiledi

Altının gramı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 4 bin 198 liradan işlem görüyor. Ons altın ise yeni günde yüzde 0,1 artışla 3 bin 329 dolardan işlem görüyor. ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğine dair iyimserlik varlık fiyatları üzerinde etkili olduğu belirtiliyor.

Gram altında son durum (10 Haziran 2025 Salı) Cumhuriyet altını, çeyrek altın fiyatı... ABD - Çin yine etkiledi

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 4 bin 194 liradan tamamladı.

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GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yatay başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 4 bin 198 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 6 bin 920 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 570 liradan satılıyor.

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ONS ALTINDA SON DURUM

Altının onsu, yeni günde yüzde 0,1 artışla 3 bin 329 dolardan işlem görüyor.

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ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğine dair iyimserlik varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

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BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveninin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 350 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 300 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.198,22
4.198,71
% 0.01
11:36
Ons Altın / TL
130.490,99
130.509,65
% 0
11:51
Ons Altın / USD
3.327,27
3.327,64
% 0.03
11:51
Çeyrek Altın
6.717,15
6.864,89
% 0.01
11:36
Yarım Altın
13.392,31
13.729,78
% 0.01
11:36
Ziynet Altın
26.868,59
27.375,58
% 0.01
11:36
Cumhuriyet Altını
28.301,00
28.729,00
% 1.22
13:04

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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