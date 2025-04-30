FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Gram altında son durum! İşte çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı...

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 96 liradan işlem görüyor.

Gram altında son durum! İşte çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı...

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 azalışla 4 bin 105 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 4 bin 96 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 780 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 20 liradan satılıyor.

thumbs_b_c_d7e018e6c7ec445614caa478e976e00e

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 3 bin 317 dolar seviyesinden işlem görüyor.

thumbs_b_c_db909497ccc852aabd3cea2300ef24bd

ABD Başkanı Donald Trump, görevdeki ilk 100 gününü geride bırakırken, uyguladığı politikaların ekonomi üzerinde yarattığı olumsuzluklar varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Son haftalarda müzakere sürecine dair atılan adımlar piyasalarda sınırlı bir iyimserlik yaratsa da sık değişen tarife söylemleri, ekonomik aktivitenin uzun vadede yavaşlama eğilimine gireceğine yönelik endişeleri ortadan kaldırmadı.

thumbs_b_c_e4c6bffb8e7b2690e4bb3c0e8d8e40b9

Tarifelerin ön planda olduğu ilk çeyreğe ilişkin açıklanacak büyüme verilerinin, ilave gümrük vergilerinin ekonomi üzerindeki etkilerine dair önemli ipuçları vereceğini aktaran analistler, altının ons fiyatının ise mevcut durumda düşen dolar endeksi ve azalan ticaret gerginlikleri nedeniyle değer kaybettiğini belirtti.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de büyüme, ADP istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 300 dolar seviyesinin destek, 3 bin 350 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'nin turizm geliri yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5,6 arttıTürkiye'nin turizm geliri yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5,6 arttı
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileriGünlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.094,89
4.095,34
% -0.24
10:13
Ons Altın / TL
127.513,17
127.539,40
% -0.11
10:28
Ons Altın / USD
3.311,83
3.312,20
% -0.16
10:28
Çeyrek Altın
6.551,82
6.695,87
% -0.24
10:13
Yarım Altın
13.062,70
13.391,75
% -0.24
10:13
Ziynet Altın
26.207,29
26.701,58
% -0.24
10:13
Cumhuriyet Altını
27.345,00
27.759,00
% 0.3
17:00
Anahtar Kelimeler:
gram altın Altın ons altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
O yarışmacının ailesinden Acun Ilıcalı'ya tehdit mesajları! İçeriğini açıklayıp sinirlendi

O yarışmacının ailesinden Acun Ilıcalı'ya tehdit mesajları! İçeriğini açıklayıp sinirlendi

Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor... Markası ve fotoğraflarıyla paylaşıldı

Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor... Markası ve fotoğraflarıyla paylaşıldı

MEB’den yeni mülakat hamlesi! Bakan Tekin tek tek anlattı

MEB’den yeni mülakat hamlesi! Bakan Tekin tek tek anlattı

SGK'dan ikinci el uçak satışı

SGK'dan ikinci el uçak satışı

Şener Üşümezsoy, Marmara'daki o bölge için uyarı yaptı: "2 tane 7 büyüklüğünde deprem olabilir"

Şener Üşümezsoy, Marmara'daki o bölge için uyarı yaptı: "2 tane 7 büyüklüğünde deprem olabilir"

Dünya Bankası'ndan çarpıcı tahmin! 'Altın fiyatları rekor kıracak'

Dünya Bankası'ndan çarpıcı tahmin! 'Altın fiyatları rekor kıracak'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.