Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 18 Mart altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 7 bin 118 liradan işlem görüyor. İşte 18 Mart Çarşamba 2026 güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün yatay bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışın hemen altında 7 bin 107 liradan tamamladı. Güne artışla başlayan gram altın saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 7 bin 118 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 990 liradan, Cumhuriyet altını ise 47 bin 440 liradan satılıyor.

ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik zayıflayan faiz indirimi beklentileriyle güçlenen dolar altını baskılamaya devam ederken, altının onsu yüzde 0,1 artışla 5 bin 9 dolardan işlem görüyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Orta Doğu'dan gelen haber akışının yanı sıra bugün Fed'in para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri de yatırımcılar tarafından yakından izlenecek. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Buna ek olarak faiz kararının ardından yayımlanacak "nokta grafiği"nin gelecekte politika adımlarının yönü ve zamanlamasına ilişkin önemli ipuçları sunması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve Fed'in faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.116,46
7.117,30
% 0.06
10:36
Ons Altın / TL
220.713,59
220.809,29
% -0.21
10:51
Ons Altın / USD
4.992,21
4.992,85
% -0.27
10:51
Çeyrek Altın
11.386,34
11.636,79
% 0.06
10:36
Yarım Altın
22.701,51
23.273,57
% 0.06
10:36
Ziynet Altın
45.545,36
46.404,80
% 0.06
10:36
Cumhuriyet Altını
48.062,00
48.778,00
% 0.83
16:45
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

